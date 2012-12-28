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Происшествия
В Липецкой области еще один жаркий день
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На трех улицах Липецка отключат холодную воду
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26
12 минут назад

На двух улицах в Сырском отключат холодную воду

13 июня «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на своих сетях по адресам: улица Пролетарская (Сырское), 76, 113 — без холодной воды временно останутся жители двух улиц Сырского – Пролетарской и Калинина.

Подачу воды приостановят с 10:00 и до окончания работ, предупредили в компании. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
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