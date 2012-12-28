Все новости
Происшествия
сегодня, 17:24
Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом

К знахарке он пришёл лечить нарывающий палец, но общение не задалось.

Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело 39-летнего воронежца, обвиняемого в смертельном избиении 98-летней целительницы в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Об этой истории GOROD48 уже рассказывал. Жестоко избитую женщину нашли соседи в ее доме на улице Советской села Пушкино Добринского 1 мая 2017 года. Через три дня пенсионерка умерла в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы. Соседям женщина успела рассказать, что ее избил незнакомый мужчина.

Следователи и криминалисты регионального СК России обнаружили в доме пенсионерки предметы, которыми ее избивали. На них остались следы. Однако в базе геномной информации данных о личности преступника не оказалось. Не совпали с этими образцами и генетические материалы всех, кого следствие проверяло на причастность к преступлению: были допрошены более 700 человек, в том числе жители приграничных сел.

Восемь лет назад виновного не нашли. Дело было приостановлено. А в феврале 2025 года следствием было получено заключение эксперта о совпадении двух следов рук с места происшествия с отпечатками 39-летнего воронежского полицейского — уроженца села Пушкино. По данным следствия, к знахарке он пришёл лечить нарывающий палец, но общение не задалось.

Полицейский имел дом по соседству с потерпевшей, и на протяжении нескольких лет в связи со службой в Воронежской области ему удавалось уклоняться от участия в следственных действиях. Но его генотип полностью совпал со следами с места преступления.

«Подозреваемого задержали. Он признал свою вину и пояснил, что пришел к пожилой женщине, которую в селе считали целительницей, за заговором для лечения, но получил от нее отказ. Тогда он толкнул пенсионерку, она упала и, испугавшись, согласилась провести ритуал, в ходе которого облила мужчину водой и стукнула несколько раз по голове ковшом. Он не понял, что это часть ритуала, возмутился, отобрал у женщины ковш и нанес ей несколько ударов по голове. Через несколько дней пострадавшая скончалась в больнице», — отметили в прокуратуре.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части четвёртой статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, повлекшее ее смерть», санкции которой — до 15 лет лишения свободы.
конфликт
побои
ттт
11 минут назад
до 15 лет за убийство ...
Ответить
После ритуала
22 минуты назад
Палец то хоть вылечил ?
Ответить
Судя по результату
9 минут назад
Нарыв прорвался. Очередной скрытый гнойник в правоохранительной системе вытек наружу.
Ответить
Победил
сегодня, 18:03
Девяносто летнюю старушку,защитник,просто ужас.
Ответить
Алкан лтз
сегодня, 17:44
Вот такие вот показательные парни служат в полиции!
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 17:42
Мрак. Но если б не убийство, то можно было бы обхохотаться.
Ответить
