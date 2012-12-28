Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
37 минут назад
Неизвестный мэрии подрядчик доделает дорогу на улице Новотепличной в районе Опытной
Между домами № 48 и № 49в никогда не было дороги с твердым покрытием.
На торги со стартовой ценой в 3 027 013 рублей заявились сразу шесть участников. В итоге победителем признали ООО «Гефесар», которая сбросила с цены контракта сразу миллион, согласившись выполнить необходимые работы за 2 073 504 рубля. Они должны быть завершены к 16 октября.
Компания-победитель не знакома заказчику, управлению главного смотрителя Липецка. Она была создана в мае этого года (ее учредителем и директором является Агван Саарян).
По данным бизнес-агрегаторов, специализирующееся по ОКВЭД на ремонте дорог ООО с уставным капиталом в 10 000 рублей до этого лишь раз победила на торгах: с ней заключила контракт на 2,9 млн рублей на ремонт дорог администрация Грязинского муниципального района.
