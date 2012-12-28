Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Где-то плюс, но больше минус: на благоустройство Липецка в 2026 году выделено в три раза меньше средств от потребности
Происшествия
262
33 минуты назад
2
У школы в «Европейском» машины вязнут в ледяной каше
Жители улицы Свиридова говорят об утреннем порыве на сетях «РВК».
— Смотри-смотри, как «Патриот» лужи берет! — восхищалась какая-то мама, которая вела домой ребенка из детсада.
Забирающие детей из школы родители также останавливались, чтобы посмотреть на такое ралли.
— И в цирк не надо ходить, — шутил отец ученика младшего класса (прямо через дорогу, у рынка «Европейский», светится праздничной иллюминацией очередное приехавшее в Липецк шапито).
Жители 14-го дома говорят, что порыв на водопроводной сети произошел утром. Так как его никто не заделал за день, к вечеру вся натекшая на дорогу вода превратилась в лед.
«Утечка на улице Свиридова обследована. Так как застройщик не передал схемы расположения сетей, колодцев и запорных арматур, специалисты анализируют их расположение самостоятельно, чтобы минимизировать район ограничения водоснабжения на время ремонтных работ. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов РВК-Липецк и региональных СМИ», — сообщили GOROD48 в «РВК-Липецк».
0
0
0
0
2
Комментарии (2)