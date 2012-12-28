Вы сталкивались со школьными поборами?

Большинство участников нашего опроса такого не припомнили.

Начался учебный год и мы поинтересовались у липчан, сталкивались ли они со школьными поборами? Большинство ответили отрицательно. При этом и городском департаменте образования заверили, что не получили таких жалоб.Несколько человек, дети которых уже окончили школу, вспомнили, что им приходилось сдавать деньги на разные нужды. Некоторые суммы были терпимыми, некоторые били по семейному бюджету, но от сдачи денег никто не отказывался, опасаясь, что к ребенку будут хуже относиться.