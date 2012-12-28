На Липецкую область надвигается грозовой фронт

В регионе в ближайшие часы резко испортится погода — спасатели призывают граждан быть предельно внимательными и не рисковать на улице.

Спасатели рекомендуют: в квартире или доме нужно обязательно закрыть окна, двери, дымоходы и вентканалы — сквозняк способен привлечь шаровую молнию.



Лучше временно отказаться от электроприборов, стационарного телефона, выключить радио и телевизор, а также отсоединить антенный кабель. Держится подальше от проводки, громоотвода, водосточных труб, антенны и не стоять у окна.



Если непогода застала в лесу, нужно найти укрытие на низкорослых участках, обходя высокие сосны, дубы и тополя. Прекратите купание в водоеме, рыбалку и любые прогулки на лодке — отойти от берега, спустится с возвышенности в низину. В чистом поле ни в коем случае нельзя ложится на землю, это лишь увеличивает зону контакта с поверхностью и риск удара молнии; лучше присесть на корточки в ложбине, овраге или любой естественной впадине, обхватив ноги руками.



Спасатели также советуют избегать одиноких деревьев, металлических предметов, ЛЭП, влажных стен и мест заземления молниеотвода. На велосипеде или мотоцикле — нужно остановится, покинуть транспорт и отойти от него примерно на 30 метров до окончания грозы.



Также во время гроз не следует заниматься спортом, бегать под открытым небом: активные движения и пот могут притянуть разряд.



«Не покидайте машину. Закройте окна и опустите автомобильную антенну. Не прикасайтесь к металлическим частям автомобиля. При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.



Если Вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101.

По данным ГУ МЧС России по Липецкой области в ближайшие 1-3 часа ожидается гроза. Во время непогоды северо-восточный ветер усилится с порывами до 15–18 метров в секунду. Опасность грозы и шквалистого ветра будет преобладать в течении дня.

В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742)22-88-60», — сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.



