Происшествия

сегодня, 18:05

Заявления о нехватке липецким медикам средств на борьбу с COVID-19 обошлись Екатерине Бильбао в 30 000 рублей

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#коронавирус #фейк
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Заявления о нехватке липецким медикам средств на борьбу с COVID-19 обошлись Екатерине Бильбао в 30 000 рублей

47-летняя липецкая правозащитница привлечена к административной ответственности за злоупотребление свободой массовой информации.

Как уже писал GOROD48, сегодня в мировом суде Октябрьского судебного округа Липецка состоялся суд над Екатериной Бильбао. Известную липецкую зоозащитницу, руководителя приюта для бездомных животных «Территория спасения», обвинили по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ («злоупотребление свободой массовой информации»). Поводом для судебного преследования стало ее размещенное в Сети видеообращение к неравнодушным россиянам, в котором она заявила, что инфекционной больнице якобы не хватает лекарств для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией, не обеспечены условия для нормальной работы врачей.

Позже сама Екатерина Бильбао свое видео удалила и прекратила сбор пожертвований, но на нее уже был составлен административный протокол. Сегодня 47-летняя липчанка постановлением мирового судьи судебного участка №4 Октябрьского судебного района г.Липецка была оштрафована за фейк на 30 тысяч рублей.


фото: vk  
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#коронавирус #фейк
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Комментарии (23)

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Контроль

13 секунд назад
А это не родственница того Бильбао, который вымогал деньги с фермера и с друзьями пришел убивать его семью, а сейчас лежит в земле сырой?
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Уроды во власти

1 минуту назад
Дэбилы в комментариях, послушайте меня. Не знаю на сколько эта дамочка связана с уродам во власти, во всяком случае она защищает благородное дело. Твари, захвативший все информационные ресурсы области должны быть наказаны судом. И это время * .
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гость 1

6 минут назад
Нафиг они были вам нужны??? не делай людям добра не получишь и зла , я лучше собакам и кошкам помогу чем человеку
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Нельзя людям делать плохого

6 минут назад
Но шариковы как поднялись( украли миллиарды)-так и опустятся. Они быстро проходят. У нас Крючкова крутая была. Участок под приют на давала. В е ульшина лоббировала. Где она?
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Гиммлер

7 минут назад
Катьке мужик нужен, с балдой как у ишака. Прочистил бы у неё там все , а она бы бегала и пела- Б-же , царя храни.
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Гость

8 минут назад
Липчане поддерживают решение, где у вас доказательство, что кто-то там кого-то разводит? все отчеты у приюта всегда выкладываются во всеобщее обозрение! и не было никаких трех адвокатов. Человек должен молчать и даже не пытаться отстоять свою правду, когда на него заводят дело? не в одном ли это стоит ряду с штрафованием человека, идущему по улице?
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В мире животных

8 минут назад
Ничего себе, на теме коронавируса организовала сбор денег себе в карман
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гость 1

9 минут назад
кошмар что творят, прекрассная женщина , за что !!!! а вы дальше смотрите соловьева
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Отняли у животных

13 минут назад
Липчане поддерживают решение, Вы не правы!Сталкивалась с ней ,и могу сказать,что Екатерина замечательный человек,столько добра она делает,таких единицы! и данный суд-вот с чем не согласными надо быть,в очередной раз видим,что людям всячески закрывают рот!
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молодой тупняк

14 минут назад
Вот вам и 3 халявщика адвоката, да и Катя особо не переживает за эти деньги, подумаешь ушли назад в бюджет, это кровные жалко, а шальные деньги не так уж и жалко!
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