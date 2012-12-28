Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Сегодня в Липецке: всё больше горожан переходит на удалёнку, нас ждёт сокращение обучения в школах?
55-летняя жительница Усмани хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам 645 000 рублей
Здоровье
1116
сегодня, 15:05
4
Молочный зуб застрял в лёгком пятилетней девочки
Потребовалась операция под наркозом.
«Девочка пожаловалась маме, что у неё качается передний зубик. Мама решила его покачать. Молочный зуб сразу же выпал, а девочка его рефлекторно вдохнула. Инородное тело попало в среднедолевой бронх правого лёгкого. Возникла опасная ситуация для жизни и здоровья ребенка», — рассказала в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
0
1
0
15
1
Комментарии (4)