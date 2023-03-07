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Три года с COVID-19: какими мы вышли из пандемии?
По данным на это час, с 7 марта 2020 года вирус убил 3 958 липчан, а в регионе зарегистрировано 179 842 случаев заболевания
Зимой 2020-го для встречи загадочного ковида готовили костюмы химзащиты и специальные носилки с зашитой от биологической опасности
К этому времени мы уже насмотрелись на то, как на вирус 2019-пСоV или SARS-CoV-2 отреагировали в китайском Ухане — город размером с Москву стал пустошью, в которой запаянные в глухую химзащиту врачи таскали мешки с трупами. Или как в Европе умирают тысячами старики. И мы не удивились, что уже 10 марта на территории региона губернатор ввел режим повышенной готовности. Всем предприятиям и организациям предписали перейти на масочный режим. К концу марта ситуация по стране пошла вразнос. Президент Путин объявил нерабочей неделей дни с 28 марта по 5 апреля...
Три года назад в Липецке закрыли все парки, школы перешли на дистанционное обучение, а в магазинах появилась разметка социальной дистанции
Вообще 2020-й принес массу шараханий в ответ на неизвестность. Весна была скомкана запретами на все и вся: в 159-е постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоѴ) в Липецкой области» вносили все новые и новые изменения. 30 марта администрация области опубликовала документ о всеобщей самоизоляции. Покидать квартиру или дом можно было только официально работающим людям, тем, кому требовалась медицинская помощь, для покупок в ближайшем магазине или аптеке, выноса мусора, выгула собак на расстоянии не более 100 метров от места проживания. Затем власти сообщили, что выходить на улицу можно только по специальному SMS-сообщению. Так в обиход вошло новое выражение — цифровой пропуск. В городе проводились полицейские рейды: тех, у кого не было пропусков ловили, а затем штрафовали. К июлю все табу постепенно отменили, оставив за органам местного самоуправления право на запреты массовых мероприятий, которыми те пользовались очень уж избирательно.
«В основном мы получали пациентов, я так скажу, в очень сложном психологическом состоянии»
— Десятки наших первых пациентов были «иностранцами», то есть вернувшимися в Липецк из-за границы. У первых заболевших была невысокая температура — до 37,5 градуса. И это их не очень беспокоило. Мне запомнился один англичанин, невесть как к нам попавший. Он сохранял абсолютное спокойствие во время лечения, на любые наши указания реагировал фразой: «Как вам будет угодно!» Но в основном мы получали пациентов, я так скажу, в очень сложном психологическом состоянии. Они не хотели понять, что при таком смертельно опасном заболевании должны быть изолированы, что должны проходить обследование по определенному алгоритму. Были случаи, когда доставленные к нам больные не соглашались с лечением. Вели себя неадекватно и мужчины, и женщины! Ругались матом, крушили мебель. Один мужчина даже спустил медсестру с лестницы. Таких успокаивали лишь угрозы вызвать бойцов Росгвардии. Все боялись доселе неизвестной болезни, — говорит об эмоциональном фоне первых двух-трех месяцев эпидемии СOVID-19 заведующая отделением областной клинической инфекционной больницы Галина Слюсарева.
Пациентам и правда было чего бояться: они видели только глаза врачей, да и то за защитным пластиковым забралом. И отличали их друг от друга только по голосу. Облаченные в сплошные защитные костюмы медики, истекая потом, за смену теряли по 2-3 килограмма веса, таская буквально на себе тяжелых больных. У персонала было две задачи — лечить больных и не заболеть самим. Но избежать инфекции даже при таких чрезвычайных мерах защиты не удалось никому из коллектива областной инфекционки. При этом удивительно, что от ковида умер всего один врач инфекционки. Причем это был психиатр, откликнувшийся на губернаторский призыв сменить место работы на время эпидемии.
