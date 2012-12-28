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На Липецкую область надвигается грозовой фронт
Общество
Объявлен отбой желтого уровня
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +31
Общество
Зимняя авария прошлого года на трассе «Орел – Тамбов» обернулась уголовным делом
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Происшествия
90
22 минуты назад
1

Зимняя авария прошлого года на трассе «Орел – Тамбов» обернулась уголовным делом

В Грязинском округе водитель на «УАЗ Патриоте» опрокинулся в кювет и покалечил пассажирку.

В полиции Грязинского муниципального округа возбудили уголовное дело после аварии, в которой пострадавшая получила травмы, признанные тяжкими. Фигурантом стал 66-летний местный житель — его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК РФ).

Происшествие случилось 19 февраля 2025 года около полуночи на 316-м километре трассы Р-118 «Орел – Тамбов». По версии следствия, водитель за рулем «УАЗ Патриот» не выбрал безопасную скорость, не учел гололед, потерял контроль над машиной, съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся. В результате ДТП пассажирка внедорожника получила телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Расследование уголовного дела продолжается.
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Нельзя ли
4 минуты назад
останавливать сумасшедших стритрейсеров, гоняющих по городу и области, не дожидаясь пока они куда-то врежутся или перевернутся?
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