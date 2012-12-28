Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
К знахарке он пришёл лечить нарывающий палец, но общение не задалось.
Об этой истории GOROD48 уже рассказывал. Жестоко избитую женщину нашли соседи в ее доме на улице Советской села Пушкино Добринского 1 мая 2017 года. Через три дня пенсионерка умерла в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы. Соседям женщина успела рассказать, что ее избил незнакомый мужчина.
Следователи и криминалисты регионального СК России обнаружили в доме пенсионерки предметы, которыми ее избивали. На них остались следы. Однако в базе геномной информации данных о личности преступника не оказалось. Не совпали с этими образцами и генетические материалы всех, кого следствие проверяло на причастность к преступлению: были допрошены более 700 человек, в том числе жители приграничных сел.
Восемь лет назад виновного не нашли. Дело было приостановлено. А в феврале 2025 года следствием было получено заключение эксперта о совпадении двух следов рук с места происшествия с отпечатками 39-летнего воронежского полицейского — уроженца села Пушкино. По данным следствия, к знахарке он пришёл лечить нарывающий палец, но общение не задалось.
Полицейский имел дом по соседству с потерпевшей, и на протяжении нескольких лет в связи со службой в Воронежской области ему удавалось уклоняться от участия в следственных действиях. Но его генотип полностью совпал со следами с места преступления.
«Подозреваемого задержали. Он признал свою вину и пояснил, что пришел к пожилой женщине, которую в селе считали целительницей, за заговором для лечения, но получил от нее отказ. Тогда он толкнул пенсионерку, она упала и, испугавшись, согласилась провести ритуал, в ходе которого облила мужчину водой и стукнула несколько раз по голове ковшом. Он не понял, что это часть ритуала, возмутился, отобрал у женщины ковш и нанес ей несколько ударов по голове. Через несколько дней пострадавшая скончалась в больнице», — отметили в прокуратуре.
Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части четвёртой статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, повлекшее ее смерть», санкции которой — до 15 лет лишения свободы.
