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Экономика
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сегодня, 13:45
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Цены на бензин снова поползли вверх
Топливо дорожало от 1 копейки до 13 копеек.
Цена на бензин за последнюю отчетную неделю выросла на 6 копеек — 71,44 рубля за литр против 71,38 рубля неделей ранее. Так, стоимость бензина АИ-92 выросла на 13 копеек, с 67,86 рубля до 67,99 рубля за литр. Бензин АИ-95 подорожал на 1 копейку, с 73,93 рубля до 73,94 рубля. На прежнем уровне остались цены на бензин АИ-98 (98,30 рубля). Цены на дизельное топливо повысились на 12 копеек, его стоимость составила 80,23 рубля за литр (неделей ранее 80,11 рубля).
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