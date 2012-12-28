Все новости
Погибшим в пожаре мужчинам — 44 и 33 года
Происшествия
63-летнего липчанина убило наледью: хозяйку балкона ждёт суд
Происшествия
Два человека погибли ночью в пожаре на проспекте Победы
Происшествия
Арестован обокравший пять дачных домиков липчанин
Происшествия
В Липецке полностью закрыты уже девять школ
Общество
Сказ о лестнице и проклятом бугре
Общество
«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Общество
На площади Мира в столкновении с грузовиком пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Герой России и бывший министр могут стать Почетными гражданами Липецкой области
Общество
Сильный ветер нагнул главную ёлку Липецка
Общество
Сильный ветер нагнул главную ёлку Липецка
Общество
Перепалка в общедомовом чате обошлась в 5000 рублей
Происшествия
Коллекторы проиграли суд с жертвой мошенников
Происшествия
Цены на бензин снова остановились в Липецкой области
Общество
В Липецкой области впервые наградили активистов родительских комитетов спортшкол
Спорт
Депутаты Липецкого горсовета во втором чтении рассмотрели бюджет муниципалитета на 2026 год
Общество
В Липецкой области поселок остается без воды с 17 декабря: введен режим ЧС
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: в пожаре погибли братья, кто ответит за смертельную сосульку и девять школ на дистанте
Общество
В Липецкой области до +3, снега не предвидится
Погода в Липецке
Общество
1007
сегодня, 20:10
3

В Липецкой области поселок остается без воды с 17 декабря: введен режим ЧС

Насосы заметили – без результата.

17 декабря около 16:00 ЕДДС Лев–Толстовского района сообщило, что полностью прекращена подача воды из артезианской скважины в поселок совхоза имени Л.Н. Толстого.

Подвоз воды организован, но водоснабжение до сих пор не восстановлено. Введен редим «Чрезвычайная ситуация».

Работы по восстановлению водоснабжения продолжаются.

Сегодня вечером глава Лев-Толстовкого района Константин Шабанов сообщил, что вода из поселковой скважины перестала поступать. Уже заменены насосы, проверены трубы, обновлена электрика, но результата нет.

«Министерство ЖКХ подключилось к разбору и помогает специалистам найти источник проблемы. Чтобы действовать быстрее и иметь возможность оперативно привлечь ресурсы, в населённом пункте вводим режим чрезвычайной ситуации. Если восстановить работу скважины в ближайшее время не удастся, подключим посёлок к водоснабжению от соседнего населённого пункта», – отметил глава района.
ЖКХ
0
1
3
1
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бардак
сегодня, 20:32
Башня не огорожена, в свободном доступе. Со скважиной то же самое, наверное?
Ответить
Ентот пэтриот
сегодня, 20:49
Правильно , огородить надо и часовых поставить
Ответить
Причем тут часовые?
34 минуты назад
Правильно , огородить надо и часовых поставить САНпин полистайте на досуге, в части скважин и санитарных зон
Ответить
