Детсадик, школа, вуз, работа, потом на пенсию — а жить?

Итоги недели

В понедельник в Липецке произошло неординарное событие — заработал филиал Российского университета медицины.Михаил Мурашко.— Это огромное достижение для региона. И я в первую очередь хотел бы сказать слова благодарности губернатору Игорю Артамонову, который эту идею родил, поддержал, и которую с его прямым участием мы реализовываем, — заявил федеральный министр.— Мне радостно, что удалось создать один из лучших образовательных центров в стране по лечебному делу, — сказал ректор Российского университета медицины Олег Янушевич.В вуз по «губернаторскому набору» поступили 144 человека из 265-ти, подавших документы. Стипендия здесь — 6 700 рублей, в два раза больше, чем в других липецких вузах. Студенты будут учиться по специальности «Лечебное дело» — это базовое медицинское образование с шестилетним сроком обучения, после которого врачи получают узкую специализацию в ординатуре. Выпускники РУМа обязаны отработать пять лет в липецких больницах и поликлиниках.— Если сам министр здравоохранения первую лекцию читал, то скоро в Липецке будут самая лучшая медицина, — то ли в шутку, то ли всерьез написал— Медвуз нужен Липецку, области. С чего то надо начинать. Первое время будет притирка всех и вся в организационной, преподавательской и других сферах, это нормально. Главное, чтобы возникающие в процессе вопросы решать правильно, результативно. Удачи, Медвуз, — пожелал— Князь Потёмкин тихо плачет в сторонке, такого он и придумать не мог, — не разделил его оптимизма— Мед соответствует нынешним временам: ИИ вместо приёма врачей, а если необходим врач, то фельдшер — это врач согласно приказам Минздрава с 1-го сентября. Доступность медпомощи мы все знаем, поэтому в платных центрах ждут с нетерпением бабушек, хроников, астматиков, диабетиков... А анатомичку заменят успешно 3d-шлемы и интерактивные программы — это обучение нового времени, — съязвилоЗа время летних каникул, из них более 12 тысяч — в загородных. «По итогам оздоровительной кампании выраженный оздоровительный эффект отмечен у 95% детей, а в загородных в лагерях — у 96% детей», сообщило региональное управление Роспотребнадзора по Липецкой области.— А у 4% что выражено? а это почти 2000 детей, — поинтересовалсяДействительно, чем руководствовались санитарные врачи, чтобы сделать такие выводы? Тем, о чем говорил директор пионерлагеря в исполнении Евгения Евстигнеева из кинокомедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»? «Во всех отрядах привес, а твои на месте топчутся. А в других отрядах что ни день — сто грамм, что ни день — сто грамм, а то и сто пятьдесят!»1 сентября в Липецке в школы пришли почти 62,5 тысячи ребят, из которых шесть тысяч — первоклассники. Наши корреспонденты побывали в двух школах-новостройках. Во «Взлетном» открыли лицей имени Константина Циолковского на 1500 учеников (см.). Название нового лицея продиктовало его дизайн и интерьеры — они выполнены в космическом стиле. Инженерно-технологический профиль подразумевает углубленное изучение математики, информатики, физики, технологии.. Ее порог переступили 917 учеников. Эта школа также необычная: у нее — естественно-научный уклон. Ее фишкой стали профессиональный скалодром и разместившаяся на четвертом этаже школа креативных индустрий — уже вторая в Липецке.— Вот это действительно выход на новый «столичный» уровень. Дорогой губернатор, благодарим вас за строительство новой школы, которая станет важным шагом на пути к качественному образованию для наших детей. Ваше внимание к социальным вопросам заслуживает искренней признательности и уважения, — восхитилась— Обычно все критикую. Но сегодня не буду. Хоть что-то построили. Хоть в концессию. Хоть за большие деньги. Надо делать шаги. Активней. Поставить цель и двигаться к ней, — поддержал— Насколько комфортно многим ученикам и учителям в тысячной толпе? Качественное образование в частных школах дают в классах по 10 человек за соответствующую плату, — не обошелся без ложечки дегтя1 сентября помимо двух школ-новостроек в Липецке открыли двери еще и три капитально отремонтированные школы: №№6, 51 и 70. В декабре закончится ремонт еще двух, 4-й и 5-й, а также 66-го детского сада. А еще досрочно, уже в этом году, начнется капремонт сразу четырех школ: №№40, 49, 51 и 72. Уже известно, что: подрядчик из Воронежа, ООО «Спецстрой», не сбросил ни копейки со стартовых цен закупок, обойдя конкурентов за счет опыта работы по госконтрактам. Первую школу строители должны отремонтировать к 31 декабря 2026 года, вторую — к 30 августа.