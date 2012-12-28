Обломки БПЛА упали на жилой дом в Липецке

Воздушная тревога объявлялась в Липецкой области с половины третьего ночи до пяти утра.



Во время ночной атаки беспилотников обломки одного из них упали в Липецке на жилой дом.«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Угроза обрушения отсутствует. На месте работают экстренные службы и специалисты-взрывотехники. Идет обследование помещений и прилегающей территории. В целях безопасности проводится эвакуация жильцов», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.В половине третьего ночи в Липецкой области объявлялись ракетная опасность, а через 18 минут — «Угроза атаки БПЛА». Красный уровень держался до пяти утра.