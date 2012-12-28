Жертв и пострадавших нет.

Сегодня утром в районе деревни Лукошкино Елецкого округа на дороге сгорела «ГАЗель».Как рассказали GOROD48 в УГПСС Липецкой области, сообщение о пожаре поступило в 07:18, а в 07:55 автомобиль потушили. Никто не пострадал.«ГАЗель» тушили расчеты пожарной части №4 УГПСС и 20-й пожарной части управления МЧС.