Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал ее маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Происшествия
183
9 минут назад
С 8-летним ребенком продолжает работать детский антикризисный психолог.
На скамье подсудимых — 38-летний Сергей Кажакин. Его обвиняют в убийстве 39-летней женщины с особой жестокостью (по пункту «д» части второй статьи 105 УК РФ). По данным предварительного следствия, Елене было нанесено не менее 51 удара ножом и 8 — топором. При этом, как следует из обвинительного заключения, зачитанного представителем прокуратуры Иваном Минаевым, лишь один удар ножом, перерезавший яремную и сонную артерии, был смертельным.
По версии следствия, утром 18 февраля Сергей Кажакин приехал в СНТ «Цементник» к своей знакомой Елене Гладких. К женщине, бывшей дважды замужем и воспитывающей двух дочерей от этих браков, Кажакин третий год испытывал романтические чувства. Но Елена считала его просто другом. Она принимала его ухаживания и подарки для нее и для детей, была рада помощи в строительстве ее домика, но не была готова выйти за него замуж. Это сильно удручало Сергея, жившего с матерью.
Когда 18 февраля с букетом и очередными подарками ухажер приехал в Сселки, Елена сказала, что у нее есть другой мужчина, за которого она хочет выйти замуж. После этого женщина с 7-летней дочерью вышла из дома и села в свою машину. Сергей попросил подвезти его на Сокол, где он жил. Сев в машину, он, по версии следствия, достал из своей сумки специально приготовленный для расправы нож и стал наносить им удары в грудь, шею и лицо Елены на глазах малолетнего ребенка. Женина сопротивлялась, пытаясь отвести клинок в сторону. Кажакин бросил нож, достал из сумки топор и дальше наносил удары уже им. Сидевшая сзади девочка выскочила из машины, забежала в дом, разбудила старшую сестру и рассказала ей, что видела. Девочки сначала забились в угол, потом старшая, осмелев, выглянула в окно и увидела, как «дядя Сережа», как они называли маминого друга, уходит из их двора.
Выслушав короткое обвинительное заключение, Сергей Кажакин сказал, что признает вину. На вопрос председательствующего в процессе судьи Наталии Злобиной о его отношении к предъявленному обвинению подсудимый ответил, что сожалеет о содеянном.
Елену в Липецке многие знали и любили. Она проводила развивающие и коррекционные занятия для детей, работала с детьми-аутистами. Соседи рассказывают, что летом она выносила на улицу перед своим красивым треугольным стеклянным домом большой телевизор и прямо на улице устраивала увлекательные встречи и занятия. Во дворе этого дома Елена и была убита.
В суде допросили мать Сергея Кажакина. Она рассказала, что сын работящий человек, который не обидел бы и мухи. Но в то же время, по словам матери, Сергей с детства страдал от особенного психического заболевания, похожего по симптомам на эпилепсию. По этой причине он не служил в армии. У него Сергея не складывалось с женщинами, поэтому он продолжал жить с матерью. Но три последних года были для него особенными. Он показывал матери на телефоне и в компьютере фотографии Елены, говорил, что мечтает создать с ней семью. Но его отношения с ней не были ровными. Сын то сиял от счастья, то был убит горем, ведь периодически Елена прекращала с ним отношения — не отвечала на звонки, не звала в гости. Когда же все у них было хорошо, то Сергей водил ее в театры и кино, покупал ей цветы и подарки, как к своим относился к ее детям. «То по тысяче им даст, то подарки купит». Женщина запомнила, что младшей дочери Елены он купил коньки за пять тысяч, а на систему отопления для ее домика потратил 50 тысяч рублей. «У меня на все покупки есть чеки».
Первый муж Елены в ноябре 2023-го погиб на СВО, куда ушел добровольцем. Поэтому отец Елены, военный пенсионер, оформил на свою старшую внучку опеку. Младшего ребенка забрал в свою новую семью ее отец. Он был вторым опрошенным на процессе — как потерпевший.
Мужчина лично с подсудимым знаком не был. О происходящем в своей прежней семье он узнавал от дочери. Девочка рассказывала папе, что к маме ходит мужчина по имени Сережа. «Дядя Сережа» играл с ней. Ничего плохого о нем малышка не рассказывала. Но после того, что она увидела утром 18 февраля, ребенок замкнулся в себе. По словам отца, этот день девочка называет «тот случай». Она помнит возню в машине, помнит окровавленные руки мамы, помнит, что «дядя Сережа» дернул ее за капюшон куртки… Детский антикризисный психолог, который продолжает занимается с ребенком, считает, что ребенку нанесена тяжелая психологическая травма. Поэтому отец попросил судью не допрашивать дочь, чтобы не сделать ей хуже.
Сергею Кажакину, если его вина будет доказана в суде, грозит от 8 до 20 лет заключения или пожизненное лишение свободы.
GOROD48 удалось поговорить с адвокатом подсудимого. Александр Белобородов считает неполной психолого-психиатрическую экспертизу, проведенную в Липецке Сергею Кажакину. Победной адвоката в этом процессе было бы было решение суда отправить подсудимого на новую экспертизу в Серпы — психиатрический центр имени Сербского в Москве.
— Кажакин просил отправить его на СВО. Но его туда не взяли по причине психиатрической болезни, — сказал адвокат.
