Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сбитый «Ниссаном» 40-летний пешеход умер в больнице: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Кто выключит горящие конфорки в доме без хозяев?
Общество
Липчанин украл туристическую палатку в спортивном магазине
Происшествия
Кот Гуччи проглотил резиновую таксу
Общество
В столкновении «Нивы» и «ПАЗа» пострадала 64-летняя женщина
Происшествия
Пустующий дом в Желтых Песках с горящими конфорками вскрыли городские спасатели
Общество
Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
76-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей
Происшествия
Три жилых дома и квартира горели в Липецкой области на минувших выходных
Происшествия
В третий раз за сутки жёлтый уровень
Происшествия
Читать все
Пустующий дом в Желтых Песках с горящими конфорками вскрыли городские спасатели
Общество
«Сложная гидравлическая обстановка»: в сталинке на площади Ленина чуть теплые батареи
Общество
Липчане пожаловались на нехватку автобусов в утренний час пик на площади Франценюка
Общество
Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Происшествия
Где-то плюс, но больше минус: на благоустройство Липецка в 2026 году выделено в три раза меньше средств от потребности
Общество
Под Липецком женщина въехала в припаркованный грузовик
Происшествия
Липецкая область стала одним из лидеров экорейтинга
Общество
У школы в «Европейском» машины вязнут в ледяной каше
Происшествия
На шести десятках улиц и двух базах отдыха отключат холодную воду
Общество
Жители 26-го микрорайона попросили у Ольги Митрохиной уличную ёлку — хороводам быть!
Общество
Читать все
Происшествия
262
33 минуты назад
2

У школы в «Европейском» машины вязнут в ледяной каше

 Жители улицы Свиридова говорят об утреннем порыве на сетях «РВК».

Сегодня вечером жители многоэтажек, прилегающих к школе в «Европейском», обнаружили, что проезд между домом №14 на улице Свиридова и 32-м детским садом превратился в ледяное корыто с водой. Дорога стала практически непроездной для машин с низким клиренсом. Такие автомобили скребли днищем по льду, едва-едва продвигаясь вперед. Те машины, что помощнее, брали ледяной проезд с разбега

— Смотри-смотри, как «Патриот» лужи берет! — восхищалась какая-то мама, которая вела домой ребенка из детсада. 

Забирающие детей из школы родители также останавливались, чтобы посмотреть на такое ралли. 

— И в цирк не надо ходить, — шутил отец ученика младшего класса (прямо через дорогу, у рынка «Европейский», светится праздничной иллюминацией очередное приехавшее в Липецк шапито). 

Жители 14-го дома говорят, что порыв на водопроводной сети произошел утром. Так как его никто не заделал за день, к вечеру вся натекшая на дорогу вода превратилась в лед.  

«Утечка на улице Свиридова обследована. Так как застройщик не передал схемы расположения сетей, колодцев и запорных арматур, специалисты анализируют их расположение самостоятельно, чтобы минимизировать район ограничения водоснабжения на время ремонтных работ. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов РВК-Липецк и региональных СМИ», — сообщили GOROD48 в «РВК-Липецк».

порыв
холодная вода
0
0
0
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Садовод
12 минут назад
Меняю годовалый БМВ на пятилетний БМП
Ответить
реалист
24 минуты назад
если так дальше дело пойдет надо будет бтр покупать
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить