В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело

сегодня, 16:24
Его подозревают в превышении должностных полномочий.
«С целью установлении всех обстоятельств преступления следователем регионального СК проводятся следственные и процессуальные действия. По местам жительства и работы подозреваемого проводятся обыски. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения».
Как стало известно GOROD48, речь идет о Давиде Примове, заместителе прокурора Левобережного района Липецка. По данным следствия, с сентября 2024 по март 2025 года по его указанию полиция возбудила уголовное дело в отношении учредителя коммерческой организации. По этой причине работа компании была парализована. «Противоправные действия подозреваемого повлекли существенное нарушение прав и причинение крупного материального ущерба коммерческой организации», — сообщает региональный Следком.
Материалы в ФСБ были переданы службой безопасности прокуратуры области.
