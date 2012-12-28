Добрососедство: дворовый праздник и общение с депутатом сблизили жителей Сиреневого проезда

Пока дети веселились, взрослые разговаривали со своим депутатом — Ольгой Митрохиной.



На Сиреневом проезде у школы № 63 фонд «Милосердие» (социальный партнер НЛМК) устроил праздник для детей и их родителей.Праздник начался с выступления воспитанников клуба «Допризывник». Молодые люди устроили небольшое шоу, показав, чему их учат в клубе. Клуб работает в городе давно, через его программы прошли сотни человек.Валерия Перегудова пришла на школьный двор с сыном и дочерью.— Хочу показать сыну, что умеют взрослые мальчишки, — сказала она.После показательных выступлений воспитанников клуба аниматоры во главе с белым зайцем провели для детей спортивные состязания и игры. Всем желающим делали аквагрим.Дочь Надежды Свиридовой очень любит подобные праздники. На них весело, шумно и можно выиграть какой-нибудь приз, если очень постараться.— Это ещё один день, час, момент, чтобы разнообразить детство. Часто говорят: дети сидят перед компьютерами, а вот здесь они общаются, — сказала Надежда.Здесь же и депутат областного совета Ольга Митрохина. Пока малышня была увлечена играми, взрослые обсуждали жизнь района. Самым популярным запросом родителей оказались детские площадки. Это понятно: каникулы.— Это добрая традиция фонда и всей нашей команды НЛМК — такие праздники, дни двора проходят уже много лет в разных районах Липецка и в других городах, где мы присутствуем. Это традиции добрососедства. У детей есть возможность поиграть, поучаствовать в спортивных состязаниях, а у взрослых — пообщаться со своим депутатом, задать вопросы и в непринуждённой обстановке обсудить проблемы. Для меня это ещё одна возможность поговорить с жителями, причём прямо во дворе, по-соседски. Что-то можно решить очень быстро, а на что-то придётся обратить внимание органов исполнительной власти, — оценила встречу Ольга Митрохина.