Входные в Липецке: Русалочка из Китая, история Ждуна, раздача животных из приюта

Расписание мероприятий на два выходных дня.

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В субботу, 13 июня, температура в Липецке составит от +28 до +30 градусов, а уже в воскресенье, 14 июня – от +22 до +24.









13 июня с 10:00 перекроют холодную воду на двух улицах в селе Сырском – Калинина и Пролетарской.









В парках и общественных пространствах вновь пройдёт немало мероприятий, расписание которых ниже на графике от мэрии Липецка.













13 июня в 14:00 в липецком зверинце (ул. К.Маркса, 2) пройдут мероприятия к общероссийскому Дню летучих мышей (6+).









14 июня в 12:00 у сцены Нижнего парка пройдёт Пушистый Фест» (0+).





Это будет первая выставка-раздача приютских собак от приюта «Липка». У гостей будет возможность найти себе нового друга. Кроме того, в течение трёх часов мероприятие будет сопровождать яркая развлекательная программа.





















16:00 — экскурсия «Старый город» (6+).









Воскресенье, 14 июня





14 июня в 11:00 одним из вариантов весело и продуктивно завершить выходные вместе с детьми в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов 15/3) станет мастер-класс по работе с глиной (6+).





Работа руками без специальных инструментов, что идеально для новичков. Море удовольствия от процесса и от результата.









14 июня в 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) состоится заседание Арт-клуба с художником Павлом Зудановым (16+).









14 июня в 18:00 в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) достойным финалом уикенда станет просмотр спектакля «Д-р» по пьесе Б.Нушича (16+).









Дорогие липчане! Трехдневные выходные продолжаются, но и во время них нужно не забывать ввнимательно следить за новостями на GOROD48. На на нашем сайте вы всегда сможете найти самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.





Фото вверху - кадр из кинофильма "Ждун"

Рубрику выходного дня начинаем с музыкального привета. На этот раз его передаёт липчанам автор-исполнитель Александр Грипинич. Песенку «Про собачку Тяпу» он исполнил на концерте в Арт-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (слова Д.Сухарева, музыка В.Берковского), а видео снял Аркадий Свиридов.В течение обоих выходных местами пройдут кратковременные дожди, иногда – с грозами.14 июня с 10:00 аналогичные трудности возникнут уже:- ул. Союзная, 15- ул. У. Громовой, 2, 2а, 4, 5, 7;- пл. Победы, 3а.Немного подробнее о фильм ах, которые покажут на большом экране под открытым небом на Городище.13 июня в 19:00 смотрите мультик «Русалочка и морской монстр». Китай, 2023. Режиссёр Чжуан СяоПринцесса Русалочка вместо того, чтобы учиться и вести себя подобающе титулу, гуляет и веселится со своей подружкой ЛеЛе. Однажды она крадёт трезубец Морского монстра и теперь уже всему королевству грозит опасность. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,5.14 июня в 19:00 липчанам покажут семейную комедию «Ждун». Россия, 2025. Режиссёр Дмитрий СуворовКорабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу недалеко от Абрау-Дюрсо. На помощь приходит любознательный мальчик Никита и вся его семья. Друзьям с разных планет предстоит починить звездолёт и избежать козней местного афериста-бизнесмена, у которого свои планы на инопланетный разум.Виктор Хориняк, Юрия Александрова, Андрей Андреев.«Важнейшее из искусств» будет царить и в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а), где продолжается фестиваль детских фильмов «Радуга». 13 и 14 июня в 12:00 и в 15:00 смотрите приключенческую драму «Мой друг». Россия, 2026. Режиссёр Александр СухаревИстория о мальчике, лишённом возможности ходить, и его друге, который придумал для него целый мир — спасительную сказку про русалку и опасные игры с мифическими существами. Эта дружба становится щитом от жестокости и лекарством от отчаяния. Рейтинг на «Кинопоиске» –6,8.Елисей Чучилин, Анатолий Васильев, Раиса Рязанова.Пройдёт лекция об этих удивительных существах, а затем – показательное кормление перепончатокрылых.13 июня в 16:01 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9 корп. 2) начнётся премьера ток-шоу спектакля «Сплетня»По мотивам поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души», которая рассказывает о том, что случилось после того как господин Чичиков покинул Губернию NN. Слухи, догадки, споры... Одни подозревают Павла Ивановича в мошенничестве, другие ищут скрытые мотивы в его действиях. Губерния погружается в хаос и всех интересует вопрос: кто же такой на самом деле Чичиков?В спектакле заняты Заслуженный артист РФ Вячеслав Михеев, а также студенты ЛОКИ им. П. Игумнова.Расписание экскурсий в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25):Суббота, 13 июня12:00 — экскурсия «Между лесом и степью. От скифов до славян»12:00 — экскурсия «Предметы нам расскажут о войне»16:00 — экскурсия «Между лесом и степью. От скифов до славян»Час спустя – 14 июня в 12:00 в домике Петра I, что в Нижнем парке, состоится мастер-класс по росписи глиняной пушкиОткрытая дискуссия о современном искусстве, в которой принято обращаться к личному опыту, локальному контексту, истории, наблюдениям и сомнениям.Комедия в двух действиях продолжительностью 2 часа 35 минут. Господин Животье сколотил немалое наследство, но ему не хватает титула доктора философии. И ради положение в обществе он пускается во все тяжкие, обманывает и интригует. И, конечно, попадает в смешные ситуации перед расплатой.