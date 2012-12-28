Управление по охране культурного наследия Липецкой области возглавил замминистра культуры Артур Мамедов
Сегодня в Липецке: ближе к зиме начали отключать отопление, слова, которые бесят горожан в вакансиях
Остекление повреждённых при атаках БПЛА квартир в многоэтажках Липецка восстановят к 1 декабря
Остекление повреждённых при атаках БПЛА квартир в многоэтажках Липецка восстановят к 1 декабря
Из-за «собачьего дела» заместитель главного смотрителя Липецка уволена «по утрате доверия»
Происшествия
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сегодня, 14:37
Ракетная опасность миновала
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