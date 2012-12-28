Календарь перевернули — и снова ЕГЭ: 33 одиннадцатиклассника сдают экзамены

Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут те выпускники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и не получили аттестат.

Сегодня в Липецкой области 13 теперь уже бывших одиннадцатиклассников сдают ЕГЭ по русскому языку. А всего в дополнительный период ЕГЭ сдают 33 человека.«4 сентября начался дополнительный период государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов. Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут те выпускники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и не получили аттестат. Экзамен по русскому языку — один из двух обязательных предметов для получения аттестата. Выпускники должны дать развернутые ответы или выбрать несколько правильных ответов на задания 1-26 и написать сочинение-рассуждение на заданную тему (задание 27). Заявления на участие в сегодняшнем ЕГЭ подали 13 человек, организован один пункт проведения экзамена. Результаты станут известны до 15 сентября», — сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области.8 сентября пройдёт ЕГЭ по математике базового уровня. 23 сентября в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по обоим этим предметам.