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40 минут назад
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Пассажирка автобуса «Ростов-на-Дону — Москва» обчистила счёт попутчицы

Женщина передала свой телефон соседке, чтобы та записала в нём свой номер.

Елецкие полицейские раскрыли кражу более 680 тысяч рублей с банковского счёта 36-летней жительницы Москвы, совершённую 2 сентября. Подозревают 41-летнюю жительницу Санкт-Петербурга.

«Предварительно установлено, что злоумышленница ехала вместе с потерпевшей в автобусе «Ростов-на-Дону — Москва». Во время поездки женщины познакомились и решили обменяться номерами телефонов. Потерпевшая передала свой телефон попутчице, чтобы та записала свой номер. Но она увидела банковское приложение и крупную сумму денег на счёте и решила перевести деньги себе», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Деньги петербурженка потратить не успела: её банковский счёт заблокировали, так как москвичка вовремя обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта.
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Комментарии (1)

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Светлана
16 минут назад
Интересно , а как она узнала код доступа в банковском приложений ?
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