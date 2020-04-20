сегодня, 18:05
Заявления о нехватке липецким медикам средств на борьбу с COVID-19 обошлись Екатерине Бильбао в 30 000 рублей
47-летняя липецкая правозащитница привлечена к административной ответственности за злоупотребление свободой массовой информации.
Позже сама Екатерина Бильбао свое видео удалила и прекратила сбор пожертвований, но на нее уже был составлен административный протокол. Сегодня 47-летняя липчанка постановлением мирового судьи судебного участка №4 Октябрьского судебного района г.Липецка была оштрафована за фейк на 30 тысяч рублей.
фото: vk
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