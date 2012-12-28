Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пять машин в хлам: есть пострадавшие
Происшествия
Экс-спикер Липецкого горсовета и бывший военком Липецка сели на скамью подсудимых
Общество
Эвакуирован железнодорожный вокзал Липецка
Происшествия
13-летний водитель квадроцикла находится в состоянии средней тяжести
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на улице Полиграфической
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области ночью местами похолодает до 0 градусов
Погода в Липецке
14-летняя девочка получит от хозяйки покусавшей её собаки 70 тысяч рублей
Происшествия
35-летний ельчанин украл невесту для сына друга и пытался подкупить полицейского
Происшествия
В сентябре — снова ЕГЭ: 17 выпускников сегодня сдавали ЕГЭ по базовой математике
Общество
Читать все
Три человека пострадали в ДТП на улице Полиграфической
Происшествия
Треть платных услуг пришлись на траты за ЖКУ
Экономика
Пять интересных фактов про Липецкое море
Общество
В области объявлена ракетная опасность
Происшествия
60-летний липчанин перевёл мошенникам за «Фольксваген» 763 000 рублей
Происшествия
Возле «Линии» стало тихо
Общество
Пассажирка автобуса «Ростов-на-Дону — Москва» обчистила счёт попутчицы
Происшествия
Липчане перестали много тратить на общепит
Экономика
Сожитель подруги поджёг 48-летнюю женщину: мужчина выслушал приговор
Происшествия
В селе Сошки горела баня
Происшествия
Читать все
Общество
680
49 минут назад
9

Пять интересных фактов про Липецкое море

Матырское водохранилище появилось благодаря промышленности, но со временем стало одним из самых ценных природных уголков Липецкой области. Сегодня здесь соседствуют пляжи и заповедные территории, соревнования по рыбной ловле и редкие краснокнижные птицы. Пять фактов о том, как инженерный проект превратился в уникальную экосистему.

Поворот истории

DSC_144312.jpg

Если бы в 1976 году кто-то сказал строителям, что огромный запас воды так и не понадобится металлургическому комбинату, ему бы вряд ли поверили. Матырское водохранилище стало одной из крупнейших гидротехнических строек региона: ради его создания на реке Матыре возвели земляную плотину, а под водой оказались пойменные луга, низины и поселки. Водоем создавали как резерв для растущего НЛМК, а также для орошения полей. Но комбинат этим запасом никогда не пользовался, а постепенно и вовсе перешел на замкнутый водооборот, при котором вода многократно используется в производстве.

Цех с сюрпризом

Самой неожиданной промышленной страницей в истории водохранилища стала вовсе не металлургия, а рыба. В 1983 году здесь заработал рыботоварный цех, рассчитанный на выпуск до 250 тонн продукции в год. В водохранилище добывали леща, судака, щуку, сома, сазана, окуня и другие виды рыбы, а улов поступал в заводские столовые, буфеты, специализированные магазины для работников комбината, а также в детские сады, санатории и профилактории. Сегодня рыбного цеха уже нет, но именно он стал самым заметным наследием первоначальной идеи хозяйственного использования Матырского водохранилища.

Липецкое море

DSC_146412.jpg

Матырское водохранилище — крупнейший искусственный водоем Липецкой области. Его площадь — около 45 км², что чуть больше площади Данкова. Несмотря на искусственное происхождение, сегодня водохранилище играет важную роль в сохранении природы региона. Здесь встречаются около 100 видов птиц и 30 видов рыб, включая редкие.

У орнитологов есть простое объяснение, почему птицы так полюбили Матырское водохранилище. Здесь есть все, что им нужно: открытая вода, тихие заводи, тростниковые заросли и много рыбы. Для одних видов это место становится домом, для других — удобной остановкой во время сезонных перелетов. Именно поэтому верховья водохранилища получили статус государственного природного заказника.

Дом редких птиц

DSC_146612.jpg

Если запастись терпением и биноклем, Матырское водохранилище может удивить даже опытного любителя природы. Над водой иногда можно увидеть орлана-белохвоста — одного из крупнейших хищников Европы. Для экологов его присутствие — хороший знак: орлан селится только там, где сохранились богатая кормовая база и относительно благополучная экосистема.

Вместе с ним здесь встречаются скопа, лебедь-кликун, рыжая цапля, малая выпь, кулик-сорока и яркий зимородок. Многие из этих птиц занесены в Красные книги России и Липецкой области, а сами верховья Матырского водохранилища считаются одной из важнейших орнитологических территорий региона. Именно на Матырском водохранилище в 2004 году впервые в Липецкой области заметили большого баклана. Сегодня этот вид уже регулярно встречается в регионе и даже начал здесь гнездиться.

Здесь клюет

DSC_147612.jpg

Для нескольких поколений липчан Матырское водохранилище давно стало больше, чем просто водоем. Здесь купаются, выходят на сапах, проводят выходные с семьей и, конечно, рыбачат. Не случайно рекреация сегодня официально входит в число основных направлений использования водохранилища. И рыбалка здесь — не просто увлечение, а настоящий спорт: в 2024 году чемпионат Липецкой области по ловле спиннингом с берега собрал 50 спортсменов из нескольких регионов России, а уже в 2026 году Матырское водохранилище впервые приняло чемпионат Центрального федерального округа.
Матырское водохранилище
82
1
56
11
2

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Стадия дожития
6 минут назад
К сожалению, сегодня Матырское водохранилище это сточная канава
Ответить
Дружок
6 минут назад
Многие люди, в том числе и я любят активыный отдых на воде Было бы замечательно , если летом организовывали покатушки на гидроцикле , моторной лодке, на ватрушке и банане , люди тратили здесь деньги ,а не на югах ,всем было бы хорошо , а так скучно здесь лежать ,загорать и пить прохладительные напитки , хочется адреналина , визга и восторга !
Ответить
А
10 минут назад
Как же шестой факт? Браконьеры которые работают на водохранилище, не каждого ловят. И седьмой факт - почему ловят не всех , тут озвучить нельзя
Ответить
Элиот
16 минут назад
Река Матыра, была очень красивой. Тихой спокойной. Но кому то захотелось движухи. Теперь имеет очень грязную лужу, рыба к которой плавает кверху брюхом.
Ответить
Остров
23 минуты назад
Вот если бы там можно построить спортивные площадки.......
Ответить
Гость
26 минут назад
Красивые фотографии!
Ответить
Идея
33 минуты назад
Воды много. Надо построить атомную станцию. И продавать электричество в Европу. Озолотимся.
Ответить
Элиот
15 минут назад
Идея хороша, вопрос как продавать, в цистернах или самотоёком пусть идёт?
Ответить
политэкономикс
18 минут назад
А почему у вас "озолотимся" во множественном числе?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить