Общество
Жильцам 35 липецких домов пересчитали плату за горячую воду

Горячая вода в дома не подавалась два месяца. Перерасчет произведен после требования прокуратуры. 

«РИР Энерго»-«Липецкая генерация» пересчитало плату за горячую воду жильцам 35 домов на сумму более 1,1 миллиона рублей. 

Перерасчет произведен после  проверки прокуратурой соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. 
 
«Установлено, что ресурсоснабжающая организация на протяжении двух месяцев неоднократно превышала установленную продолжительность отключений горячей воды. 
 
В связи с выявленными нарушениями прокуратура области внесла представление директору филиала. 
 
После вмешательства надзорного ведомства жители 35 многоквартирных домов получили перерасчет платы за горячую воду», — сообщили в прокуратуре области.
О как
17 минут назад
То есть чтобы сделать перерасчет, понадобилось вмешательство прокуратуры? Шикарно шарашка-управляшка работает! Может пора избавляться от всяких посредников?
По каким адресам
25 минут назад
можно информацию подробнее
пересчитала
30 минут назад
это что значит? Не нужно платить за воду, которой не было?
юз мкрн
33 минуты назад
А когда горячую воду включат? Скоро месяц как отключили, и где обещанная мером вода к 1 сентября?
перерасчет
33 минуты назад
3 копейки?
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
