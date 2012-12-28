Детсадик, школа, вуз, работа, потом на пенсию — а жить?

15-летний подросток получил пять лет колонии по обвинению в участии в деятельности террористической организации
15-летний подросток получил пять лет колонии по обвинению в участии в деятельности террористической организации
— Это огромное достижение для региона. И я в первую очередь хотел бы сказать слова благодарности губернатору Игорю Артамонову, который эту идею родил, поддержал, и которую с его прямым участием мы реализовываем, — заявил федеральный министр.
— Мне радостно, что удалось создать один из лучших образовательных центров в стране по лечебному делу, — сказал ректор Российского университета медицины Олег Янушевич.
В вуз по «губернаторскому набору» поступили 144 человека из 265-ти, подавших документы. Стипендия здесь — 6 700 рублей, в два раза больше, чем в других липецких вузах. Студенты будут учиться по специальности «Лечебное дело» — это базовое медицинское образование с шестилетним сроком обучения, после которого врачи получают узкую специализацию в ординатуре. Выпускники РУМа обязаны отработать пять лет в липецких больницах и поликлиниках.
— Если сам министр здравоохранения первую лекцию читал, то скоро в Липецке будут самая лучшая медицина, — то ли в шутку, то ли всерьез написал Думаю.
— Медвуз нужен Липецку, области. С чего то надо начинать. Первое время будет притирка всех и вся в организационной, преподавательской и других сферах, это нормально. Главное, чтобы возникающие в процессе вопросы решать правильно, результативно. Удачи, Медвуз, — пожелал Хочу сказать.
— Князь Потёмкин тихо плачет в сторонке, такого он и придумать не мог, — не разделил его оптимизма Аркаша.
— Мед соответствует нынешним временам: ИИ вместо приёма врачей, а если необходим врач, то фельдшер — это врач согласно приказам Минздрава с 1-го сентября. Доступность медпомощи мы все знаем, поэтому в платных центрах ждут с нетерпением бабушек, хроников, астматиков, диабетиков... А анатомичку заменят успешно 3d-шлемы и интерактивные программы — это обучение нового времени, — съязвило Времечко.
За время летних каникул «45,5 тысячи детей отдохнули перед школой в лагерях», из них более 12 тысяч — в загородных. «По итогам оздоровительной кампании выраженный оздоровительный эффект отмечен у 95% детей, а в загородных в лагерях — у 96% детей», сообщило региональное управление Роспотребнадзора по Липецкой области.
— А у 4% что выражено? а это почти 2000 детей, — поинтересовался Родитель.
Действительно, чем руководствовались санитарные врачи, чтобы сделать такие выводы? Тем, о чем говорил директор пионерлагеря в исполнении Евгения Евстигнеева из кинокомедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»? «Во всех отрядах привес, а твои на месте топчутся. А в других отрядах что ни день — сто грамм, что ни день — сто грамм, а то и сто пятьдесят!»
1 сентября в Липецке в школы пришли почти 62,5 тысячи ребят, из которых шесть тысяч — первоклассники. Наши корреспонденты побывали в двух школах-новостройках. Во «Взлетном» открыли лицей имени Константина Циолковского на 1500 учеников (см. «Сигма-классники: в самой большой школе области нумерация на языке науки»). Название нового лицея продиктовало его дизайн и интерьеры — они выполнены в космическом стиле. Инженерно-технологический профиль подразумевает углубленное изучение математики, информатики, физики, технологии. Вторая по величине школа Липецка открылась в «Елецком». Ее порог переступили 917 учеников. Эта школа также необычная: у нее — естественно-научный уклон. Ее фишкой стали профессиональный скалодром и разместившаяся на четвертом этаже школа креативных индустрий — уже вторая в Липецке.
— Вот это действительно выход на новый «столичный» уровень. Дорогой губернатор, благодарим вас за строительство новой школы, которая станет важным шагом на пути к качественному образованию для наших детей. Ваше внимание к социальным вопросам заслуживает искренней признательности и уважения, — восхитилась Благодарность.
— Обычно все критикую. Но сегодня не буду. Хоть что-то построили. Хоть в концессию. Хоть за большие деньги. Надо делать шаги. Активней. Поставить цель и двигаться к ней, — поддержал Позитив.
— Насколько комфортно многим ученикам и учителям в тысячной толпе? Качественное образование в частных школах дают в классах по 10 человек за соответствующую плату, — не обошелся без ложечки дегтя Дилетант.
