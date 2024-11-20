День России в Липецке: куда сходить и как отпраздновать

Большая молодёжная тусовка, открытие новых аттракционов, показательное кормление хищников - обширная программа мероприятий.

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День России выдастся жарким: днём воздух прогреется от +31 до +33 градусов. Днём пекло немного остудит небольшой дождик.









С 10:00 до окончания ремонтных работ проведут праздник без удобств:





– ул. Скороходова, 9.









Посетителей ждут разнообразные мастер-классы, лекции, выставки картин и музейных экспонатов. Кроме того, состоится концерт народных талантов – тех, кто подал заявки на участие в концерте и прошёл отбор.













Здесь и вверху фото vk.com/gdklipetsk

С 12:00 большая спортивная программа стартует на Зёленом острове (6+).









На территории Нижнего парка откроется «Петропарк» – новые аттракционы (6+).









В 12:00 начнётся пешеходная прогулка по Нижнему парку «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (6+).





Сбор и начало прогулки от Дома Мастера (ул. Ленина, 2). Приятное путешествие по центру Липецка, наблюдение за птицами и растениями. А ещё участникам предложат… отгадать загадки.









Её представит Ансамбль солистов Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов, в том числе Алёна Молчанова, Станислав Сачков, Анасиасия Головина, Наталья Солдатова. Ведущая вечера – Анна Аникеева.









Фильм vk.com/unionzal

По произведению Аркадия Гайдара. Сережа Щербачов остается без присмотра старших и ввязывается в по-настоящему опасную историю.













Программа:





14:00 – кормление тигров, львов и ягуаров;

15:00 – кормление кайманов в павильоне «Экзотика».









13:30, 16:30 — экскурсия «Старый город» (6+).









В 18:30 состоится мастер-класс «Русская Вечность: натюрморт в народных мотивах» (12+).





В 17:00 в Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) откроется новая выставка «Гармония форм и красок» (6+).









В 18:00 у липчан появится возможность сходить и в Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) на спектакль по пьесам А.Чехова «Пришёл! Увидел! Полюбил!» (12+).







