Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч

Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.



Передано в суд уголовное дело бывшей заведующей одним из детских садов Усманского района, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).По данным следствия, с января 2019 по июль 2023 года по указанию заведующей сотрудники детсада передали ей более 370 тысяч рублей. Эти деньги были частью начисленной сотрудникам премии.«Преступление выявлено во взаимодействии с прокуратурой области», — сообщили в пресс-службе регионального Следкома.