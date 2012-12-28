Авария произошла в Лебедянском округе. Сбившим мужчину автомобилем управлял 31-летний водитель.



Вечером 16 ноября в Лебедянском округе на дороге Лебедянь — Большой Верх — Яблонево погиб велосипедист. Как сообщает Госавтоинспекция, по предварительным данным, его сбил 31-летний водитель автомобиля «Хендай».Ещё одна авария произошла вчера в Задонском округе на тамбовской трассе: 54-летний водитель грузовика «Хендай» не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель госпитализирован.«16 ноября зарегистрировано 18 столкновений автомобилей, в которых не было пострадавших людей.На территории области автоинспекторы выявили 6519 нарушений ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шесть водителей, за неиспользование ремней безопасности — 212.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 6236 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 537 нарушений», — говорится в сводке дорожных происшествий.