Зарезавшая бабушку 21 ударом двумя ножами девушка получила четыре года колонии
Ко времени вынесения приговора девушке уже исполнилось 18, но на момент убийства она была несовершеннолетней.
Об этой чудовищной истории мы уже рассказывали. 17-летняя девушка жила с отцом и бабушкой по линии отца, потом отец и вовсе съехал к гражданской жене. Ее мать давно лишена родительских прав. Вечером 14 сентября прошлого года, вернувшись домой с прогулки нетрезвой, девушка поссорилась с воспитывавшей ее 74-летней пенсионеркой. Бабушка начала читать ей мораль — что та неправильно живет, ведет себя плохо. Отец юной ельчанки в это время находился на работе. В итоге внучка нанесла бабушке не менее 21 удара двумя ножами. Удары пришлись в голову, шею, грудь, живот, правую ногу. Пожилая женщина умерла на месте.
Сразу после убийства девушка позвонила отцу и сказала, что зарезала бабушку. Отец вызвал полицию.
Известно, что девушка на момент совершения преступления училась на втором курсе колледжа. Характеристика с места учебы у нее нормальная. В то же время ранее она уходила из дома и бабушка заявляла в полицию о ее безвестном исчезновении. Кроме того, с августа 2024 года девушка состояла на учёте в наркологии по поводу употребления алкоголя. А сотрудники ПДН ОМВД России по городу Ельцу неоднократно составляли на неё протоколы за распитие спиртного в общественных местах.
Также ельчанка вела Telegram-канал, в котором рассказывала, как ей плохо, о сложных отношениях с близкими. Но эти жалобы на жизнь и психологическое состояние вовремя никто не заметил.
В суде девушка признала вину, от дачи показаний против себя отказалась, воспользовавшись 51-й статьёй Конституции. Однако во время следствия она говорила, что бабушка была тяжёлым по характеру человеком, а отец ранее злоупотреблял спиртным, был агрессивным и бил бабушку. Девушка бабушку всегда старалась защищать. Но та контролировала каждый её шаг — из-за этого возникали ссоры. В конце концов, семейные разногласия закончились трагедией.
