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Общество
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сегодня, 17:13
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На девяти улицах Липецка отключат электричество
Холодной воды не будет на одной улице частного сектора.
19 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 27а по улице Ударников, № 19 по улице Бригадной, №№ 11, 63 по улице Локомотивной, обесточат улицы Исполкомовскую, Виктора Музыки, Ладыгина, Механизаторов, садоводчество «Ударник».
С 10:00 до 16:00 без света останутся дома №№ 2а, 6, 6а, 20 по улице Московской, улица Ольховая.
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