Сама Галина Слюсарева тоже поймала свой ковид. В родном стационаре провела месяц не как врач, а как пациент. Старательно выполняла все предписания. Самым трудновыполнимым из них был постельный режим с постоянным лежанием на животе. Это для того, чтобы ничто не мешало отвечающим в том числе и за дыхание мышцам спины. В такой позе тяжелые больные должны проводить три четверти времени. Не всем это дается легко. Многих из непослушных, кто не мог лежать на койке вниз лицом, кто не смирился с необходимостью справлять всякую нужду в памперсы, кто срывал кислородную маску, переводили в реанимацию, опускали вниз, как говорил персонал, а оттуда зачастую в черном полиэтиленовом пакете везли в морг.
— До сих пор помню 75-летнего мужчину, который кричал на все отделение: «Не спускайте меня в реанимацию!» По показаниям это был тяжелый больной. И его место было в реанимации. Но он несколько часов уговаривал меня оставить его в обычной палате. Обещал выполнять все предписания. Мы пошли ему навстречу. Мужчина свое слово сдержал, став примером для других. И он выздоровел, ушел из больницы на своих ногах, — говорит врач.
Через год этот же человек снова попал в отделение Слюсаревой. И медики во второй раз вытащили его с того света!
«Вареные яйца не ем до сих пор — мне кажется, что от них исходит какой-то мерзкий запах»
«6-й день болезни. Обоняние пропало так, что я не чувствовал даже запаха нашатырного спирта...» Это — выдержка из дневника перенесшего COVID-19 28-летнего жителя Липецка, который боролся с болезнью 33 дня. Опубликованные 22 октября 2020 года записи стали настоящим бестселлером — на сайте GOROD48 их просмотрели 692 тысяч раз. Но даже сегодня автор дневников не хочет назвать свое имя.
— Пусть я буду просто Иваном, — сказал мужчина.
Вот фрагмент из его записей: «24 сентября, 8 день болезни. Слабость на том же уровне, появился шум в ушах, головная боль. Температура 39.0. Понял, что те таблетки, что мне выписали, не дают абсолютно никакого эффекта. Пора госпитализироваться. Увы, сказать легче, чем сделать. Результата мазка еще нет, а без него никто в больницу отправлять не будет. Вызываю врача через «скорую» (примерно в 9 утра), прошу госпитализировать, называю температуру. Врач приезжает примерно в час и так совпало, при присутствии врача мне звонят и сообщают о положительном тесте на коронавирус. Врач слушает меня и говорит, что дыхание хоть и без хрипов, но очень жесткое. Спрашивает: «В инфекционку поедете?» Я был готов лежать хоть в коридоре, лишь бы мне стало легче. Конечно поеду! Врач выдает направление на госпитализацию, указывает, что анализ на «ковид» положительный и, вероятно, у меня пневмония».
— После первой болезни долгое время чувствовал слабость. Обоняние вернулось через два месяца, но со странностями. Я не мог есть, например, жареное мясо. Мне казалось, что я нюхаю керосин. Все мясное, фрукты, зубная паста долгое время воняло какой-то химией. А вот вареные яйца я не ем до сих пор — мне кажется, что от них исходит какой-то мерзкий запах.
Еще одним симптомом постковида Иван называет проблемы с кратковременной памятью. Перед походом в магазин он записывает в телефон все, что нужно купить. А еще Иван удивляется тому, что перенес COVID в тяжелой форме, в то время как его жена болела легко, а два ребенка (младшему из которых был на момент его госпитализации всего месяц от роду) не болели этой инфекцией вовсе! Наблюдения и переживания на этот счет Ивана GOROD48 опубликовал 3 января 2021 года статье под названием «Прошло уже 2 месяца после того как я переболел, и всё, казалось бы, хорошо...» — ее просмотрели более 105 тысяч раз.
А по этой ссылке на статью от 7 марта 2021 года можно перейти на публикацию «Год с коронавирусом — как пережила эпидемию редакция GOROD48».
«Население у нас крепкое и в основном уже лечится само» ©️ Михаил Жванецкий
До сих пор вирус 2019-nCoV остается для инфекционистов непонятым. Для его убийства до сих пор нет этиотропной терапии, то есть лечения, направленного на устранение причины заболевания. До сих пор медики пытаются устранить лишь его клинические проявления.
