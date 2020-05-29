Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом...»
Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом...»
Общество
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50 минут назад
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«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом...»
Пять лет назад над Липецком словно взорвалась нейтронная бомба: нам объявили о режиме самоизоляции. Новая мера профилактики COVID-19 сделала безлюдными городские улицы. В этой публикации мы вспоминаем, как это было.
Липчан обязали не покидать квартиры и дома за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. На улицу можно было выйти, чтобы вынести мусор, купить продукты, лекарства и товары первой необходимости в ближайшем магазине, выгулять собак, но только в ста метрах от дома.
Эту новость на GOROD48 тогда просмотрели более 100 000 раз. Липчане оставили под ней 640 комментариев. Вот лишь три последних:
— Что делать если серая зарплата и фирмачи не будут оплачивать дни самоизоляции — у нас же правительство борется с серыми зарплатами? — спросил Андрей.
— Почему я должен сидеть дома и в это же время ходить на работу? В таком случае запирайте всех дома или не трепите людям нервы своим вирусом! — воскликнул Игорь.
— Только в условиях военного положения, ЧП и ЧС можно законно ограничить свободу передвижения граждан. Вводите ЧС или ЧП, тогда да. А то вы и отсрочек по налогам и кредитам не хотите дать, и чтобы все привыкали в ошейниках сидеть, — возмутился/лась Dharma.
… Вы помните март 2020-го? Кажется, мы все тогда попали в фильм-катастрофу о глобальной пандемии. События развивались с калейдоскопической быстротой. Не успели в облздраве рассказать о том, что граница — на замке, и что коварному коронавирусу никак к нам не проникнуть, как 5 марта в соцсетях появился видеоролик из областной инфекционки, где медики в глухих защитных костюмах выгружали из автомобиля «скорой помощи» специальную капсулу с пациентом. Тревога оказалась ложной: 30-летний мужчина вернулся из Франции здоровым.
А 7 марта областной оперштаб сообщил о первых в регионе больных COVID-19. Трое жителей Липецкого района — 59-летняя женщина, 48-летний мужчина и его 39-летняя жена — заразились в Италии, на Кубке мира по биатлону. Когда путешественники вернулись домой, их тут же госпитализировали в отдельные боксы областной инфекционной больницы, а людей из их ближайшего окружения — в обсерватор, который работал до лета 2020 года в данковском фельдшерско-акушерском пункте. Еще 150 жителей области тогда находились под медицинским наблюдением — 14-дневный карантин вводился прямо в их домах и квартирах. Первые заболевшие быстро выздоровели — их выписали уже 19 марта, а персонал областной клинической больницы даже наградили за их лечение миллионом рублей.
Тем временем под медицинское наблюдение попадали все вернувшиеся из заграницы липчане. Многих наблюдали в инфекционной больнице.
— Впечатление от таких пациентов были нерадостными. Они не понимали, что должны находиться в изоляции, чтобы не подвергать других опасности заражения. Считали, что медики посягают на их права, ограничивают их свободу. Мы встретились с истериками, поломанной мебелью, разбитой посудой. Нашему женскому коллективу приходилось даже вызывать полицию, чтобы усмирить дебоширов, — так описывала работу в начале эпидемии кандидат медицинских наук, заведующая одним из отделений областной клинической инфекционной больницы Галина Слюсарева.
У въезда в инфекционку появились «космонавты», патруль Росгвардии в полной экипировке с автоматами. А какой был скандал, когда GOROD48 со слов медиков этой клиники впервые употребил выражение «госпиталь»! Потом, по словам в то время руководителя облздрава Юрия Шуршукова, во исполнение подписанного Игорем Артамоновым распоряжения «О введении режима повышенной готовности на территории Липецкой области», предусматривающего план поэтапного перепрофилирования больниц в эти самые инфекционные госпитали, в регионе развернули 8 ковидных госпиталей на 3 100 коек, в которых в общей сложности работали 320 врачей плюс 800 фельдшеров и медсестер.
Забегая наперед, скажем, что с момента начала пандемии в России Минздрав сменил 17 рекомендаций для врачей по COVID-19. Некоторые предписания Минздрава удивляли липецких врачей, но они послушно применяли даже лекарства против ВИЧ-инфекции или же те, что сами медики называют фуфломицинами по причине их недоказанной эффективности. В начале пандемии от страха перед неизвестной инфекцией участковые терапевты прописывали больным по четыре антибиотика одновременно! Выписанные рецепты пошли по рукам, и население вымело из аптек все запасы антибиотиков.
10 марта в регионе ввели режим повышенной готовности. Всем предприятиям и организациям предписали перейти на масочный режим. Ушли в онлайн вузы. А 11 марта закрыли школы. Никто тогда не думал, что за парты дети вернутся только через полгода. Поэтому Дню Знаний радовались как никогда. «Снова в школу» звучало тогда, как «Наконец-то в школу!»
Липчан просили не поддаваться панике и провокациям. Но мы всё равно испугались. Мыли руки буквально до дыр, скупали туалетную бумагу и, конечно, гречку. Ее всегда в России вместе с солью и сахаром скупают в тяжкие годины. Неожиданно дефицитными вдруг стали чеснок, лимоны и имбирь. Имбирь! Вы помните сумасшедшие 500 рублей за килограмм этих желтых человечков?!
Но как отличить банальный насморк от ужасного коронавируса? А никак! На глазок врача. Это позже мы все узнали про ПЦР-тесты на ковид, но и они работали как немецкие гранаты в Великой Отечественной — через один. Ориентировались на потерю нюха и вкуса. Если с этим было все в порядке — жили как прежде. Но если на вкус жареная картошка была как гуталин для обуви, значит, все. Ужас-ужас!
