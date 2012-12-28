57-летний водитель купил в Москве права за 30 000 рублей и был уверен — они настоящие

Но оказалось, что удостоверение с таким же номером выдано 57-летнему жителю Самарской области.

Липецкий районный суд приговорил 57-летнего мужчину к пяти месяцам лишения свободы условно за хранение и использование поддельных водительских прав (по части третьей статьи 327 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, у не имевшего гражданства уроженца Абхазии не было прав управления транспортными средствами и в апреле 2024 года он приобрел поддельное водительское удостоверение с открытыми категориями «В», «В1» и «М» и сроком действия до апреля 2034 года.Но ездил с такими правами мужчина не очень долго. 9 сентября 2024 года управлявший принадлежавшим сожительнице автомобилем «Лада Гранта» водитель был остановлен сотрудниками ДПС в селе Доброе за нарушение — мужчина пересёк сплошную линию разметки. При этом водитель предъявил инспектору поддельные права. Их пробили по базе, и оказалось, что номер предоставленного водительского удостоверения бьётся на имя другого человека — 57-летнего жителя Самарской области. Права изъяли.В суде мужчина признал вину, хотя уверял — до этого момента был абсолютно уверен, что его права подлинные и выданы Московским МРЭО.Он рассказал, что с декабря 2023 по март 2024 учился в автошколе, но на экзамене по правилам дорожного движения не смог сдать теорию и решил вновь попытать счастье в апреле 2024 года Москве. Там он пришёл в здание Госавтоинспекции на Дмитровском шоссе и через знакомого нашёл помощника в получении прав по имени Олег. Тот взял у него документы из автошколы, медсправку и фотографии.А потом мужчина якобы даже по-настоящему сдал на права. При этом теорию решали без его участия. А вот экзамен по вождению абхазец проходил сам. И ему объявили — успешно! Заплатив за помощь 30 000 рублей, на следующий день он получил от Олега водительское удостоверение и вернулся в Липецк. Сожительница тоже не сомневалась в подлинности прав и даже вписала мужчину в страховку ОСАГО. Но оказалось, c апреля по сентябрь мужчина ездил с фальшивкой.