— Любая инфекционная болезнь расписана по часам и дням, — говорит Галина Слюсарева, в активе которой лечение бешенства, сыпного тифа и даже сибирской язвы. — А здесь мы имеем дело с индивидуальным непредсказуемым течением ковида. Вот только час назад у больного сатурация в норме, а вот сейчас его уже надо реанимировать! Самыми опасными у нас считаются 8-14 и 17-18 сутки лечения инфекции. «Догнать», как говорится, запоздавшего с вызовом скорой помощи больного с букетом хронических заболеваний зачастую было практически невозможно. Такие пациенты как бы падали в пропасть. Летальность на пиках ковидных волн была очень высокой.
Что это такое и как лечить COVID-19, в первый год не знал никто. Поэтому врачи шарахались из стороны в сторону, буквально на ощупь пытаясь найти те лекарства, которые бы лечили болезнь, а не сотрудничали с ней, как когда-то писал Михаил Жванецкий.
С момента начала пандемии в России Минздрав сменил 16 рекомендаций для врачей по COVID-19. Сейчас действует последняя, 17 версия протокола лечения заболевания. Некоторые предписания Минздрава удивляли инфекционистов, но они послушно применяли даже лекарства против ВИЧ-инфекции или же те, что сами медики называют фуфломицинами по причине их недоказанной эффективности. В начале пандемии врачи от страха перед неизвестной инфекцией прописывали больным по четыре антибиотика одновременно! А потом выписанные рецепты пошли по рукам, и население вымело из аптек все запасы антибиотиков. Итог — сожженная начисто микрофлора кишечника, которая отвечает за иммунитет. Потом появились более адекватные схемы лечения. Например, разобравшись, что во время лечения больные внезапно умирают от инфарктов и инсультов, вызванных тромбозами, Минздрав стал рекомендовать применение антикоагулянтов. Взамен подстегивающей иммунитет терапии стали широко применяться блокаторы цитокинового шторма — так называется чрезмерный ответ организма, атакующего наряду с вирусом здоровые клетки, ткани и органы.
Тогда, в середине 2020-го, в облздраве заговорили об уникальном липецком опыте противостояния инфекции из пяти составляющих. Первая: всех больных COVID-19 собрали в одном месте — в находящихся рядом областной инфекционной больнице и больнице скорой помощи, что позволило сконцентрировать кадры и средства инфекционной службы. Вторая: всех больных с подозрением на пневмонию стали свозить в эти две больницы (до получения верифицированного диагноза к любой пневмонии врачи относились, как заболеванию, вызванному COVID-19). Третья: более 13 тысяч медработников прошли дистанционное или очное обучение по лечению коронавируса. Четвертая: в регионе началось массовое тестирование на коронавирус. Пятая: из бюджета региона и из разных благотворительных фондов дополнительно выделили сотни миллионов рублей на медикаменты, реанимобили, аппараты ИВЛ и иное оборудование, расходники для ПЦР-диагностики.
Однако что бы ни говорили чиновники, а в регионе от новой коронавирусной инфекции по официальным данным с начала пандемии умерло не меньше людей, чем в соседних областях. По состоянию на вчера, в регионе зарегистрировано 179 842 случая COVID-19. Скончались от болезни 3 958 человек. С учетом избыточной, превышающей доковидные годы смертности, каждый для себя может ответить на вопрос, можно ли считать эти официальные данные исчерпывающими? Есть и другой вопрос: можно ли считать готовым к противодействию «короне» медика с 32 часами подготовки? Станет ли за это время акушер или окулист инфекционистом?
«Никто до сих пор в полной мере не понимает, с чем мы столкнулись и как с этим жить дальше»
Сейчас мы все намного спокойнее реагируем на коронавирус, чем три года назад. Возможно, даже излишне спокойно. Например, липчане почти перестали вакцинироваться и ревакцинироваться. Но расслабляться рано, как считает иммунолог и инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Михаил Бала. Еще до появления первых больных ковидом в интервью GOROD48 он отметил, что как любая эпидемия, ковид выкосит в первую очередь людей с ослабленным иммунитетом и с избыточным весом, больных хроническими сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, сахарным диабетом, пенсионеров, а также предположил, что 2-3% заболевших обязательно умрут.
