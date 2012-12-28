Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Общество
309
44 минуты назад
5
Жильцам 35 липецких домов пересчитали плату за горячую воду
Горячая вода в дома не подавалась два месяца. Перерасчет произведен после требования прокуратуры.
Перерасчет произведен после проверки прокуратурой соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.
«Установлено, что ресурсоснабжающая организация на протяжении двух месяцев неоднократно превышала установленную продолжительность отключений горячей воды.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура области внесла представление директору филиала.
После вмешательства надзорного ведомства жители 35 многоквартирных домов получили перерасчет платы за горячую воду», — сообщили в прокуратуре области.
0
1
1
0
0
Комментарии (5)