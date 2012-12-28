Все новости
Общество
509
сегодня, 09:36
5

В Липецке заасфальтируют проезд от арки 22-этажки на Берзина до дома № 18/1 на Вермишева

Работы должны завершиться к середине октября.

Возможно, самый последний контракт в этом году на дорожные работы объявило управление главного смотрителя липецкой мэрии: на ремонт внутриквартального проезда в 10 микрорайоне.

Начальная цена закупки — всего 3,1 млн рублей. Такие деньги заказчик готов заплатить за разборку изношенного основания и покрытия дороги от дома № 2 по улице Яна Берзина до дома № 18/1 по улице Вермишева, удаление верхнего разбитого слоя асфальтобетона методом холодного фрезерования, устройство нового покрытия и благоустройство территории. Подрядчик обязан закончить работы к 16 октября.
ремонт дорог
0
0
1
2
7

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
1
сегодня, 11:52
Всю жизнь была 20тиэтажка
Ответить
Ямы
сегодня, 11:36
перед садиками заделайте! Уже очень глубокие!
Ответить
Ну а как бы
сегодня, 11:07
не хотят они случайно починить дорогу (если её ещё так можно называть), с арки 22-этажки до угла Вермишева 2? Видели вообще что там есть? Там ямы 20-ти сантиметровые!
Ответить
Липчанка
сегодня, 10:53
Наконец-то сделают там нормальную дорогу. Урааааа!!!
Ответить
3
сегодня, 10:36
За 100 м 3 мульта?эт да
Ответить
