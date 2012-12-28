Холодной воды не будет на одной улице частного сектора.

19 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресу: улица Полетаева, 72а – без холодной воды временно останутся жители частного сектора вышеназванной улицы. Работы начнутся с 10:00 и продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.19 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 27а по улице Ударников, № 19 по улице Бригадной, №№ 11, 63 по улице Локомотивной, обесточат улицы Исполкомовскую, Виктора Музыки, Ладыгина, Механизаторов, садоводчество «Ударник».С 10:00 до 16:00 без света останутся дома №№ 2а, 6, 6а, 20 по улице Московской, улица Ольховая.