Новый учебный год начался для более 500 осужденных

Более 300 человек приступили к школьным занятиям.

В образовательных учреждениях, функционирующих в исправительных учреждениях и следственном изоляторе Липецкой области, новый учебный год начался для более 500 человек: более 300 осужденных приступили к школьным занятиям, а более 200 начали обучение профессиональным дисциплинам — осужденные осваивают такие востребованные профессии, как повара, швеи и сварщики.«Подготовка кадров способствует эффективной социальной адаптации лиц, отбывающих наказание, позволяя приобрести необходимые знания и навыки для успешного трудоустройства после освобождения. Освоив профессию, бывшие осужденные получают реальный шанс устроиться на работу и интегрироваться в социальную среду, снизив риск рецидива преступлений», — отмечают в пресс-службе УФСИН.