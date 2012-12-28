В Липецке заасфальтируют проезд от арки 22-этажки на Берзина до дома № 18/1 на Вермишева

Работы должны завершиться к середине октября.

Возможно, самый последний контракт в этом году на дорожные работы объявило управление главного смотрителя липецкой мэрии: на ремонт внутриквартального проезда в 10 микрорайоне.Начальная цена закупки — всего 3,1 млн рублей. Такие деньги заказчик готов заплатить за разборку изношенного основания и покрытия дороги от дома № 2 по улице Яна Берзина до дома № 18/1 по улице Вермишева, удаление верхнего разбитого слоя асфальтобетона методом холодного фрезерования, устройство нового покрытия и благоустройство территории. Подрядчик обязан закончить работы к 16 октября.