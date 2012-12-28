Нас ждут вечер джаза, субботник, который больше не субботник, но главное — снег перестанет докучать городским службам.

Вчерашний снегопад устроил проверку городским коммунальным службам, с которой, по оценке мэра Михаила Щербакова, они справились на тройку . Но сегодня в городе потеплеет — от +6 до +8 градусов, снег растает сам, а его заменят небольшие дожди.









– Садоводчество «Ударник».









– пер. Попова, 1









В 19:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) начнётся вечер джазовой музыки (12+).













В 14:00 в Центральной детской библиотеке им. М. Пришвина на занятии Арт-лаборатории «Читаем. Думаем. Обсуждаем» поговорят о книге Эмили Барр «Вся правда и ложь обо мне» (6+).









Фото vk.ru/cgdb_prishvinka

А в 12:00 в Центральной детской библиотеке им. М. Пришвина не будут говорить о литературе, а станут убирать прилегающую территорию (6+).









Фото vk.ru/cgdb_prishvinka

Керамист Максим Фролов поделится секретами народного промысла, который в течение веков был распространён в родных краях.













Фото vk.ru/c_romanovo

В заявке необходимо указать:





– при желании можно прикрепить фото.









Больше всего в вакансиях липчан раздражают фразы «дружный коллектив» и «семья». Такие данные приводятся в исследовании SuperJob.









Сотрудница, которая умеет работать в команде













С 9:00 до 17:00 обесточат:– ул. А. Ладыгина;– ул. Бригадная, 19;– ул. Виктора Музыки;– ул. Исполкомовская;– ул. Локомотивная, 11, 63;– ул. Механизаторов;– ул. Ударников, 27а;С 10:00 до 16:00 забудут про 220 вольт в розетках:– ул. Московская, 2а, 6, 6а, 20;– ул. Ольховая.Отключать сегодня будут и воду, но — горячую, а заодно и отопление в нескольких домах.В связи с проведением работ на тепловых сетях 19 ноября будет временно ограничена подача отопления и горячего водоснабжения.С 9:30 до завершения работ будут мёрзнуть:– ул. Гагарина, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100;– ул. Качалова, 1, 3, 5, 10;– ул. Мусоргского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10;– ул. Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8;С 11:00 до конца ремонта смогут согреться только чаем:– ул. Агрономическая, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17;– ул. Боевой проезд, 24а, 30а, 34, 35, 37, 39а, 41, 41а, 43, 45, 47, 49;– ул. Опытная, 2, 2а, 4, 11, 11а, 11б, 13, 15, 17, 19, 19б, 26, 27.Бензина у нас хоть залейся – аж до 30 литров на отдельных АЗС, значит – выше вероятность пробок. Поэтому маршруты желательно проверять в приложении.Услышать любимые композиции, уловить детали звучания и просто насладиться музыкой с помощью современной Hi-Fi-системы.17-летняя Элла живёт в престижной школе, у неё есть друзья и любящие родители. Но она скрывает страшную тайну: внутри неё живёт другая личность — опасная и жестокая Бэлла. Разговор с юными читателями о том, что делать, когда привычный мир рушится? Побег — это смелость или глупость? Бэлла — это болезнь или часть Эллы, которую она не хочет принимать? Можно ли простить ложь, даже если она была «во спасение»?Субботник! Как бы не так! Мероприятие назвали эко-квизом «Чисто интеллектуально». Перчатки и мешки выдадут на месте, хорошее настроение и радостные лица просят взять с собой. И да, пока не забыли – во время уборки участникам будут задавать вопросы, нередко каверзные, чтобы субботник – в смысле, квиз, прошёл в незабываемой атмосфере.В 14:00 в Центре молодёжного чтения (ул. М. И. Неделина, 31а) проведут урок по изготовлению блокнота «Записная книжка»Мастер-реставратор Ирина Артемова познакомит с инструментами и материалами, необходимыми для создания записной книжки, наглядно покажет технику японского шитья блока, научит простому способу изготовления переплета.А в 18:00 в Центре романовской игрушки (пр-т Победы, 67а) состоится урок «Добровская игрушка»На «Госуслугах» появился раздел «Сообщение о нахождении животного без владельца». Жители смогут оперативно сообщать о местонахождении бездомной кошки или собаки.– место обнаружения животного;– его внешний вид;– наличие или отсутствие специальной бирки в ухе;– проявляло ли животное агрессию;Передать информацию можно по ссылке, а затем в режиме реального времени отслеживать статус заявления в личном кабинете.Эти формулировки не нравятся 19% опрошенных. На втором месте — «стрессоустойчивость» – 14%, на третьем — «ненормированный график», «переработки», «быть на связи 24/7» — 12%. «Многозадачность» сейчас раздражает 9% горожан, в прошлом году это слово было на первом месте.Как обычно, по четвергам знакомим вас с новинками, которые выходят на экраны кинотеатров.Россия, 2018. Семейная комедия, детектив. Режиссёр Андрей НикифоровВ центре повествования – брат и сестра, которых в качестве наказания отправляют на побывку в деревню к дедушке и бабушке. Для Саввы и Аглаи это кошмар: они привыкли к доставке еды, развлечениям, играм и интернету, а в деревне их ждут ранний подъём, работа на огороде, кормление на убой, баня и куча других деревенских «прелестей».Ева Смирнова, Илья Кондратенко, Алексей Маклаков, Татьяна Орлова.Россия, 2018. Триллер Режиссёр Гамлет ДульянДве москвички отправляются в путешествие по Карелии и пропадают без вести в бесконечном глухом лесу. Каждая попытка выбраться оборачивается новой угрозой. Лес словно дышит, наблюдает и не хочет отпускать, и становится ясно, что он живет по своим правилам, разобраться в которых нет времени – без еды и воды девушки долго не протянут.Лянка Грыу, Карина Разумовская, Никита Кологривый.США, 2018. Фантастика, боевик, приключения. Режиссёр Фрэнсис ЛоуренсМолодой Хеймитч Эбернети из 12-го дистрикта участвует в легендарных 50-х Голодных играх. Но шансов уцелеть у него немного — в последней раз трибут из его района побеждал на играх сорок лет назад.Джозеф Зада, Уитни Пик, Джесси Племонс.