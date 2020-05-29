«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом...»

Пять лет назад над Липецком словно взорвалась нейтронная бомба: нам объявили о режиме самоизоляции. Новая мера профилактики COVID-19 сделала безлюдными городские улицы. В этой публикации мы вспоминаем, как это было.