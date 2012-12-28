«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Обманувшие липецкую компанию на 25 миллионов рублей Сергей Титов и Даниила Плотников выслушали приговор
Движение в центре Липецка будет затруднено: светофоры на выезде с Театральной площади отключат для настройки
Начались сезонные мошенничества: липчан обманывают при покупке ёлок и под предлогом получения посылок
Происшествия
2288
сегодня, 12:12
4
Беспилотник извлечен из квартиры липецкой многоэтажки
В доме работают представители мэрии, они фиксируют нанесенные БПЛА повреждения.
«В квартире, куда попали обломки БПЛА, уже отработали взрывотехники, всё убрали. Сейчас там безопасно. Жители могут возвращаться домой.
На месте работают специалисты профильных департаментов: проводят обследование и фиксируют повреждения», — написал глава города в своем Telegram-канале.
Напомним, во время ночной атаки беспилотник влетел через окно в квартиру одного из верхних этажей жилого дома. К счастью, квартира оказалась пустой — ее владелец ночевал у знакомых, а боевая часть БПЛА не сдетонировала.
— Сначала в два часа ночи завыли сирены и разбудили нас с мужем. Потом мы услышали жужжащий звук. Сразу поняли, что летит беспилотник. А потом был звук удара, звон выбитых стекол и все это откуда-то сверху осыпалось мимо наших окон, — рассказала GOROD48 жительница квартиры несколькими этажами ниже той, в которую влетел БПЛА.
Жильцов дома эвакуировали: часть разъехалась по родным и знакомым, часть — около 40 человек — провела ночь в пункте временного размещения.
0
1
4
2
1
Комментарии (4)