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Происшествия
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сегодня, 08:45
БПЛА сбиты ночью над областью
Воздушная тревога объявлялась в Ельце и четырёх муниципальных округах.
Красный уровень воздушной угрозы вводился этой ночью в Ельце, Елецком, Долгоруковском, Становлянском и Измалковском муниципальных округах. Он действовал пять часов: с 22:49 до 04:44.
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