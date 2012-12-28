Все новости
В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Обломки БПЛА повредили два дома
Происшествия
Пожарные вновь приехали на фабрику «Roshen»
Происшествия
Сегодня в Липецке: День Матырского, драка с начальником, как способ решения проблем
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Полиция начала проверку по видео с нанесением побоев подросткам в Грязях
Происшествия
Саперный спуск стоял в Липецке чуть ли не от памятника основателям Липецка
Общество
17 лет строгого режима получил ельчанин за убийство 20–летней давности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело прокурора, живодер в Сырском и новые способы мошенничества
Общество
Ночью в Липецкой области сбиты два БПЛА
Происшествия
53-летний ельчанин хотел получить подарок от банка и лишился почти полумиллиона рублей
Происшествия
Неделю липчане вплывают в свой подъезд
Общество
На улице в Липецке нашли труп
Происшествия
«Клуб городского жителя — это универсальная площадка, где нет деления на своих и чужих»
Общество
«Вайлдберриз» отсудил у ельчанина больше полумиллиона рублей
Происшествия
Ваш поезд отправляется с дальней платформы: Железнодорожный вокзал перекрыт из-за угрозы в e-mail
Происшествия
Из дома пропали продукты и инструменты, а из сарая — два триммера
Происшествия
Суд по интеллектуальным правам поставил точку в многомиллионном споре из-за названия шпикачек
Общество
В реки области выпустят 3,5 миллиона мальков
Общество
Рядом с Комсомольским прудом стало еще больше птиц
Общество
Общество
166
47 минут назад

Рядом с Комсомольским прудом стало еще больше птиц

Граффити, которое делали уличные художники Никита Старцев и Николай Рысляев на стене в устье реки Липовки у Комсомольского пруда, готово.

Художники перенесли на стену редких и занесенных в Красную книгу птиц. Граффити хорошо видно со стороны Городища и красиво отражается в воде.











Рисунок на бетонную стену в устье Липовки художники начали наносить в конце августа. На граффити — белый аист, большая белая цапля, малая выпь, лебедь шипун, а также утки — огарь и кряква. Последняя птица не краснокнижная, но для нее сделали исключение, так как в липецких водоемах обитает множество крякв.



Фото Ивана Рыжкова и Ильи Перфилина
граффити
Комсомольский пруд
Комментарии

