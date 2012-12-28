Все новости
39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Происшествия
Происшествия
На Опытной подростки разгромили почтовые ящики: на родителей составлены протоколы
Происшествия
Происшествия
Свыше 97 тысяч липчан ограничены в праве выезда за границу
Общество
Общество
Два человека погибли ночью в пожаре на проспекте Победы
Происшествия
Происшествия
Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
Общество
Общество
Погибшим в пожаре мужчинам — 44 и 33 года
Происшествия
Происшествия
Почему не горят фонари в микрорайоне «Звездный»?
Общество
Общество
Пустырь между «Елецким» и Сырским Рудником осветит компания «ЛСКОМ»
Общество
Общество
Арестован обокравший пять дачных домиков липчанин
Происшествия
Происшествия
На модернизацию липецкого трамвая из городского бюджета потрачено 4,8 млрд рублей
Общество
Общество
В Липецке полностью закрыты уже девять школ
Общество
Общество
Многодетный отец задолжал по алиментам более трех миллионов рублей
Общество
Общество
Сказ о лестнице и проклятом бугре
Общество
Общество
Сегодня в Липецке: начальник участка, разнорабочий – самые высокооплачиваемые вакансии декабря
Общество
Общество
На площади Мира в столкновении с грузовиком пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Происшествия
Два человека погибли ночью в пожаре на проспекте Победы
Происшествия
Происшествия
Арестован обокравший пять дачных домиков липчанин
Происшествия
Происшествия
Тысяча рублей решила судьбу контракта на ремонт и содержание дорожных знаков в Липецке
Общество
Общество
Погибшим в пожаре мужчинам — 44 и 33 года
Происшествия
Происшествия
Оказывается, такси в Липецкой области — очень дешёвое
Общество
Общество
Общество
1096
сегодня, 11:22
8

Сказ о лестнице и проклятом бугре

В Липецке случилась история до того удивительная, что ей заинтересовался бы и Салтыков-Щедрин. Тем более, что произошла она на улице названной в честь писателя.

Завязка

Жили-были студенты да люд ниженский. И был у них бугор крутой, что разделял храм наук и улицу имени великого сатирика. Ходили студенты и ниженцы по тропке опасной, спотыкались, падали, особенно в гололёд. И пришли они к депутату местному Олегу Косолапову: «Нельзя ли обустроить лестницу, чтоб ноги не ломать?»

Депутат отправил челобитную в мэрию, отсыпала она 1,7 миллиона рублей из казны городской, трудами всех липчан собранной, и закипела работа. Но открылось, что на бугре том лежит проклятие древнее – бюрократическое. И как не старался подрядчик Алберт Князи Расоян, так ничего и не построил. А на бугре, как кости Змея Горыныча, забелели отливки бетонные.

cr88mr0r1s7c4iqv8f96du4uvlpoow3r.jpg

fkxzyd9cjm8cqt1673lgdccnqflayqdj.jpg

mc9kwre11eimiusvvszt6xozoq2sbrob.webp

Суд да дело

Насупилась мэрия да договор тот с Князи Расояном расторгнула, да ещё и в реестр недобросовестных подрядчиков внести попыталась. И встали чиновник и Князи друг против друга в УФАС. Один сказал: «он не построил», другой — «мне не дали построить». Послушал их судья умудренный да решил, что Князи прав. На том и разошлись.

А ребра Горыныча так и торчали из бугра. И плакали студенты да ниженцы с ногами переломанными на них глядючи.

Прокуратура-спасительница

Прошли зима, весна, лето и осень. И не сидели мэрские люди сложа рученьки. Тыкали они палкою в заливки бетонные, проводя «экспертную оценку конструктива недостроенного». Депутату Олегу Косолапову приговаривая: если выдержат заливки нагрузку от лестницы — будут новый торг устраивать, искать другого богатыря для битвы с проклятием.

И не выдержал слуга народа, подал новую челобитную да уже в прокуратуру животворящую: «Через два месяца наступит новый 2026-й год, а выполнение наказа 2024-го года до сих пор не завершено. На сегодняшний день это самый опасный для жизни и здоровья людей участок нашего округа. Неоднократно поступали сообщения от жителей о падениях с лестницы и полученных ими травмах. Скоро наступит сезон гололеда. Страшно представить, что может произойти. Ответ на мой запрос в департамент градостроительства и архитектуры какой то позитивной ясности не внес. Мои многочисленные звонки в управление строительства города также результатов не принесли».

Развязка

Проклятие вертикали безответственности страшнее любого болота. Когда подрядчик винит заказчика, заказчик — подрядчика, а УФАС — их обоих, страдают только те, кому эта лестница нужна.

Но за три недели до новогодних праздников случилось чудо: управление строительства объявило торги на доведение лестницы до ума. А за две недели до боя Курантов нашло подрядчика, который взялся за полмиллиона рублей отшлифовать бетонные отливки и установить ограждение у лестницы. Достраивать лестницу будет компания «Строймонтажпроект» Дмитрия Скосырева, та, которая превращала в быль другую сказку — мечту липецкого мэра о парке аттракционов «Петропарк». Подрядчик должен выполнить работы к концу года.

UPD. Сегодня на заседании комиссии Липецкого горсовета по правовым вопросам и местному самоуправлению мэрия отчиталась об исполнении в этом году 267 наказов избирателей в этом году из 274 утвержденных планом. Выяснилось, что три наказа зависли у департамента дорожного хозяйства и благоустройства и четыре висят на департаменте градостроительства и архитектуры. «А мой наказ не исполнен с 2024 года», — вздохнул депутат Олег Косолапов.
благоустройство
наказы избирателей
2
2
4
11
4

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Хе
19 минут назад
Сказка огонь
Ответить
Елена
19 минут назад
рубрика -"удивительное-рядом"
Ответить
Нюся
26 минут назад
Остановка Быханов сад. Совсем недавно лестницу ремонтировали. И, помнится, тоже мильон потратили))). И можно новый ремонт начинать этой лестницы.
Ответить
Александр Н.
35 минут назад
Почему администрация наступает на одни и те же грабли с недобросовестными подрядчиками,в чём загадка.
Ответить
Браво
41 минуту назад
автору сей былины)
Ответить
ГОСТЬ53
сегодня, 11:39
Ох, какая былина, аж дух захватило, пока читала. Да, у нас так. И ничего не изменилось за века... Красивые доклады -они есть и были и будут. А вот когда действительно у человека простого проблема- то тут загвоздка- бюрократизьм. Проклятие вертикали безответственности страшнее любого болота
Ответить
12345
18 минут назад
Еще и собаки бездомные, которых вы защищаете, а надо наоборот
Ответить
я
сегодня, 11:39
В этой прохладной истории есть момент. Рядом в 10 метрах есть нормальная лестница. Но видимо, злой тать обнёс её забором, чтобы простой люд по ней не ходил.
Ответить
