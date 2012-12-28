Поездка к возлюбленной в Пензенскую область оказалась для липчанина полной уголовных приключений

Пензенские полицейские по подозрению в угоне двух автомобилей «ВАЗ» задержали 20-летнего жителя Липецкой области. Оказалось, что на этих машинах он добирался домой после встречи с девушкой.

Машины липчанин угнал в городе Нижний Ломов, куда приехал для встречи с девушкой, с которой познакомился через Интернет. Денег у него на обратный билет не осталось и парень угнал первый «ВАЗ». Когда машина застряла в грязи, липчанин пересел на другой автомобиль. На нем он доехал до Липецка, где его и задержали сотрудники уголовного розыска.— Отечественные автомобили он выбирал при признаку отсутствия сигнализации. Двигатели запускал замыканием проводов, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.В отношении парня возбуждено два уголовных дела.