1 сентября помимо двух школ-новостроек в Липецке открыли двери еще и три капитально отремонтированные школы: №№6, 51 и 70. В декабре закончится ремонт еще двух, 4-й и 5-й, а также 66-го детского сада. А еще досрочно, уже в этом году, начнется капремонт сразу четырех школ: №№40, 49, 51 и 72. Уже известно, что «49-ю и 51-ю липецкие школы отремонтируют задорого»: подрядчик из Воронежа, ООО «Спецстрой», не сбросил ни копейки со стартовых цен закупок, обойдя конкурентов за счет опыта работы по госконтрактам. Первую школу строители должны отремонтировать к 31 декабря 2026 года, вторую — к 30 августа.
К началу нового учебного года в 221 школе Липецкой области оборудовали кабинеты под новый предмет ОБЗР («Основы безопасности и защиты Родины»), заменивший ОБЖ («Основы безопасности жизнедеятельности»). Обучение предполагает начальную военную подготовку.
«И снова ЕГЭ: 33 одиннадцатиклассника сдают экзамены». Тем, кто в июне не прошел государственную итоговую аттестацию и не получили аттестат, дали второй шанс. 4 сентября в Липецкой области 13 уже бывших одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ по русскому языку, а остальные завтра, 8 сентября, сдадут экзамены по математике. 23 сентября в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по обоим этим предметам.
«Новый учебный год начался для более 500 осужденных» липецких колоний. 300 из них приступили к школьным занятиям, остальные начали обучение азам профмастерства как будущие повара, швеи и сварщики. Возможно, в число будущих преподавателей скоро вольется заведующая детсадом из Усмани, обобравшая воспитателей на 370 тысяч рублей. Эти деньги были частью начисленной им премии. Женщину обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
GOROD48 спросил: «Вы сталкивались со школьными поборами?» Большинство участников нашего опроса такого не припомнили. При этом и городском департаменте образования заверили, что не получили таких жалоб. Однако читатели GOROD48 с этим не согласились:
— С поборами нет, а с добровольными внесениями денег конечно ДА.
— Постоянно сдаем начиная с детского сада. Суммы приличные.
— Сдавали деньги с 1 по 11 класс. Суммы хорошие были. Даже на всякую ерунду собирали: лампочки, удлинители. До сих пор в голове не укладывается, что гимназия, которая так кичится своими достижениями, на каждом шагу кричит, что лучшая школа города и собирала деньги с родителей на удлинители. Позорники!
25 августа глава Липецка обрушился с гневной критикой на компанию «РИР-Энерго», которая никак не могла подать горячую воду горожанам после ряда аварий на сетях — некоторые многоэтажки оставались к этому времени без горячей воды месяц и больше. Мэр установил дедлайн — 1 сентября. К этому времени он попросил энергетиков «по возможности» завершить ремонтно-восстановительные работы и дать горячую воду людям.
В липецком филиале «РИР-Энерго» сообщили, что с 26 по 31 августа вернули горячую воду в 103 дома. Но в середине этой неделе, по данным GOROD48, без горячей воды оставались еще 40 многоэтажек — это, как правило, дома с индивидуальными проблемами в теплоснабжении.
Тем временем после требования прокуратуры «Жильцам 35 липецких домов пересчитали плату за горячую воду» на сумму более 1,1 млн рублей. Они жили без нее два месяца. Но читатели GOROD48 в своих комментариях набросали адреса домов, в которых до сих пор нет горячей воды. Среди них — дом на Семашко, 8.
Этим летом Слобода стала самым перерытым тепловиками местом города. Выехать из этого района в центре Липецка — та еще задача! Самая главная раскопка в этом районе — на перекрестке улиц Липовской и Семашко. Это какой-то парадокс: Липовскую не раз перекапывали в последние годы. В 2024-м, например, ее раскапывали дважды: первый раз летом, потом осенью. Между этими раскопками на Липовской накатали новую дорогу за 25,1 млн рублей, а 25 ноября на улице опять лопнула труба, оставив без тепла и горячей воды 61 дом!
Перекресток Липовской и Семашко раскопали 24 июня и сообщили, что работы по замене 30-летних сгнивших труб компаниями «Теплосфера» и «Теплогарант» закончатся к 30 июля. Но дорога не восстановлена до сих пор. Мы выяснили, что «С улицы Липовской подрядчики «РИР-Энерго» уйдут к 15 сентября — на полтора месяца позже ранее заявленного срока». Но расслабляться не стоит. Как только теплоэнергетики закончат менять трубы на Липовской и на полностью перекрытой Пролетарской, они тут же частично перекроют на замену сетей одну из центральных улиц города, а другую — полностью!
По данным управления главного смотрителя, только за «РИР-Энерго» с начала года числятся 453 раскопки (в том числе продленные), а за ее главным подрядчиком, «Теплосферой» — еще 127. По своей инвестпрограмме «РИР-Энерго» собирался заменить перед новым отопительным сезоном почти 16 км магистральных и квартальных сетей. В этом году главных объектов реконструкции два: на площади Победы и на улице Меркулова, где энергетики меняют большие участки старых магистральных теплосетей.
