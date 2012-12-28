В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело

Его подозревают в превышении должностных полномочий.

СУ СК РФ по Липецкой области сообщило о возбуждении уголовного дела на основании материалов, предоставленных региональным УФСБ России, в отношении бывшего заместителя прокурора одного из районов, подозреваемого в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).«С целью установлении всех обстоятельств преступления следователем регионального СК проводятся следственные и процессуальные действия. По местам жительства и работы подозреваемого проводятся обыски. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения».Как стало известно GOROD48, речь идет о Давиде Примове, заместителе прокурора Левобережного района Липецка. По данным следствия, с сентября 2024 по март 2025 года по его указанию полиция возбудила уголовное дело в отношении учредителя коммерческой организации. По этой причине работа компании была парализована. «Противоправные действия подозреваемого повлекли существенное нарушение прав и причинение крупного материального ущерба коммерческой организации», — сообщает региональный Следком.Материалы в ФСБ были переданы службой безопасности прокуратуры области.