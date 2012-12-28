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27 минут назад
В Ельце объявлен красный уровень, по всей области — желтый
Красный уровень тревоги «Угроза атаки БПЛА» объявлен в Ельце и Елецком округе. При этом на территории всей Липецкой области введен желтый уровень «Воздушная опасность».
воздушная тревога
БПЛА
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