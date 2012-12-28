Топливо дорожало от 1 копейки до 13 копеек.

Средняя цена на бензин в Липецкой области по официальным данным выросла на прошлой неделе – в среднем рост составил 6 копеек, не изменилась лишь цена на бензин премиальной марки. Росстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо в регионах с 10 по 16 ноября.Цена на бензин за последнюю отчетную неделю выросла на 6 копеек — 71,44 рубля за литр против 71,38 рубля неделей ранее. Так, стоимость бензина АИ-92 выросла на 13 копеек, с 67,86 рубля до 67,99 рубля за литр. Бензин АИ-95 подорожал на 1 копейку, с 73,93 рубля до 73,94 рубля. На прежнем уровне остались цены на бензин АИ-98 (98,30 рубля). Цены на дизельное топливо повысились на 12 копеек, его стоимость составила 80,23 рубля за литр (неделей ранее 80,11 рубля).