Скважина в поселке совхоза имени Толстого оказалась засыпана известковой породой
Если аварию не удастся ликвидировать, то начнется прокладка нового водопровода до соседнего населенного пункта.
«Произошло обрушение известковой породы в рабочем стволе скважины примерно на 15 метров, что привело к резкому снижению её дебита (объема жидкости, прим.ред). С помощью крана пытаемся подобрать и установить в скважину специальное оборудование, чтобы восстановить её работу. Работы будут продолжаться до полного завершения. Если не удастся реанимировать скважину, мы немедленно начнем прокладку нового участка трубопровода от ближайшего населенного пункта», — сообщил глава Лев-Толстовского района Константин Шабанов,
Работа проводится без перерывов под светом прожекторов, на месте ликвидации аварии находятся 10 слесарей и электриков.
Подача воды из артезианской скважины, по данным ЕДДС прекратилась 17 декабря в 16:00. Причина не была известна до вечера 18 декабря.