К началу нового учебного года в 221 школе Липецкой области оборудовали кабинеты под новый предмет ОБЗР («Основы безопасности и защиты Родины»), заменивший ОБЖ («Основы безопасности жизнедеятельности»). Обучение предполагает начальную военную подготовку.. Тем, кто в июне не прошел государственную итоговую аттестацию и не получили аттестат, дали второй шанс. 4 сентября в Липецкой области 13 уже бывших одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ по русскому языку, а остальные завтра, 8 сентября, сдадут экзамены по математике. 23 сентября в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по обоим этим предметам.липецких колоний. 300 из них приступили к школьным занятиям, остальные начали обучение азам профмастерства как будущие повара, швеи и сварщики. Возможно, в число будущих преподавателей скоро вольется заведующая детсадом из Усмани,. Эти деньги были частью начисленной им премии. Женщину обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).GOROD48 спросил:Большинство участников нашего опроса такого не припомнили. При этом и городском департаменте образования заверили, что не получили таких жалоб. Однако читатели GOROD48 с этим не согласились:— С поборами нет, а с добровольными внесениями денег конечно ДА.— Постоянно сдаем начиная с детского сада. Суммы приличные.— Сдавали деньги с 1 по 11 класс. Суммы хорошие были. Даже на всякую ерунду собирали: лампочки, удлинители. До сих пор в голове не укладывается, что гимназия, которая так кичится своими достижениями, на каждом шагу кричит, что лучшая школа города и собирала деньги с родителей на удлинители. Позорники!25 августа, которая никак не могла подать горячую воду горожанам после ряда аварий на сетях — некоторые многоэтажки оставались к этому времени без горячей воды месяц и больше. Мэр установил дедлайн — 1 сентября. К этому времени он попросил энергетиков «по возможности» завершить ремонтно-восстановительные работы и дать горячую воду людям.В липецком филиале «РИР-Энерго» сообщили, что с 26 по 31 августа вернули горячую воду в 103 дома. Но в середине этой неделе, по данным GOROD48, без горячей воды оставались еще 40 многоэтажек — это, как правило, дома с индивидуальными проблемами в теплоснабжении.Тем временем после требования прокуратурына сумму более 1,1 млн рублей. Они жили без нее два месяца. Но читатели GOROD48 в своих комментариях набросали адреса домов, в которых до сих пор нет горячей воды. Среди них — дом на Семашко, 8.Этим летом Слобода стала самым перерытым тепловиками местом города. Выехать из этого района в центре Липецка — та еще задача! Самая главная раскопка в этом районе — на перекрестке улиц Липовской и Семашко. Это какой-то парадокс: Липовскую не раз перекапывали в последние годы. В 2024-м, например, ее раскапывали дважды: первый раз летом, потом осенью. Между этими раскопками на Липовской накатали новую дорогу за 25,1 млн рублей, а 25 ноября на улице опять лопнула труба, оставив без тепла и горячей воды 61 дом!Перекресток Липовской и Семашко раскопали 24 июня и сообщили, что работы по замене 30-летних сгнивших труб компаниями «Теплосфера» и «Теплогарант» закончатся к 30 июля. Но дорога не восстановлена до сих пор. Мы выяснили, что. Но расслабляться не стоит. Как только теплоэнергетики закончат менять трубы на Липовской и на полностью перекрытой Пролетарской, они тут же частично перекроют на замену сетей одну из центральных улиц города, а другую — полностью!