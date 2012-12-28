С улицы Липовской подрядчики «РИР-Энерго» уйдут к 15 сентября — на полтора месяца позже ранее заявленного срока
49-ю и 51-ю липецкие школы отремонтируют задорого
Подрядчик из Воронежа не сбросил ни копейки со стартовых цен закупок, победив конкурентов за счет опыта работы по госконтрактам.
В обоих случаях победила воронежская компания «Спецстрой». Если говорить о торгах на ремонт 49-й школы на улице Вермишева, 16, то воронежцы обошли четырех конкурентов, взяв контракт по его стартовой цене в 178 116 703 рубля (конкуренты сбрасывали цену до 150 миллионов). На торгах на полный апгрейд 51-й школы на улице Московской, 51а «Спецстрой» также не упал ни на копейку — компания и этот аукцион выиграла по его начальной цене в 153 016 935 рублей, обойдя четырех других участников, готовых выполнить все работы и за 130 миллионов. Первую школу воронежцы должны отремонтировать к – 31 декабря 2026 года, вторую — к 30 августа.
ООО «Спецстрой» знакомо заказчику, управлению строительства Липецка: воронежцы в настоящий момент капитально ремонтируют 66-й детский сад на улице Гагарина, 73/3. Компания в феврале также взяла этот подряд по его стартовой цене в 149 711 107 рублей, обойдя готовых торговаться девять своих конкурентов (срок сдачи реконструированного 60-летнего детсада — 4 декабря).
Эта компания из Воронежа является поставщиком по 97 контрактам на общую сумму в 10,9 млрд рублей. В тройку ее заказчиков входят министерство строительства Воронежской области, мэрия Воронежа и УМВД РФ по Воронежской области. С 2022 года к компании не было никаких претензий от контрагентов и органов власти.
