В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
49-ю и 51-ю липецкие школы отремонтируют задорого
Общество
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
Голубь пробрался в квартиру и спрятался под ванной
Общество
Знакомая взяла телефон ельчанина, набрала кредитов и перевела все деньги неизвестным
Происшествия
У ельчанки украли телефон и 110 000 рублей со счёта: спустя четыре года вора нашли
Происшествия
Неизвестный мэрии подрядчик доделает дорогу на улице Новотепличной в районе Опытной
Общество
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
Календарь перевернули — и снова ЕГЭ: 33 одиннадцатиклассника сдают экзамены
Общество
На мать возбудили уголовное дело за неуплату алиментов
Общество
Общество
342
46 минут назад
5

49-ю и 51-ю липецкие школы отремонтируют задорого

Подрядчик из Воронежа не сбросил ни копейки со стартовых цен закупок, победив конкурентов за счет опыта работы по госконтрактам.

Не всегда лишь падением на торгах определяются подрядчики в госзакупках. Если заказчик устанавливает критерием наличие опыта работы по госконтрактам, то цена решающей роли не играет, как это случилось с конкурсами на капремонт двух липецких школ — 49-й 1969 года постройки и 51-й, возведенной в 1973 году.

В обоих случаях победила воронежская компания «Спецстрой». Если говорить о торгах на ремонт 49-й школы на улице Вермишева, 16, то воронежцы обошли четырех конкурентов, взяв контракт по его стартовой цене в 178 116 703 рубля (конкуренты сбрасывали цену до 150 миллионов). На торгах на полный апгрейд 51-й школы на улице Московской, 51а «Спецстрой» также не упал ни на копейку — компания и этот аукцион выиграла по его начальной цене в 153 016 935 рублей, обойдя четырех других участников, готовых выполнить все работы и за 130 миллионов. Первую школу воронежцы должны отремонтировать к – 31 декабря 2026 года, вторую — к 30 августа.

ООО «Спецстрой» знакомо заказчику, управлению строительства Липецка: воронежцы в настоящий момент капитально ремонтируют 66-й детский сад на улице Гагарина, 73/3. Компания в феврале также взяла этот подряд по его стартовой цене в 149 711 107 рублей, обойдя готовых торговаться девять своих конкурентов (срок сдачи реконструированного 60-летнего детсада — 4 декабря).

Эта компания из Воронежа является поставщиком по 97 контрактам на общую сумму в 10,9 млрд рублей. В тройку ее заказчиков входят министерство строительства Воронежской области, мэрия Воронежа и УМВД РФ по Воронежской области. С 2022 года к компании не было никаких претензий от контрагентов и органов власти.
ремонт школ
0
1
0
1
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сселки
6 минут назад
А 35 школу когла отремонтируют??? Страшно туда детей водить
Ответить
А как обошли,
17 минут назад
если другие участники предлагали цену ниже?
Ответить
строитель
18 минут назад
Вот ,вот, наконец- то торги пошли по другим критериям ,где на цену искусственно сбавляющих перестали реагировать .Это настоящие торги.
Ответить
Грамотей
24 минуты назад
Слово «задорого» пишется слитно – «задорого», так как это наречие, образованное с помощью приставки «за-» от слова «дорого». Это означает покупку или продажу товара за очень высокую цену.
Ответить
смотритель зоопарка
27 минут назад
ну тут классика, все свои)
Ответить
