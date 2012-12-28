У школы в «Европейском» машины вязнут в ледяной каше

Жители улицы Свиридова говорят об утреннем порыве на сетях «РВК».



Сегодня вечером жители многоэтажек, прилегающих к школе в «Европейском», обнаружили, что проезд между домом №14 на улице Свиридова и 32-м детским садом превратился в ледяное корыто с водой. Дорога стала практически непроездной для машин с низким клиренсом. Такие автомобили скребли днищем по льду, едва-едва продвигаясь вперед. Те машины, что помощнее, брали ледяной проезд с разбега— Смотри-смотри, как «Патриот» лужи берет! — восхищалась какая-то мама, которая вела домой ребенка из детсада.Забирающие детей из школы родители также останавливались, чтобы посмотреть на такое ралли.— И в цирк не надо ходить, — шутил отец ученика младшего класса (прямо через дорогу, у рынка «Европейский», светится праздничной иллюминацией очередное приехавшее в Липецк шапито).Жители 14-го дома говорят, что порыв на водопроводной сети произошел утром. Так как его никто не заделал за день, к вечеру вся натекшая на дорогу вода превратилась в лед.«Утечка на улице Свиридова обследована. Так как застройщик не передал схемы расположения сетей, колодцев и запорных арматур, специалисты анализируют их расположение самостоятельно, чтобы минимизировать район ограничения водоснабжения на время ремонтных работ. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов РВК-Липецк и региональных СМИ», — сообщили GOROD48 в «РВК-Липецк».