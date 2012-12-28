Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
18-летний парень упал с шестого этажа
Происшествия
Сигма-классники: в самой большой школе области нумерация на языке науки
Общество
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Происшествия
В микрорайоне «Елецкий» открылась одна из крупнейших школ области
Общество
Тело мужчины найдено у понтонной переправы через Дон
Происшествия
Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Происшествия
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Врачи борются за жизнь упавшего с высотки 18-летнего липчанина
Происшествия
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»
Общество
Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения
Общество
Читать все
Упавший на козырек подъезда липецкой высотки парень скончался в больнице
Происшествия
8-летний велосипедист попал под машину на сельской дороге
Происшествия
Зарезавшая бабушку 21 ударом двумя ножами девушка получила четыре года колонии
Происшествия
В Липецке заасфальтируют проезд от арки 22-этажки на Берзина до дома № 18/1 на Вермишева
Общество
Министром экономического развития области назначена Лариса Шибина
Общество
54-летний мужчина украл у работодателя оборудование на 800 тысяч рублей
Происшествия
Утонувшему в селе Замятино мужчине было 66 лет
Происшествия
Пьяный водитель хотел откупиться взяткой в 20 000 рублей — теперь ему грозит до 8 лет колонии
Происшествия
В Липецке планируют отказаться от главной насосной станции по перекачке городских нечистот
Общество
У 42-летнего липчанина арестовали «БМВ X-5»: мужчина в очередной раз попался на пьяной езде
Происшествия
Читать все
Происшествия
780
57 минут назад
5

Зарезавшая бабушку 21 ударом двумя ножами девушка получила четыре года колонии

Ко времени вынесения приговора девушке уже исполнилось 18, но на момент убийства она была несовершеннолетней.

18-летняя ельчанка выслушала приговор за жестокое убийство бабушки: по части первой статьи 105 УК РФ она получила четыре года колонии общего режима. В момент совершения преступления девушка была ещё несовершеннолетней и находилась под воздействием алкоголя и психотропных веществ.

Об этой чудовищной истории мы уже рассказывали. 17-летняя девушка жила с отцом и бабушкой по линии отца, потом отец и вовсе съехал к гражданской жене. Ее мать давно лишена родительских прав. Вечером 14 сентября прошлого года, вернувшись домой с прогулки нетрезвой, девушка поссорилась с воспитывавшей ее 74-летней пенсионеркой. Бабушка начала читать ей мораль — что та неправильно живет, ведет себя плохо. Отец юной ельчанки в это время находился на работе. В итоге внучка нанесла бабушке не менее 21 удара двумя ножами. Удары пришлись в голову, шею, грудь, живот, правую ногу. Пожилая женщина умерла на месте.

Сразу после убийства девушка позвонила отцу и сказала, что зарезала бабушку. Отец вызвал полицию.

Известно, что девушка на момент совершения преступления училась на втором курсе колледжа. Характеристика с места учебы у нее нормальная. В то же время ранее она уходила из дома и бабушка заявляла в полицию о ее безвестном исчезновении. Кроме того, с августа 2024 года девушка состояла на учёте в наркологии по поводу употребления алкоголя. А сотрудники ПДН ОМВД России по городу Ельцу неоднократно составляли на неё протоколы за распитие спиртного в общественных местах.

Также ельчанка вела Telegram-канал, в котором рассказывала, как ей плохо, о сложных отношениях с близкими. Но эти жалобы на жизнь и психологическое состояние вовремя никто не заметил.

В суде девушка признала вину, от дачи показаний против себя отказалась, воспользовавшись 51-й статьёй Конституции. Однако во время следствия она говорила, что бабушка была тяжёлым по характеру человеком, а отец ранее злоупотреблял спиртным, был агрессивным и бил бабушку. Девушка бабушку всегда старалась защищать. Но та контролировала каждый её шаг — из-за этого возникали ссоры. В конце концов, семейные разногласия закончились трагедией.
убийство
0
0
9
0
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лео
17 минут назад
Что-то совсем мало за такое зверское убийство это надо же 21 удар нанести ужас.
Ответить
Да
23 минуты назад
А чем мотивировано такое решение суда интересно?
Ответить
Щеглова
38 минут назад
Очень мягкий приговор за убийство с особой жесткостью 21 удар ножом. Т.е. принимать алкоголь и сильнодействующие это стало не отягчающее, а смягчающее? За пачку риса из шестерочки пятеру дают
Ответить
В
42 минуты назад
Характеристика с места учебы нормальная! Поэтому 4 года?
Ответить
Алкозло
50 минут назад
Всех погубит!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить