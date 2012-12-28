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Происшествия
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17 минут назад
Утром на дороге в Елецком округе сгорела «ГАЗель»
Жертв и пострадавших нет.
Как рассказали GOROD48 в УГПСС Липецкой области, сообщение о пожаре поступило в 07:18, а в 07:55 автомобиль потушили. Никто не пострадал.
«ГАЗель» тушили расчеты пожарной части №4 УГПСС и 20-й пожарной части управления МЧС.
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