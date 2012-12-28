«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Депутаты Липецкого горсовета во втором чтении рассмотрели бюджет муниципалитета на 2026 год
Липецкая вечЁрка: в пожаре погибли братья, кто ответит за смертельную сосульку и девять школ на дистанте
Общество
1007
сегодня, 20:10
3
В Липецкой области поселок остается без воды с 17 декабря: введен режим ЧС
Насосы заметили – без результата.
Подвоз воды организован, но водоснабжение до сих пор не восстановлено. Введен редим «Чрезвычайная ситуация».
Работы по восстановлению водоснабжения продолжаются.
Сегодня вечером глава Лев-Толстовкого района Константин Шабанов сообщил, что вода из поселковой скважины перестала поступать. Уже заменены насосы, проверены трубы, обновлена электрика, но результата нет.
«Министерство ЖКХ подключилось к разбору и помогает специалистам найти источник проблемы. Чтобы действовать быстрее и иметь возможность оперативно привлечь ресурсы, в населённом пункте вводим режим чрезвычайной ситуации. Если восстановить работу скважины в ближайшее время не удастся, подключим посёлок к водоснабжению от соседнего населённого пункта», – отметил глава района.
0
1
3
1
0
Комментарии (3)