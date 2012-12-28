Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Общество
сегодня, 09:36
В Липецке заасфальтируют проезд от арки 22-этажки на Берзина до дома № 18/1 на Вермишева
Работы должны завершиться к середине октября.
Начальная цена закупки — всего 3,1 млн рублей. Такие деньги заказчик готов заплатить за разборку изношенного основания и покрытия дороги от дома № 2 по улице Яна Берзина до дома № 18/1 по улице Вермишева, удаление верхнего разбитого слоя асфальтобетона методом холодного фрезерования, устройство нового покрытия и благоустройство территории. Подрядчик обязан закончить работы к 16 октября.
