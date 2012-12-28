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444
53 минуты назад
3

На Липецкую область надвигается грозовой фронт

В регионе в ближайшие часы резко испортится погода — спасатели призывают граждан быть предельно внимательными и не рисковать на улице.

По данным ГУ МЧС России по Липецкой области в ближайшие 1-3 часа ожидается гроза. Во время непогоды северо-восточный ветер усилится с порывами до 15–18 метров в секунду. Опасность грозы и шквалистого ветра будет преобладать в течении дня.

Спасатели рекомендуют: в квартире или доме нужно обязательно закрыть окна, двери, дымоходы и вентканалы — сквозняк способен привлечь шаровую молнию.

Лучше временно отказаться от электроприборов, стационарного телефона, выключить радио и телевизор, а также отсоединить антенный кабель. Держится подальше от проводки, громоотвода, водосточных труб, антенны и не стоять у окна.

Если непогода застала в лесу, нужно найти  укрытие на низкорослых участках, обходя высокие сосны, дубы и тополя. Прекратите купание в водоеме, рыбалку и любые прогулки на лодке — отойти от берега, спустится с возвышенности в низину. В чистом поле ни в коем случае нельзя ложится на землю, это лишь увеличивает зону контакта с поверхностью и риск удара молнии; лучше присесть на корточки в ложбине, овраге или любой естественной впадине, обхватив ноги руками.

Спасатели также советуют избегать одиноких деревьев, металлических предметов, ЛЭП, влажных стен и мест заземления молниеотвода. На велосипеде или мотоцикле — нужно остановится, покинуть транспорт и отойти от него примерно на 30 метров до окончания грозы.

Также во время гроз не следует заниматься спортом, бегать  под открытым небом: активные движения и пот могут притянуть разряд.  

«Не покидайте машину. Закройте окна и опустите автомобильную антенну.  Не прикасайтесь к металлическим частям автомобиля. При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Если Вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101.

В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742)22-88-60»,  — сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.


штормовое предупреждение
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
кувалда
12 минут назад
Всех предупредили, а если кто пострадает, то помощи не ждите, вас же предупреждали.
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Жертва жары
20 минут назад
Ура ура наконец то кончиться это испытание Ждем ливень да посильней на сутки без перерыва
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И смех, и грех
31 минуту назад
Какие-то бредни, особенно про "шаровую молнию" от сквозняка повеселило :)))
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