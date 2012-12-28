Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
Поездка к возлюбленной в Пензенскую область оказалась для липчанина полной уголовных приключений
Происшествия
108
18 минут назад
Поездка к возлюбленной в Пензенскую область оказалась для липчанина полной уголовных приключений
Пензенские полицейские по подозрению в угоне двух автомобилей «ВАЗ» задержали 20-летнего жителя Липецкой области. Оказалось, что на этих машинах он добирался домой после встречи с девушкой.
— Отечественные автомобили он выбирал при признаку отсутствия сигнализации. Двигатели запускал замыканием проводов, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
В отношении парня возбуждено два уголовных дела.
0
0
0
1
0
Комментарии