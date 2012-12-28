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Происшествия
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15 минут назад
Во время ночной атаки БПЛА ранена женщина, повреждены дома и автомобили
Женщина госпитализирована. В Липецком округе создается оценочная комиссия.
«К сожалению, пострадала женщина. С осколочным ранением её госпитализировали. Сейчас она находится под наблюдением врачей, угрозы жизни нет», — рассказал губернатор.
Игорь Артамонов поручил главе Липецкого округа организовать обследование повреждённых домов, работу оценочных комиссий и взаимодействие с владельцами повреждённого имущества.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Напомним, режим воздушной тревоги действовал в области шесть часов — с 01:52 до 08:10. По сообщению Минобороны РФ, всего этой ночью над 10 регионами страны, включая Липецкую область, перехвачены 53 беспилотника.
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