В Липецкой области поселок остается без воды с 17 декабря: введен режим ЧС

Насосы заметили – без результата.

17 декабря около 16:00 ЕДДС Лев–Толстовского района сообщило, что полностью прекращена подача воды из артезианской скважины в поселок совхоза имени Л.Н. Толстого.Подвоз воды организован, но водоснабжение до сих пор не восстановлено. Введен редим «Чрезвычайная ситуация».Работы по восстановлению водоснабжения продолжаются.Сегодня вечером глава Лев-Толстовкого района Константин Шабанов сообщил, что вода из поселковой скважины перестала поступать. Уже заменены насосы, проверены трубы, обновлена электрика, но результата нет.«Министерство ЖКХ подключилось к разбору и помогает специалистам найти источник проблемы. Чтобы действовать быстрее и иметь возможность оперативно привлечь ресурсы, в населённом пункте вводим режим чрезвычайной ситуации. Если восстановить работу скважины в ближайшее время не удастся, подключим посёлок к водоснабжению от соседнего населённого пункта», – отметил глава района.