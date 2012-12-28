Жильцам 35 липецких домов пересчитали плату за горячую воду

Горячая вода в дома не подавалась два месяца. Перерасчет произведен после требования прокуратуры.

«РИР Энерго»-«Липецкая генерация» пересчитало плату за горячую воду жильцам 35 домов на сумму более 1,1 миллиона рублей.Перерасчет произведен после проверки прокуратурой соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.«Установлено, что ресурсоснабжающая организация на протяжении двух месяцев неоднократно превышала установленную продолжительность отключений горячей воды.В связи с выявленными нарушениями прокуратура области внесла представление директору филиала.После вмешательства надзорного ведомства жители 35 многоквартирных домов получили перерасчет платы за горячую воду», — сообщили в прокуратуре области.