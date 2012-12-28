Все новости
Происшествия
483
сегодня, 19:18

17 лет строгого режима получил ельчанин за убийство 20–летней давности

В 2005 году он пытался ограбить семейную пару, убил жену и ранил ее мужа.

В Липецкой области вынесен приговор виновному в разбойном нападении на семейную пару, убийстве хозяйки дома и покушении на убийство её супруга в 2005 году

Как сообщает областное управление СК, преступления были совершены утром 25 апреля 2005 года в Ельце на улице Городской. Вооруженный ножом мужчина собирался обокрасть семейную пару. Он воспользовался тем, что хозяйка открыла дверь, чтобы выпустить кошку, напал на неё, и нанес не менее 16 ножевых ранений. Прибежавший на крики женщины муж получил пять ударов ножом, после чего нападавший скрылся. Сын пары, также находившийся в доме, обратился за медицинской помощью. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть 41-летней женщины, а её мужа госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачам удалось его спасти. 

Найти нападавшего удалось только в 2022 году. 

«Благодаря криминалистической технике и современным методам ДНК-анализа, которые позволяют работать с различными биологическими следами, в том числе изъятыми ранее по преступлениям прошлых лет, был выделен генотип из оставленных преступником на бетонной дорожке пятен крови. Причастность обвиняемого к преступлению также подтвердил отпечаток пальца на дверной ручке», — рассказали в пресс-службе областного управления СК.

На допросах обвиняемый вину отрицал. Однако его осведомлённость о способе и механизме убийства женщины и ранения ее мужа подтвердили психофизиологического исследования.

Виновному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить родственникам потерпевших 2,5 млн рублей — в виде компенсации морального вреда.

Суд по этом уделу был вторым — год назад обвиняемого частично оправдали и освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Однако прокуратура добилась отмены этого решения в апелляции и направления дела на новое рассмотрение.
