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399
54 минуты назад
5

День России в Липецке: куда сходить и как отпраздновать

Большая молодёжная тусовка, открытие новых аттракционов, показательное кормление хищников - обширная программа мероприятий.

«Молодей, страна!»

Начинаем с музыкального подарка липчанам в исполнении народного коллектива фольклорного ансамбля «Вера» (руководитель заслуженный работник культуры Липецкой области Екатерина Григорьева).

Песню «Молодей, страна!» липецкий ансамбль исполнил на IV Международном фестивале народного творчества имени заслуженного деятеля искусств России А.П. Мистюкова «Ты, Россия, и сердце, и песня моя!», который проходил в ОЦКНТ с 5 по 7 июня. И завоевал на нем Гран-При!

Видео сняли Аркадий и Максим Свиридовы, Анатолий Лагуткин, Сергей Рыжков.



Жара

День России выдастся жарким: днём воздух прогреется от +31 до +33 градусов. Днём пекло немного остудит небольшой дождик.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ проведут праздник без удобств:

– ул. Мичурина, 28а, 28б, 28г, 28в, 28д, 28е;
– ул. Октябрьская, 49, 49/2, 51а, 51б, 51д, 53, 53/1, 53 стр.1, 53 стр.2, 55а;
– ул. Скороходова, 9.

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Большая молодёжная тусовка

В 12:00 на бульваре Сорокина начнётся многочасовая праздничная программа «Россия молодым» (6+).

Посетителей ждут разнообразные мастер-классы, лекции, выставки картин и музейных экспонатов. Кроме того, состоится концерт народных талантов – тех, кто подал заявки на участие в концерте и прошёл отбор.

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Здесь и вверху фото vk.com/gdklipetsk

С 18:00 на бульваре начнут выступать артисты липецкого Дома музыки.

Спорт на Зёленом острове

С 12:00 большая спортивная программа стартует на Зёленом острове (6+).

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В течение восьми (!) часов будут проходить спортивные мастер-классы, открытые тренировки, презентации липецких клубов и секций. И всё это – под шутки ведущих и музыку диджеев. А на специальном фудкорте можно будет подкрепиться.

Открытие аттракционов

На территории Нижнего парка откроется «Петропарк» – новые аттракционы (6+).

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Работать карусели начнут сегодня уже с 11:00, а официальное торжественное открытие назначено на 17:00. Для детей и взрослых подготовили 11 современных аттракционов. Далее «Петропарк» будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям.

Экскурсии по Липецку

В 12:00 начнётся пешеходная прогулка по Нижнему парку «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (6+).

Старт от центрального входа в Нижний парк (напротив Липецкой филармонии). Участники узнают о прошлом Липецкого курорта, произошедших за 200 лет изменениях и почему главный парк города иногда называют музеем под открытым небом.

В 14:00 пройдёт экскурсия и по Верхнему парку (0+).

Сбор и начало прогулки от Дома Мастера (ул. Ленина, 2). Приятное путешествие по центру Липецка, наблюдение за птицами и растениями. А ещё участникам предложат… отгадать загадки.

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В 15:40 (если останутся силы) прогуляться можно будет и от Верхнего парка до Зеленого острова (0+).

Место сбора – памятник «Интернационал». Эта прогулка как бы объединить две предыдущие. Можно будет побывать в Верхнем и Нижнем парках, узнать об изменениях, планах развития и многом другом.

Филармония зажигает

За вечернюю концертную программу в липецких парках и общественных пространствах будут отвечать артисты Липецкой государственной филармонии.

В 18:00 в амфитеатре Быханова сада начнётся интерактивная программа «Танцуют всё!» (6+).

Её представит Ансамбль солистов Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов, в том числе Алёна Молчанова, Станислав Сачков, Анасиасия Головина, Наталья Солдатова. Ведущая вечера – Анна Аникеева.

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Фильм vk.com/unionzal

В 18:00 в Нижнем парке начнётся праздничный концерт «Ко Дню России» (6+).

Выступят русских народных инструментов «Мозаика» и солисты филармонии Максим Рихтер, Галина Овсянникова, Сергей Колесник, Ольга Чертовских.

Кино под открытым небом

В 19:00 на большом экране «Липецкого городища» покажут фильм «Судьба барабанщика». Россия, 2024. Режиссёр Анна Чернакова (12+).

По произведению Аркадия Гайдара. Сережа Щербачов остается без присмотра старших и ввязывается в по-настоящему опасную историю.


В ролях: Олег Мотунов, Владимир Ильин, Владимир Большов.

Праздник в зоопарке

Особей день будет и в липецком зверинце (ул. К.Маркса, вл. 9). Сегодня липчан приглашают понаблюдать за кормлением хищников (6+).

Программа:

14:00 – кормление тигров, львов и ягуаров;
15:00 – кормление кайманов в павильоне «Экзотика».

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Краеведческий музей

Обширную программу подготовил Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25).

12:00; 15:00 — экскурсия «Пётр Первый. Липецкий край» (6+).
13:30, 16:30 — экскурсия «Старый город» (6+).

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В 18:30 состоится мастер-класс «Русская Вечность: натюрморт в народных мотивах» (12+).

Художница Дарья Филатова научит строить композицию, сочетать цвета и создавать объем, освоить технику сухой лессировки. Поделку потом разрешат забрать с собой.

Открытие выставки

В 17:00 в Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) откроется новая выставка «Гармония форм и красок» (6+).

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Работы 11 самобытных художниц, мастериц и хранительниц традиций народного прикладного творчества. Каждая мастерица ведёт свой тонкий разговор с цветом, линией, фактурой, узором и формой, оттого выставка поразит своим разнообразием.

Вход свободный.

Театр

В 18:00 у липчан появится возможность сходить и в Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) на спектакль по пьесам А.Чехова «Пришёл! Увидел! Полюбил!» (12+).

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Творческий эксперимент театра по пьесам «Медведь» и «Предложение». Продолжительность постановки 1 час 20 минут.

Дорогие липчане! Поздравляем вас с праздником! Желаем больше ярких событий в жизни и впечатляющих новостей, которые вы сможете найти на GOROD48. Нужно лишь периодически заходить наведываться на сайт и читать сообщения. Тогда вы будете в курсе всего-всего! Ждём вас снова и снова!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (5)

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Как гость
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Отстой
12 минут назад
Полный! :(
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ОФПшник
14 минут назад
На острове вчера опробовал тренажёры, так вот, задумка не плохая, но тренажёры на 3 балла и платить за такое в будущем я не собираюсь, благо абонемент в качалку пока смог осилить купить.
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Гость
23 минуты назад
С праздником россияне.
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Праздник
36 минут назад
Кому скушно - пойдите поработайте.
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Липчане
45 минут назад
Тоска зелёная (
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