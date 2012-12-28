39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Сказ о лестнице и проклятом бугре
В Липецке случилась история до того удивительная, что ей заинтересовался бы и Салтыков-Щедрин. Тем более, что произошла она на улице названной в честь писателя.
Жили-были студенты да люд ниженский. И был у них бугор крутой, что разделял храм наук и улицу имени великого сатирика. Ходили студенты и ниженцы по тропке опасной, спотыкались, падали, особенно в гололёд. И пришли они к депутату местному Олегу Косолапову: «Нельзя ли обустроить лестницу, чтоб ноги не ломать?»
Депутат отправил челобитную в мэрию, отсыпала она 1,7 миллиона рублей из казны городской, трудами всех липчан собранной, и закипела работа. Но открылось, что на бугре том лежит проклятие древнее – бюрократическое. И как не старался подрядчик Алберт Князи Расоян, так ничего и не построил. А на бугре, как кости Змея Горыныча, забелели отливки бетонные.
Суд да дело
Насупилась мэрия да договор тот с Князи Расояном расторгнула, да ещё и в реестр недобросовестных подрядчиков внести попыталась. И встали чиновник и Князи друг против друга в УФАС. Один сказал: «он не построил», другой — «мне не дали построить». Послушал их судья умудренный да решил, что Князи прав. На том и разошлись.
А ребра Горыныча так и торчали из бугра. И плакали студенты да ниженцы с ногами переломанными на них глядючи.
Прокуратура-спасительница
Прошли зима, весна, лето и осень. И не сидели мэрские люди сложа рученьки. Тыкали они палкою в заливки бетонные, проводя «экспертную оценку конструктива недостроенного». Депутату Олегу Косолапову приговаривая: если выдержат заливки нагрузку от лестницы — будут новый торг устраивать, искать другого богатыря для битвы с проклятием.
И не выдержал слуга народа, подал новую челобитную да уже в прокуратуру животворящую: «Через два месяца наступит новый 2026-й год, а выполнение наказа 2024-го года до сих пор не завершено. На сегодняшний день это самый опасный для жизни и здоровья людей участок нашего округа. Неоднократно поступали сообщения от жителей о падениях с лестницы и полученных ими травмах. Скоро наступит сезон гололеда. Страшно представить, что может произойти. Ответ на мой запрос в департамент градостроительства и архитектуры какой то позитивной ясности не внес. Мои многочисленные звонки в управление строительства города также результатов не принесли».
Развязка
Проклятие вертикали безответственности страшнее любого болота. Когда подрядчик винит заказчика, заказчик — подрядчика, а УФАС — их обоих, страдают только те, кому эта лестница нужна.
Но за три недели до новогодних праздников случилось чудо: управление строительства объявило торги на доведение лестницы до ума. А за две недели до боя Курантов нашло подрядчика, который взялся за полмиллиона рублей отшлифовать бетонные отливки и установить ограждение у лестницы. Достраивать лестницу будет компания «Строймонтажпроект» Дмитрия Скосырева, та, которая превращала в быль другую сказку — мечту липецкого мэра о парке аттракционов «Петропарк». Подрядчик должен выполнить работы к концу года.
UPD. Сегодня на заседании комиссии Липецкого горсовета по правовым вопросам и местному самоуправлению мэрия отчиталась об исполнении в этом году 267 наказов избирателей в этом году из 274 утвержденных планом. Выяснилось, что три наказа зависли у департамента дорожного хозяйства и благоустройства и четыре висят на департаменте градостроительства и архитектуры. «А мой наказ не исполнен с 2024 года», — вздохнул депутат Олег Косолапов.
