Происшествия
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40 минут назад
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Пассажирка автобуса «Ростов-на-Дону — Москва» обчистила счёт попутчицы
Женщина передала свой телефон соседке, чтобы та записала в нём свой номер.
«Предварительно установлено, что злоумышленница ехала вместе с потерпевшей в автобусе «Ростов-на-Дону — Москва». Во время поездки женщины познакомились и решили обменяться номерами телефонов. Потерпевшая передала свой телефон попутчице, чтобы та записала свой номер. Но она увидела банковское приложение и крупную сумму денег на счёте и решила перевести деньги себе», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Деньги петербурженка потратить не успела: её банковский счёт заблокировали, так как москвичка вовремя обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта.
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