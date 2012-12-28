Все новости
Происшествия
2288
сегодня, 12:12
4

Беспилотник извлечен из квартиры липецкой многоэтажки

В доме работают представители мэрии, они фиксируют нанесенные БПЛА повреждения.

Взрывотехники закончили работу в квартире липецкой многоэтажки, в которую  этой ночью влетел БПЛА. Жильцы дома могут возвращаться. Об этом сообщил мэр Роман Ченцов.

«В квартире, куда попали обломки БПЛА, уже отработали взрывотехники, всё убрали. Сейчас там безопасно. Жители могут возвращаться домой. 

На месте работают специалисты профильных департаментов: проводят обследование и фиксируют повреждения», — написал глава города в своем Telegram-канале.

Напомним, во время ночной атаки беспилотник влетел через окно в квартиру одного из верхних этажей жилого дома. К счастью, квартира оказалась пустой — ее владелец ночевал у знакомых, а боевая часть БПЛА не сдетонировала.

— Сначала в два часа ночи завыли сирены и разбудили нас с мужем. Потом мы услышали жужжащий звук. Сразу поняли, что летит беспилотник. А потом был звук удара, звон выбитых стекол и все это откуда-то сверху осыпалось мимо наших окон, — рассказала GOROD48 жительница квартиры несколькими этажами ниже той, в которую влетел БПЛА.

Жильцов дома эвакуировали: часть разъехалась по родным и знакомым, часть — около 40 человек — провела ночь в пункте временного размещения.

воздушная тревога
БПЛА
Комментарии (4)

Очевидец
39 минут назад
Как жить дальше? Когда это закончится?
Савелий
39 минут назад
Вы бы определились: беспилотник или его обломки? Это все-таки разные вещи.
Пессимист
41 минуту назад
Ну вот и к нам уже конкретно прилетает, кто следующий?
Александр Н.
42 минуты назад
Слава Богу, всё обошлось.