По данным управления главного смотрителя, только за «РИР-Энерго» с начала года числятся 453 раскопки (в том числе продленные), а за ее главным подрядчиком, «Теплосферой» — еще 127. По своей инвестпрограмме «РИР-Энерго» собирался заменить перед новым отопительным сезоном почти 16 км магистральных и квартальных сетей. В этом году главных объектов реконструкции два: на площади Победы и на улице Меркулова, где энергетики меняют большие участки старых магистральных теплосетей.. Компания «Инфинити Групп» взялась за 251,2 млн рублей привести в порядок дороги при стартовой цене контракта в 328,3 миллиона. Напомним, что основной контракт на дорожные работы этого года был оценен в те же 328,3 млн рублей! Контракт со значительным падением — до 257,7 миллиона — также выиграла «Инфинити Групп».К 1 сентября этот подрядчик должен был исполнить этот контракт. Но этого не случилось. В ремонте — часть улицы Циолковского. Лишь на этой неделе начались ремонты улиц Октябрьской и Нижней Логовой. На Опытной нужно заасфальтировать улицы Новую и Раздольную.Более того, на этой неделе мэрия сообщила, что. Также. Оба контракта должны быть закрыты к 15 октября.А еще. Взамен мэрия собирается построить самотечный канализационный коллектор с дюкерным переходом через реку Воронеж к станции аэрации. Цель проекта — направить самотеком сточные воды с высокого правого берега на очистные сооружения, находящиеся на низменном левом берегу. После этого можно будет закрыть главную насосную станцию на правом берегу ГНС.— У нас уже есть одна самотечная канализация, р. Липовка называется, — горько пошутил— Дюкер это необслуживаемый участок , если что случится это экологическая катастрофа для реки Воронеж, — резонно заметил— Новая «черная бюджетная дыра», раньше были и остаются Комсомольский пруд и отлов собак, теперь помасштабнее взялись, браво, — воскликнулМеж тем. Граффити, которое делали уличные художники Никита Старцев и Николай Рысляев на бетонной стене перед впадением Липовки в пруд, готово. Квартина получилось, кстати, красивой: художники перенесли на стену редких и занесенных в Красную книгу птиц.. Ко времени вынесения приговора ельчанке уже исполнилось 18, но на момент убийства она была несовершеннолетней. Маму подростка лишили родительских прав. Девочка жила с отцом и бабушкой по линии отца, потом отец и вовсе съехал к гражданской жене. В сентябре прошлого года, вернувшись домой с прогулки нетрезвой, девушка поссорилась с 74-летней бабушкой и нанесла ей более чем 20 ударами двумя ножами.Другой житель Ельца получил. В 2005 году он попытался ограбить семейную пару, убил жену и ранил ее мужа. Выживший мужчина не запомнил лица убийцы. Найти преступника удалось только в 2022 году благодаря современным методам ДНК-анализа. Генотип злодея выделили из оставленных преступником на бетонной дорожке пятен крови. Суд по этому делу был вторым — год назад обвиняемого частично оправдали и освободили от наказания по истечению срока давности.А в Липецке на этой неделе начался уголовный процесс по громкому убийству в феврале этого года на глазах 7-летней дочери детского психолога Елены Гладких. Женщине было нанесено не менее 51 удара ножом и 8 — топором. При этом, как следует из обвинительного заключения, лишь один удар клинка, перерезавший яремную и сонную артерии, был смертельным. Подробности первого заседания — в публикации:. Кстати, обвиняемый Сергей Кажакин просил отправить его на СВО. Но его туда не взяли по причине психиатрической болезни.А вот и новость, достойная рубрики «Ну и ну!»:. К 98-летней знахарке он пришёл лечить нарыв на пальце, но общение не задалось. Когда бабулька в ходе ритуала облила мужчину водой и стукнула несколько раз по голове ковшом, он вырвал черпак и нанес им несколько ударов по голове ворожеи.. Ребенка пришлось прооперировать под общим наркозом.. Но оказалось, что удостоверение с таким же номером ранее официально получил житель Самарской области.. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, полиция по его указанию возбудила уголовное дело в отношении учредителя коммерческой организации, что парализовало работу компании.