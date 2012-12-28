Липецкая вечЁрка: БПЛА прилетел в дом, лось на улице и липчанку судят за аферу с отловом собак
Добрососедство: дворовый праздник и общение с депутатом сблизили жителей Сиреневого проезда
Липецкая вечЁрка: БПЛА прилетел в дом, лось на улице и липчанку судят за аферу с отловом собак
Добрососедство: дворовый праздник и общение с депутатом сблизили жителей Сиреневого проезда
Общество
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12 минут назад
На двух улицах в Сырском отключат холодную воду
Подачу воды приостановят с 10:00 и до окончания работ, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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