Люди в панике сметали маски и санитайзеры. Найти тогда дешевый антисептик — редкая удача. Медицинские маски взлетели в цене до косметических, из аптек исчезла даже марля. Напуганные картинками «вымирающей Европы», люди с опаской смотрели на каждого встречного. Тогда же появился ставший суперпопулярным анекдот, что лучше пукнуть в маршрутке, чем чихнуть. А между тем кривая графика заражений день ото дня шла в рост.
Вот как описала свои переживания весной 2020-го журналистка GOROD48:
«Вечером у меня появилась резкая боль в груди. 8 часов ожидания «скорой» и облегчение — это банальная невралгия! Как сказал уставший фельдшер: «Меньше думай — больше спи». А вот мой терапевт не была так спокойна. Ее смутила сатурация в 87-89. Мне выписали направление на госпитализацию и КТ. Лечение в «ковиднике» мне не улыбалось, но сумка собрана, такси вызвано. «Кто последний в очереди?»
К счастью, в больницу лечь не пришлось. Легкие оказались идеально чистыми. В тот вечер самым жутким моментом стал эпизод в холле отделения. Пока я ждала врача с бумагами, медсестра принесла мужчине плотный черный пакет с вещами. Я поняла, что это, когда услышала: «Тут еще зубы в банке. Забирать будете?». Да, все что осталось от человека, матери того мужчины, это практически пустой пакет и зубной протез! Это был очень тяжелый момент. Тогда понимаешь, что сейчас ты здесь — здоров/болен, счастлив/зол, а через пару недель с момента заражения ты — черный пакет...».
Президент объявил нерабочей неделей дни с 28 марта по 5 апреля. То же самое сделал и липецкий губернатор. 28 марта в регионе ввели ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей, закрыли детсады, салоны красоты и бани, фитнес-центры и ТРЦ, рестораны и кафе, все непродовольственные магазины и даже церкви. Для лиц с хроническими заболеваниями и людей старше 65 лет вели режим самоизоляции.
Игорь Артамонов сделал жесткое заявление: «На работу должны выйти только те специалисты, от которых зависит производственный цикл. Заставлять своих подчиненных писать какие-то заявления об отпуске без содержания — преступно. Администрация будет такие факты выявлять и пресекать».
На улицах выли сирены и ездили машины с громкоговорителями, напоминавшими о самоизоляции. И все сидели по домам больше месяца, ведь нерабочие дни сначала ввели до 14 апреля, затем — до 30-го.
Де-факто безработными стали десятки тысяч липчан. Кто-то из предпринимателей пытался игнорировать запреты, но областное управление потребительского ранка и ценовой политики жестко карало нарушителей. Были закрыты даже строительные магазины, что дико раздражало липчан, которые от вынужденного безделья хотели заняться ремонтами, но не могли купить краску и обои.
От ничегонеделания липчане в прямом смысле слова лезли на стену. Весна-2020 породила массу челленждей: сделав что-то необычное, люди записывали видеоролики, рассылали их по соцсетям с призывом: «Делай, как я!» Например, один челлендж предполагал встать на руки, опереться ногами о стену, надеть в таком положении футболку и брюки. Кто-то же размещал в соцсетях панические слухи и попадал за это под суд. Губернатор тут же пообещал карать распространителей фейков. В итоге 36-летнюю липчанку оштрафовали на 15 тысяч за сообщение об автобусе, полном больными COVID-19. В такую же сумму обошелся матери, находящегося в инфекционке малыша, пост с фотографиями больничного обеда, в котором ей увиделись черви. Заявления известной липецкой зоозащитницы Екатерины Бильбао о нехватке в больницах лекарств стоили ей 30 000 рублей. Оспаривая штраф, женщина даже дошла до Европейского суда по правам человека.
Потом власти разрешили выход на улицу только по специальным SMS-сообщениям. В обиход вошло новое выражение — цифровой пропуск. За ним нужно было обращаться в Единую диспетчерскую службу сначала жителям Задонска, потом — Липецка, Ельца и Чаплыгина. В первый день работы система получения кодов легла из-за массовых обращений липчан.
С массовым недовольством липчан этой процедурой ничего не смогли сделать полицейские рейды. «Я — в магазин», «я из магазина», «я в аптеку», «мне с собачкой погулять» — люди быстро сообразили, что отвечать стражам порядка.
Никого не испугала появившаяся в Кодексе Липецкой области об административных правонарушениях статья 8.6 («неисполнение требований нормативного правового акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения и развития чрезвычайных ситуаций»), предусматривающих за нарушение режима самоизоляции штраф в пять тысяч рублей. Кстати, после вмешательства прокуратуры чиновники отменили коды для посещения аптек и магазинов, а уже в мае, когда липчане стали массово игнорировать получение цифровых пропусков, отменили их вовсе.
Первая волна ковида официально закончилась 24 июля 2020 года. Тогда Роспотребнадзор разрешил областной администрации перейти к заключительному этапу снятия ограничительных мер. Пали последние запреты на работу гостиниц, ТРЦ, вещевых рынков, предприятий общепита, детских садов, школ, колледжей и вузов.
А осенью Липецкую область накрыло второй волной короны. И то ли вирус стал злее, то ли считать стали по-другому, но в регионе вместо одного-двух умиравших от короны в сутки в первую волну стали умирать по пять-шесть человек ежедневно.
По официальным данным, в 2020 году от коронавирусной инфекции умерли 258 жителей области. Диагноз «COVID-19» был поставлен 16 192 липчанам.
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