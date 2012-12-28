Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
сегодня, 17:22
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
По данным следствия, с января 2019 по июль 2023 года по указанию заведующей сотрудники детсада передали ей более 370 тысяч рублей. Эти деньги были частью начисленной сотрудникам премии.
«Преступление выявлено во взаимодействии с прокуратурой области», — сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
