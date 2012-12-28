Липчанка пытается спасти раненую птицу

Дубонос застрял в заборе.

Птичку-дубоноса липчанка обнаружила застрявшей в заборе. С птицей она обратилась в ветлечебницу на улице Лесной. Травм у птички не обнаружено, но она все равно не летает.«Находится шоке. Но кушает и пьет. Нам посоветовали обратиться в заповедник Галичья Гора для обследования и консультации», — сообщила липчанка.Как пояснил GOROD48 заместитель директора заповедника «Галичья Гора» Владимир Сарычев, обследованием и лечением птиц в заповеднике не занимаются. Что касается самой птички, то дубонос птица не редкая, их сейчас много в садах, они «обносят» вишни.— Большей помощи, чем в ветклинике, мы, увы, не окажем, — сообщил Владимир Сарычев.