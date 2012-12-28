Молочный зуб застрял в лёгком пятилетней девочки

Потребовалась операция под наркозом.

В Липецке анестезиологи и эндоскописты провели операцию под наркозом пятилетней девочке, у которой выпавший молочный зуб попал в среднедолевой бронх правого лёгкого.«Девочка пожаловалась маме, что у неё качается передний зубик. Мама решила его покачать. Молочный зуб сразу же выпал, а девочка его рефлекторно вдохнула. Инородное тело попало в среднедолевой бронх правого лёгкого. Возникла опасная ситуация для жизни и здоровья ребенка», — рассказала в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.