Неизвестный мэрии подрядчик доделает дорогу на улице Новотепличной в районе Опытной

Между домами № 48 и № 49в никогда не было дороги с твердым покрытием.

Только после вмешательства МЧС липецкая мэрия решила проторговать ремонт 50-метрового участка дороги между домами № 48 и №49 по улице Новотепличной в Липецке, на которой не было твердого покрытия.На торги со стартовой ценой в 3 027 013 рублей заявились сразу шесть участников. В итоге победителем признали ООО «Гефесар», которая сбросила с цены контракта сразу миллион, согласившись выполнить необходимые работы за 2 073 504 рубля. Они должны быть завершены к 16 октября.Компания-победитель не знакома заказчику, управлению главного смотрителя Липецка. Она была создана в мае этого года (ее учредителем и директором является Агван Саарян).По данным бизнес-агрегаторов, специализирующееся по ОКВЭД на ремонте дорог ООО с уставным капиталом в 10 000 рублей до этого лишь раз победила на торгах: с ней заключила контракт на 2,9 млн рублей на ремонт дорог администрация Грязинского муниципального района.