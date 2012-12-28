Все новости
18-летний парень упал с шестого этажа
Происшествия
Сигма-классники: в самой большой школе области нумерация на языке науки
Общество
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Происшествия
В микрорайоне «Елецкий» открылась одна из крупнейших школ области
Общество
Тело мужчины найдено у понтонной переправы через Дон
Происшествия
Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Происшествия
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Врачи борются за жизнь упавшего с высотки 18-летнего липчанина
Происшествия
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»
Общество
Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения
Общество
Упавший на козырек подъезда липецкой высотки парень скончался в больнице
Происшествия
8-летний велосипедист попал под машину на сельской дороге
Происшествия
Зарезавшая бабушку 21 ударом двумя ножами девушка получила четыре года колонии
Происшествия
В Липецке заасфальтируют проезд от арки 22-этажки на Берзина до дома № 18/1 на Вермишева
Общество
Министром экономического развития области назначена Лариса Шибина
Общество
54-летний мужчина украл у работодателя оборудование на 800 тысяч рублей
Происшествия
Утонувшему в селе Замятино мужчине было 66 лет
Происшествия
Пьяный водитель хотел откупиться взяткой в 20 000 рублей — теперь ему грозит до 8 лет колонии
Происшествия
В Липецке планируют отказаться от главной насосной станции по перекачке городских нечистот
Общество
У 42-летнего липчанина арестовали «БМВ X-5»: мужчина в очередной раз попался на пьяной езде
Происшествия
Общество
864
сегодня, 10:09
16

Вы сталкивались со школьными поборами?

Большинство участников нашего опроса такого не припомнили.

Начался учебный год и мы поинтересовались у липчан, сталкивались ли они со школьными поборами? Большинство ответили отрицательно. При этом и городском департаменте образования заверили, что не получили таких жалоб.

Несколько человек, дети которых уже окончили школу, вспомнили, что им приходилось сдавать деньги на разные нужды. Некоторые суммы были терпимыми, некоторые били по семейному бюджету, но от сдачи денег никто не отказывался, опасаясь, что к ребенку будут хуже относиться.
1
0
1
0
13

Комментарии (16)

Липчане
7 минут назад
Не сталкивались, а сталкиваемся в режиме "постоянно". Противно очень.
Елена
19 минут назад
Родители сами собирают, школа ничего не требует.
Щеглова
33 минуты назад
Я с поборами не сталкивалась, я сама учитель!
Валентина
34 минуты назад
Достали эти поборы. Сил уже н нет и соедств.икаких
Лева
48 минут назад
Я 1991 года рождения. В школе собирали и на охрану и на ремонт класса и на филармонию. При этом ещё и учебников не хватало: часть покупали б/у, часть на рынке.
Оля
сегодня, 11:47
Конечно, открыто скажут те, у кого дети закончили школу. Нашли у кого спрашивать! И раньше сдавали не то, что добровольно, а, как говорится, доброволоком. Я помню моменты, ходила в выходной, в субботу, помогали учителю потолок размывать, покрывали парты лаком и т. д. Деньги само собой разумеется сдавали. У кого сейчас дети учатся, на камеру вряд ли скажут.
Металлург со стажем
сегодня, 11:12
Я каждую неделю с поборами сталкиваюсь. То день рождения, то свадьба, то похороны
Леликов Сергей г. Липецк
сегодня, 10:59
Честность — это, когда даже заглядывая в себя, не отводишь взгляд.
Многодетный отец
сегодня, 10:58
Никогда
Гость
сегодня, 10:56
На камеру не хотят говорить правду. Просто в школе на что-то собирают. Ремонт школы, ремонт класса, новые шторы, жалюзи, на нужны школы постоянно туда входят мыло туалетная бумага салфетки средства дезинфекция. Мы ещё забыли на охрану школы. И это школа в центре города
