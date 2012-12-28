В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Общество
47 минут назад
Рядом с Комсомольским прудом стало еще больше птиц
Граффити, которое делали уличные художники Никита Старцев и Николай Рысляев на стене в устье реки Липовки у Комсомольского пруда, готово.
Рисунок на бетонную стену в устье Липовки художники начали наносить в конце августа. На граффити — белый аист, большая белая цапля, малая выпь, лебедь шипун, а также утки — огарь и кряква. Последняя птица не краснокнижная, но для нее сделали исключение, так как в липецких водоемах обитает множество крякв.
Фото Ивана Рыжкова и Ильи Перфилина
