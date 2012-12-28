В Липецкой области дожди, грозы и до +31

Приближающийся циклон собьет жару.





В ближайшие трое суток к Липецкой области будет приближаться циклон с запада, пройдут дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы.Среднесуточные температуры составят 17-22 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью слабый, 1-6 м/сек, днем восточный, 8-13 м/сек, при грозах порывы до 15-18 м/сек. Температура ночью будет от +12 до +17, днем — от +26 до +31.В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем — от +28 до +30 градусов.День 13 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 4 градуса тепла.