«Ремонт дорог в Липецке на 2026 год подешевел на четверть от начальной цены». Компания «Инфинити Групп» взялась за 251,2 млн рублей привести в порядок дороги при стартовой цене контракта в 328,3 миллиона. Напомним, что основной контракт на дорожные работы этого года был оценен в те же 328,3 млн рублей! Контракт со значительным падением — до 257,7 миллиона — также выиграла «Инфинити Групп».
К 1 сентября этот подрядчик должен был исполнить этот контракт. Но этого не случилось. В ремонте — часть улицы Циолковского. Лишь на этой неделе начались ремонты улиц Октябрьской и Нижней Логовой. На Опытной нужно заасфальтировать улицы Новую и Раздольную.
Более того, на этой неделе мэрия сообщила, что «В Липецке заасфальтируют проезд от арки 22-этажки на Берзина до дома № 18/1 на Вермишева». Также «Неизвестный мэрии подрядчик доделает дорогу на улице Новотепличной в районе Опытной». Оба контракта должны быть закрыты к 15 октября.
А еще «В Липецке планируют отказаться от главной насосной станции по перекачке городских нечистот». Взамен мэрия собирается построить самотечный канализационный коллектор с дюкерным переходом через реку Воронеж к станции аэрации. Цель проекта — направить самотеком сточные воды с высокого правого берега на очистные сооружения, находящиеся на низменном левом берегу. После этого можно будет закрыть главную насосную станцию на правом берегу ГНС.
— У нас уже есть одна самотечная канализация, р. Липовка называется, — горько пошутил ЛТЗ.
— Дюкер это необслуживаемый участок , если что случится это экологическая катастрофа для реки Воронеж, — резонно заметил Юрий п.
— Новая «черная бюджетная дыра», раньше были и остаются Комсомольский пруд и отлов собак, теперь помасштабнее взялись, браво, — воскликнул смотритель зоопарка.
Меж тем «Рядом с Комсомольским прудом стало еще больше птиц». Граффити, которое делали уличные художники Никита Старцев и Николай Рысляев на бетонной стене перед впадением Липовки в пруд, готово. Квартина получилось, кстати, красивой: художники перенесли на стену редких и занесенных в Красную книгу птиц.
«Зарезавшая бабушку 21 ударом двумя ножами девушка получила четыре года колонии». Ко времени вынесения приговора ельчанке уже исполнилось 18, но на момент убийства она была несовершеннолетней. Маму подростка лишили родительских прав. Девочка жила с отцом и бабушкой по линии отца, потом отец и вовсе съехал к гражданской жене. В сентябре прошлого года, вернувшись домой с прогулки нетрезвой, девушка поссорилась с 74-летней бабушкой и нанесла ей более чем 20 ударами двумя ножами.
Другой житель Ельца получил 17 лет строгого режима за убийство 20–летней давности. В 2005 году он попытался ограбить семейную пару, убил жену и ранил ее мужа. Выживший мужчина не запомнил лица убийцы. Найти преступника удалось только в 2022 году благодаря современным методам ДНК-анализа. Генотип злодея выделили из оставленных преступником на бетонной дорожке пятен крови. Суд по этому делу был вторым — год назад обвиняемого частично оправдали и освободили от наказания по истечению срока давности.
А в Липецке на этой неделе начался уголовный процесс по громкому убийству в феврале этого года на глазах 7-летней дочери детского психолога Елены Гладких. Женщине было нанесено не менее 51 удара ножом и 8 — топором. При этом, как следует из обвинительного заключения, лишь один удар клинка, перерезавший яремную и сонную артерии, был смертельным. Подробности первого заседания — в публикации: «Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд». Кстати, обвиняемый Сергей Кажакин просил отправить его на СВО. Но его туда не взяли по причине психиатрической болезни.
А вот и новость, достойная рубрики «Ну и ну!»: «Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом». К 98-летней знахарке он пришёл лечить нарыв на пальце, но общение не задалось. Когда бабулька в ходе ритуала облила мужчину водой и стукнула несколько раз по голове ковшом, он вырвал черпак и нанес им несколько ударов по голове ворожеи.
«Молочный зуб застрял в лёгком пятилетней девочки». Ребенка пришлось прооперировать под общим наркозом.
«57-летний водитель купил в Москве права за 30 000 рублей и был уверен — они настоящие». Но оказалось, что удостоверение с таким же номером ранее официально получил житель Самарской области.
«В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело». Его подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, полиция по его указанию возбудила уголовное дело в отношении учредителя коммерческой организации, что парализовало работу компании.
