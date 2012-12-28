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Общество
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сегодня, 15:07
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Липчанка пытается спасти раненую птицу
Дубонос застрял в заборе.
«Находится шоке. Но кушает и пьет. Нам посоветовали обратиться в заповедник Галичья Гора для обследования и консультации», — сообщила липчанка.
Как пояснил GOROD48 заместитель директора заповедника «Галичья Гора» Владимир Сарычев, обследованием и лечением птиц в заповеднике не занимаются. Что касается самой птички, то дубонос птица не редкая, их сейчас много в садах, они «обносят» вишни.
— Большей помощи, чем в ветклинике, мы, увы, не окажем, — сообщил Владимир Сарычев.
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