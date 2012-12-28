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На Липецкую область надвигается грозовой фронт
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В области введен режим воздушной опасности
Происшествия
Зимняя авария прошлого года на трассе «Орел – Тамбов» обернулась уголовным делом
Происшествия
Объявлен отбой желтого уровня
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +31
Общество
Входные в Липецке: Русалочка из Китая, история Ждуна, раздача животных из приюта
Общество
Липчанка переводила деньги по указке лжебанкиров с августа по апрель
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Общество
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Входные в Липецке: Русалочка из Китая, история Ждуна, раздача животных из приюта

Расписание мероприятий на два выходных дня.

Про собачку Тяпу

Рубрику выходного дня начинаем с музыкального привета. На этот раз его передаёт липчанам автор-исполнитель Александр Грипинич. Песенку «Про собачку Тяпу» он исполнил на концерте в Арт-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (слова Д.Сухарева, музыка В.Берковского), а видео снял Аркадий Свиридов.



Станет прохладнее

В субботу, 13 июня, температура в Липецке составит от +28 до +30 градусов, а уже в воскресенье, 14 июня – от +22 до +24.

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В течение обоих выходных местами пройдут кратковременные дожди, иногда – с грозами.

Отключение воды

13 июня с 10:00 перекроют холодную воду на двух улицах в селе Сырском – Калинина и Пролетарской.

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14 июня с 10:00 аналогичные трудности возникнут уже:

- ул. Союзная, 15
- ул. У. Громовой, 2, 2а, 4, 5, 7;
- пл. Победы, 3а.

На свежем воздухе

В парках и общественных пространствах вновь пройдёт немало мероприятий, расписание которых ниже на графике от мэрии Липецка.

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Китайская Русалочка

Немного подробнее о фильм ах, которые покажут на большом экране под открытым небом на Городище.

13 июня в 19:00 смотрите мультик «Русалочка и морской монстр». Китай, 2023. Режиссёр Чжуан Сяо (0+).

Принцесса Русалочка вместо того, чтобы учиться и вести себя подобающе титулу, гуляет и веселится со своей подружкой ЛеЛе. Однажды она крадёт трезубец Морского монстра и теперь уже всему королевству грозит опасность. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,5.


14 июня в 19:00 липчанам покажут семейную комедию «Ждун». Россия, 2025. Режиссёр Дмитрий Суворов (6+).

Корабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу недалеко от Абрау-Дюрсо. На помощь приходит любознательный мальчик Никита и вся его семья. Друзьям с разных планет предстоит починить звездолёт и избежать козней местного афериста-бизнесмена, у которого свои планы на инопланетный разум.


В ролях: Виктор Хориняк, Юрия Александрова, Андрей Андреев.

Детское кино

«Важнейшее из искусств» будет царить и в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а), где продолжается фестиваль детских фильмов «Радуга». 13 и 14 июня в 12:00 и в 15:00 смотрите приключенческую драму «Мой друг». Россия, 2026. Режиссёр Александр Сухарев (6+).

История о мальчике, лишённом возможности ходить, и его друге, который придумал для него целый мир — спасительную сказку про русалку и опасные игры с мифическими существами. Эта дружба становится щитом от жестокости и лекарством от отчаяния. Рейтинг на «Кинопоиске» –6,8.


В ролях: Елисей Чучилин, Анатолий Васильев, Раиса Рязанова.

Зоопарк

13 июня в 14:00 в липецком зверинце (ул. К.Маркса, 2) пройдут мероприятия к общероссийскому Дню летучих мышей (6+).

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Пройдёт лекция об этих удивительных существах, а затем – показательное кормление перепончатокрылых.

Раздача животных

14 июня в 12:00 у сцены Нижнего парка пройдёт Пушистый Фест» (0+). 

Это будет первая выставка-раздача приютских собак от приюта «Липка». У гостей будет возможность найти себе нового друга. Кроме того, в течение трёх часов мероприятие будет сопровождать яркая развлекательная программа.

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Новая история Чичикова

13 июня в 16:01 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9 корп. 2) начнётся премьера ток-шоу спектакля «Сплетня» (16+).

По мотивам поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души», которая рассказывает о том, что случилось после того как господин Чичиков покинул Губернию NN. Слухи, догадки, споры... Одни подозревают Павла Ивановича в мошенничестве, другие ищут скрытые мотивы в его действиях. Губерния погружается в хаос и всех интересует вопрос: кто же такой на самом деле Чичиков?

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В спектакле заняты Заслуженный артист РФ Вячеслав Михеев, а также студенты ЛОКИ им. П. Игумнова.

Выходные в музее

Расписание экскурсий в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25):

Суббота, 13 июня

12:00 — экскурсия «Между лесом и степью. От скифов до славян» (6+).
16:00 — экскурсия «Старый город» (6+).

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Воскресенье, 14 июня

12:00 — экскурсия «Предметы нам расскажут о войне» (6+).
16:00 — экскурсия «Между лесом и степью. От скифов до славян» (6+).

Руками трогать можно!

14 июня в 11:00 одним из вариантов весело и продуктивно завершить выходные вместе с детьми в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов 15/3) станет мастер-класс по работе с глиной (6+).

Работа руками без специальных инструментов, что идеально для новичков. Море удовольствия от процесса и от результата.

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Час спустя – 14 июня в 12:00 в домике Петра I, что в Нижнем парке, состоится мастер-класс по росписи глиняной пушки (6+).

О современном искусстве

14 июня в 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) состоится заседание Арт-клуба с художником Павлом Зудановым (16+).

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Открытая дискуссия о современном искусстве, в которой принято обращаться к личному опыту, локальному контексту, истории, наблюдениям и сомнениям.

Театр

14 июня в 18:00 в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) достойным финалом уикенда станет просмотр спектакля «Д-р» по пьесе Б.Нушича (16+).

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Комедия в двух действиях продолжительностью 2 часа 35 минут. Господин Животье сколотил немалое наследство, но ему не хватает титула доктора философии. И ради положение в обществе он пускается во все тяжкие, обманывает и интригует. И, конечно, попадает в смешные ситуации перед расплатой.

Дорогие липчане! Трехдневные выходные продолжаются, но и во время них нужно не забывать ввнимательно следить за новостями на GOROD48. На на нашем сайте вы всегда сможете найти самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.

Фото вверху - кадр из кинофильма "Ждун"
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Комментарии (3)

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Электорат
4 минуты назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Культурный
11 минут назад
"Открылась дверь, и я в момент растаял В прекрасной паре глаз бездонной глубины. Диванчик плюш, болванчик из Китая И опахало неизвестной мне страны."
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Animal planet.
31 минуту назад
Приходите на выставку животных,поддержите приют,возьмите друга из приюта! Когда берете животное из приюта,вы сразу спасаете 2 х хвостиков, одному подарили дом и заботу,а на его место придет другое животное,нуждающееся в помощи.
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