Тогда такое заявление шло вразрез с официальной точкой зрения. Но вот официальные данные: смертность от GOVID-19 в Липецкой области составляет на сегодня 2,2%!
— Сколько времени прошло, а я ни одной запятой не уберу из того интервью, — сказал врач о болезни, за три года кардинально изменившем жизнь россиян.
Сегодня так же, как и три года назад, Михаил Бала говорит об искусственном происхождении вируса, о том, что он имеет признаки биологического оружия, пока, возможно, всего лишь тестируемого на разных популяциях и расах. «К сожалению, все наши самые неприятные прогнозы полностью оправдались. Вирус принципиально новый, коварный, системный. Он выбивает, как бы цинично это ни звучало, самую экономически неэффективную часть населения. Затратную для бюджета часть населения. Но самое неприятное, что никто до сих пор в полной мере не понимает, с чем мы столкнулись и как с этим жить дальше».
В ходе пандемии в разных частях планеты появлялись все новые штаммы вируса, которые легко обходили защиту человека против своих предшественников. При этом вирусы настолько отличались друг от друга, что предположить естественные быстрые мутации (которые идут в природе достаточно длительное время) невозможно. Возникало впечатление, что ведется эксперимент над всем человечеством, в котором вирусу отведена разрушительная роль, оцениваемая на разных расах и популяциях.
По словам профессора, постоянно мутирующий вирус похож на рыцаря, который атакует слабо защищенного противника то мечом, то копьем, то топором. Железобетонной защиты от сменяющих друг друга штаммов у науки пока нет. Каждый атакованный ковидом человек не знает, с какими последствиями перенесенного заболевания он столкнется через месяц, через полгода или через пять лет после выздоровления. И есть ли оно, это самое исцеление, если инфекция бьет по центральной нервной системе (то же отсутствие вкуса, например, или когнитивные расстройства, проблемы с психикой и сном - это следствие поражения головного мозга), а также и по всем другим органам? С виду человек вроде здоров, но его самочувствие оставляет желать лучшего.
— Сейчас появились методические рекомендации Минздрава России по реабилитации перенесших коронавирус больных. В Международном классификаторе болезней у постковида — свой код, U09.9, «Состояние после COVID-19 неуточненное». ВОЗ включает в это состояние целых 33 симптома! Однако весь комплекс проблем людей с таким состоянием еще даже не описан. Минздрав России пока отдает приоритет реабилитации по пульмонологии и кардиологии. Врачебное сообщество ищет пути наиболее эффективной комплексной реабилитации. Но пока каждое медицинское учреждение предлагает то, что имеет.
Михаил Бала вспоминает писателя Чехова и говорит, что еще при царизме считалось правильным длительное пребывание чахоточных больных в Крыму. В СССР всем переболевшим пневмонией также советовали провести хотя бы месяц с хорошим питанием на чистом, насыщенном ионами морском воздухе под южным солнцем. Но по средствам ли сейчас такая реабилитация всем переболевшим «короной»?
— Последствия любого штамма таковы, что, в зависимости от преморбидного состояния здоровья переболевшего (до болезни) в дальнейшем у него возможно появление шлейфа последующих заболеваний.
— Михаил Анатольевич, как сказались на здоровье людей ковидные страхи?
— Организм живущего в состоянии паники человека выбрасывает адреналин, кортизол и ряд других «гормонов стресса». Системы защиты организма плавно истощаются. И человек становится открытым всем ветрам. В состоянии страха общество становится неадекватным. Оно превращается в панически настроенную толпу, в стадо. Люди ничего не видят и не слышат.
И Михаил Бала, и Галина Слюсарева считают, что COVID-19 скоро объявят таким же сезонным заболеванием, как грипп или иные, обычные коронавирусы. Что же делать, чтобы не заболеть? Вести здоровый образ жизни, без табака и наркотиков, злоупотреблений спиртным, не пренебрегать элементарной гигиеной, заниматься физкультурой и спортом, заботиться о психическом здоровье. Интересно, какой процент липчан в таком случае можно отнести к здоровой прослойке населения?
Игорь Луговой
Липчанин