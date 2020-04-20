Заявления о нехватке липецким медикам средств на борьбу с COVID-19 обошлись Екатерине Бильбао в 30 000 рублей

47-летняя липецкая правозащитница привлечена к административной ответственности за злоупотребление свободой массовой информации.

Как уже писал GOROD48, сегодня в мировом суде Октябрьского судебного округа Липецка состоялся суд над Екатериной Бильбао. Известную липецкую зоозащитницу, руководителя приюта для бездомных животных «Территория спасения», обвинили по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ («злоупотребление свободой массовой информации»). Поводом для судебного преследования стало ее размещенное в Сети видеообращение к неравнодушным россиянам, в котором она заявила, что инфекционной больнице якобы не хватает лекарств для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией, не обеспечены условия для нормальной работы врачей.



Позже сама Екатерина Бильбао свое видео удалила и прекратила сбор пожертвований, но на нее уже был составлен административный протокол. Сегодня 47-летняя липчанка постановлением мирового судьи судебного участка №4 Октябрьского судебного района г.Липецка была оштрафована за фейк на 30 тысяч рублей.





фото: vk

