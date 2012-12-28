Пять интересных фактов про Липецкое море

Матырское водохранилище появилось благодаря промышленности, но со временем стало одним из самых ценных природных уголков Липецкой области. Сегодня здесь соседствуют пляжи и заповедные территории, соревнования по рыбной ловле и редкие краснокнижные птицы. Пять фактов о том, как инженерный проект превратился в уникальную экосистему.



Если бы в 1976 году кто-то сказал строителям, что огромный запас воды так и не понадобится металлургическому комбинату, ему бы вряд ли поверили. Матырское водохранилище стало одной из крупнейших гидротехнических строек региона: ради его создания на реке Матыре возвели земляную плотину, а под водой оказались пойменные луга, низины и поселки. Водоем создавали как резерв для растущего НЛМК, а также для орошения полей. Но комбинат этим запасом никогда не пользовался, а постепенно и вовсе перешел на замкнутый водооборот, при котором вода многократно используется в производстве.Самой неожиданной промышленной страницей в истории водохранилища стала вовсе не металлургия, а рыба. В 1983 году здесь заработал рыботоварный цех, рассчитанный на выпуск до 250 тонн продукции в год. В водохранилище добывали леща, судака, щуку, сома, сазана, окуня и другие виды рыбы, а улов поступал в заводские столовые, буфеты, специализированные магазины для работников комбината, а также в детские сады, санатории и профилактории. Сегодня рыбного цеха уже нет, но именно он стал самым заметным наследием первоначальной идеи хозяйственного использования Матырского водохранилища.Матырское водохранилище — крупнейший искусственный водоем Липецкой области. Его площадь — около 45 км², что чуть больше площади Данкова. Несмотря на искусственное происхождение, сегодня водохранилище играет важную роль в сохранении природы региона. Здесь встречаются около 100 видов птиц и 30 видов рыб, включая редкие.У орнитологов есть простое объяснение, почему птицы так полюбили Матырское водохранилище. Здесь есть все, что им нужно: открытая вода, тихие заводи, тростниковые заросли и много рыбы. Для одних видов это место становится домом, для других — удобной остановкой во время сезонных перелетов. Именно поэтому верховья водохранилища получили статус государственного природного заказника.Если запастись терпением и биноклем, Матырское водохранилище может удивить даже опытного любителя природы. Над водой иногда можно увидеть орлана-белохвоста — одного из крупнейших хищников Европы. Для экологов его присутствие — хороший знак: орлан селится только там, где сохранились богатая кормовая база и относительно благополучная экосистема.Вместе с ним здесь встречаются скопа, лебедь-кликун, рыжая цапля, малая выпь, кулик-сорока и яркий зимородок. Многие из этих птиц занесены в Красные книги России и Липецкой области, а сами верховья Матырского водохранилища считаются одной из важнейших орнитологических территорий региона. Именно на Матырском водохранилище в 2004 году впервые в Липецкой области заметили большого баклана. Сегодня этот вид уже регулярно встречается в регионе и даже начал здесь гнездиться.Для нескольких поколений липчан Матырское водохранилище давно стало больше, чем просто водоем. Здесь купаются, выходят на сапах, проводят выходные с семьей и, конечно, рыбачат. Не случайно рекреация сегодня официально входит в число основных направлений использования водохранилища. И рыбалка здесь — не просто увлечение, а настоящий спорт: в 2024 году чемпионат Липецкой области по ловле спиннингом с берега собрал 50 спортсменов из нескольких регионов России, а уже в 2026 году Матырское водохранилище впервые приняло чемпионат Центрального федерального округа.