Липецкая вечЁрка: погибший ребенок, суд над дядей Сережей и улица Шуфутинского
Общество
На проспекте 60 лет СССР женщина попала под машину
Общество
Под Липецком «Митсубиси Лансер» улетел в кювет
Происшествия
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
Липецкая «звездочка» засияет на всю Россию
Общество
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Происшествия
«КамАЗ» опрокинулся на сельской дороге: пострадал водитель
Происшествия
Липчанин нашёл банковскую карту и потратил с неё 2 837 рублей — ему грозит до шести лет колонии
Происшествия
У гимназии №64 — коммунальный водопад
Общество
Звездный Канчельскис посоветовал играть в карты и не смотреть телевизор
Спорт
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
49-ю и 51-ю липецкие школы отремонтируют задорого
Общество
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
Знакомая взяла телефон ельчанина, набрала кредитов и перевела все деньги неизвестным
Происшествия
В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
На мать возбудили уголовное дело за неуплату алиментов
Общество
Календарь перевернули — и снова ЕГЭ: 33 одиннадцатиклассника сдают экзамены
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сухо и прохладно
Погода в Липецке
Происшествия
1041
сегодня, 16:24
3

В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело

Его подозревают в превышении должностных полномочий.

СУ СК РФ по Липецкой области сообщило о возбуждении уголовного дела на основании материалов, предоставленных региональным УФСБ России, в отношении бывшего заместителя прокурора одного из районов, подозреваемого в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

«С целью установлении всех обстоятельств преступления следователем регионального СК проводятся следственные и процессуальные действия. По местам жительства и работы подозреваемого проводятся обыски. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения».

Как стало известно GOROD48, речь идет о Давиде Примове, заместителе прокурора Левобережного района Липецка. По данным следствия, с сентября 2024 по март 2025 года по его указанию полиция возбудила уголовное дело в отношении учредителя коммерческой организации. По этой причине работа компании была парализована. «Противоправные действия подозреваемого повлекли существенное нарушение прав и причинение крупного материального ущерба коммерческой организации», — сообщает региональный Следком.

Материалы в ФСБ были переданы службой безопасности прокуратуры области.
превышении должностных полномочий
0
0
1
9
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
САИ
21 минуту назад
Ну вот и до Липецка криминал и корупция добрались. Правильно, а чем мы "хуже"!
Ответить
Ромео
52 минуты назад
Там на всех есть красная папочка, только что не так сразу в ход идёт)))
Ответить
Вот
сегодня, 16:43
Это и называется кошмарить бизнес
Ответить
