Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
7-летний мальчик выпал из окна и погиб
Происшествия
Мужчина выпал из трактора и умер
Происшествия
Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Происшествия
Липецкие медики по кусочкам собирали малышу нос, сломанный мангалом
Общество
Сегодня в Липецке: Шуфутинов день, миролюбивые липчане возненавидели уехавших
Общество
15-летний водитель врезался в дерево
Происшествия
Липецкая вечЁрка: утонувший в реке, зуб в легком и поборы в школе
Общество
В здании автовокзала «Липецк» работают экстренные службы
Происшествия
66-летняя пенсионерка присвоила в магазине чужой кошелёк
Происшествия
В районах Дикого и Тракторного отключат холодную воду
Общество
Читать все
Улицу в Липецке переименовали в честь песни Шуфутинского?
Общество
С улицы Липовской подрядчики «РИР-Энерго» уйдут к 15 сентября — на полтора месяца позже ранее заявленного срока
Общество
Липчанин нашёл банковскую карту и потратил с неё 2 837 рублей — ему грозит до шести лет колонии
Происшествия
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
57-летний водитель купил в Москве права за 30 000 рублей и был уверен — они настоящие
Происшествия
На проспекте 60 лет СССР женщина попала под машину
Общество
46-летняя продавщица попалась на неоднократной продаже спиртного подросткам
Происшествия
В Липецкой области до +23
Погода в Липецке
У восьмилетнего мальчика кольцо сдавило палец: на помощь пришли спасатели
Общество
92-летний липчанин пострадал во время пожара в квартире
Происшествия
Читать все
Происшествия
385
сегодня, 16:37
2

57-летний водитель купил в Москве права за 30 000 рублей и был уверен — они настоящие

Но оказалось, что удостоверение с таким же номером выдано 57-летнему жителю Самарской области.

Липецкий районный суд приговорил 57-летнего мужчину к пяти месяцам лишения свободы условно за хранение и использование поддельных водительских прав (по части третьей статьи 327 УК РФ).

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, у не имевшего гражданства уроженца Абхазии не было прав управления транспортными средствами и в апреле 2024 года он приобрел поддельное водительское удостоверение с открытыми категориями «В», «В1» и «М» и сроком действия до апреля 2034 года.

Но ездил с такими правами мужчина не очень долго. 9 сентября 2024 года управлявший принадлежавшим сожительнице автомобилем «Лада Гранта» водитель был остановлен сотрудниками ДПС в селе Доброе за нарушение — мужчина пересёк сплошную линию разметки. При этом водитель предъявил инспектору поддельные права. Их пробили по базе, и оказалось, что номер предоставленного водительского удостоверения бьётся на имя другого человека — 57-летнего жителя Самарской области. Права изъяли.

В суде мужчина признал вину, хотя уверял — до этого момента был абсолютно уверен, что его права подлинные и выданы Московским МРЭО.

Он рассказал, что с декабря 2023 по март 2024 учился в автошколе, но на экзамене по правилам дорожного движения не смог сдать теорию и решил вновь попытать счастье в апреле 2024 года Москве. Там он пришёл в здание Госавтоинспекции на Дмитровском шоссе и через знакомого нашёл помощника в получении прав по имени Олег. Тот взял у него документы из автошколы, медсправку и фотографии.

А потом мужчина якобы даже по-настоящему сдал на права. При этом теорию решали без его участия. А вот экзамен по вождению абхазец проходил сам. И ему объявили — успешно! Заплатив за помощь 30 000 рублей, на следующий день он получил от Олега водительское удостоверение и вернулся в Липецк. Сожительница тоже не сомневалась в подлинности прав и даже вписала мужчину в страховку ОСАГО. Но оказалось, c апреля по сентябрь мужчина ездил с фальшивкой. 
подделка документов
0
1
1
2
6

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Теперь понятно
8 минут назад
Почему все москвичи по беспределу ездят
Ответить
Открою тайну.
35 минут назад
Хоть все ее знают. Раньше покупали там но теперь это доступно всем через известные каналы.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить