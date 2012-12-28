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Общество
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сегодня, 12:49
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Городская детская больница объединяется с лечебно-физкультурным диспансером
Объединение начнется в декабре, а закончится к августу следующего года. Возглавит новую структуру главврач детской больницы Алексей Толбин.
Как сообщается в документе, объединение проводится «в целях совершенствования медицинской помощи населению и рационального использования материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения».
Реорганизацией займется специальная комиссия: она будет создана до 1 декабря. Объединение должно завершиться к 1 августа 2027 года.
В минздраве области GOROD48 рассказали, что реорганизация затронет только дублирующие административные подразделения: бухгалтерию, отделы закупок и кадров. Врачей она не коснется. Руководителем объединенной структуры будет главный врач городской детской больницы Алексей Толбин. Ожидается, что пациентам станет даже удобнее, так как для них улучшится логистика.
Напомним, объединение медицинских организаций продолжается в области уже несколько лет. 1 марта 2027 года завершится объединение Елецкой, Измалковской и Становлянской районных больниц. В 2025 году в Липецке объединили поликлиники, а районные больницы свели в кластеры.
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