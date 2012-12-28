Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал ее маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Общество
688
сегодня, 12:24
3
Новый учебный год начался для более 500 осужденных
Более 300 человек приступили к школьным занятиям.
«Подготовка кадров способствует эффективной социальной адаптации лиц, отбывающих наказание, позволяя приобрести необходимые знания и навыки для успешного трудоустройства после освобождения. Освоив профессию, бывшие осужденные получают реальный шанс устроиться на работу и интегрироваться в социальную среду, снизив риск рецидива преступлений», — отмечают в пресс-службе УФСИН.
4
2
0
1
2
Комментарии (4)