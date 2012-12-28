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Происшествия
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22 минуты назад
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Зимняя авария прошлого года на трассе «Орел – Тамбов» обернулась уголовным делом
В Грязинском округе водитель на «УАЗ Патриоте» опрокинулся в кювет и покалечил пассажирку.
Происшествие случилось 19 февраля 2025 года около полуночи на 316-м километре трассы Р-118 «Орел – Тамбов». По версии следствия, водитель за рулем «УАЗ Патриот» не выбрал безопасную скорость, не учел гололед, потерял контроль над машиной, съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся. В результате ДТП пассажирка внедорожника получила телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.
Расследование уголовного дела продолжается.
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