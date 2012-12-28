Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
57-летний водитель купил в Москве права за 30 000 рублей и был уверен — они настоящие
Но оказалось, что удостоверение с таким же номером выдано 57-летнему жителю Самарской области.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, у не имевшего гражданства уроженца Абхазии не было прав управления транспортными средствами и в апреле 2024 года он приобрел поддельное водительское удостоверение с открытыми категориями «В», «В1» и «М» и сроком действия до апреля 2034 года.
Но ездил с такими правами мужчина не очень долго. 9 сентября 2024 года управлявший принадлежавшим сожительнице автомобилем «Лада Гранта» водитель был остановлен сотрудниками ДПС в селе Доброе за нарушение — мужчина пересёк сплошную линию разметки. При этом водитель предъявил инспектору поддельные права. Их пробили по базе, и оказалось, что номер предоставленного водительского удостоверения бьётся на имя другого человека — 57-летнего жителя Самарской области. Права изъяли.
В суде мужчина признал вину, хотя уверял — до этого момента был абсолютно уверен, что его права подлинные и выданы Московским МРЭО.
Он рассказал, что с декабря 2023 по март 2024 учился в автошколе, но на экзамене по правилам дорожного движения не смог сдать теорию и решил вновь попытать счастье в апреле 2024 года Москве. Там он пришёл в здание Госавтоинспекции на Дмитровском шоссе и через знакомого нашёл помощника в получении прав по имени Олег. Тот взял у него документы из автошколы, медсправку и фотографии.
А потом мужчина якобы даже по-настоящему сдал на права. При этом теорию решали без его участия. А вот экзамен по вождению абхазец проходил сам. И ему объявили — успешно! Заплатив за помощь 30 000 рублей, на следующий день он получил от Олега водительское удостоверение и вернулся в Липецк. Сожительница тоже не сомневалась в подлинности прав и даже вписала мужчину в страховку ОСАГО. Но оказалось, c апреля по сентябрь мужчина ездил с фальшивкой.
