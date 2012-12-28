Воздушная тревога объявлялась в Ельце и четырёх муниципальных округах.



1441 беспилотник самолётного типа сбит этой ночью российской ПВО. В числе 22 регионов, над которыми перехвачены БПЛА, — Липецкая область, сообщает Минобороны РФ.Красный уровень воздушной угрозы вводился этой ночью в Ельце, Елецком, Долгоруковском, Становлянском и Измалковском муниципальных округах. Он действовал пять часов: с 22:49 до 04:44.