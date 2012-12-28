15-летний скутерист попал в больницу после столкновения с автомобилем

За три дня на дорогах Липецкой области получили травмы 14 человек.



Сразу несколько аварий с двухколесным транспортом произошли в эту субботу.Первая из них случилась 28 июня в Становлянском районе на дороге Становое – Кириллово – Дмитриевка: столкнулись «ВАЗ-2115» под управлением 29-летнего водителя и скутер с 15-летним подростком за рулем. Школьник получил травмы, его госпитализировали.В Елецком районе на дороге Маяк – Ключ Жизни 42-летний мотоциклист не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Травмы получили водитель мотоцикла и его 36-летняя пассажирка.Вечером в Грязях на улице Ленинской столкнулись «Лада Гранта» под управлением 34-летнего водителя и питбайка с 17-летним парнем за рулем. Водитель питбайка доставлен в больницу.Также 28 июня в Липецке на улице Терешковой 34-летняя женщина за рулем «Дэу» сбила 81-летнего мужчину. Пенсионер оказался в больнице.На улице Московской столкнулись «Фольксваген» под управлением 47-летнего мужчины и «Форд» с 36-летним водителем. Оба водителя госпитализированы.29 июня в Ельце в микрорайоне «Александровский» столкнулись «Шкода» с 41-летним мужчиной за рулем и «Шевроле Нива» под управлением 36-летней женщины. В аварии получили травмы пассажиры «Нивы»: 29-летняя женщина и двое детей 3-х лет и 3-х месяцев.