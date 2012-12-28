Происшествия
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сегодня, 10:43
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Три человека пострадали в ДТП на улице Полиграфической
Причиной аварии стал выезд на встречную полосу.
— По предварительны данным, авария произошла из-за выезда на встречную полосу. К настоящей моменту известно о трёх пострадавших, которые обратились в медицинскую организацию: 65-летнем водителе «Лады Весты» , 48-летнем водителе «Лады Гранты» и 55-летнем водителе «Хонды». Окончательные причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, — дополнили в полиции.
Напомним, что в аварии были повреждены автомобили, стоявшие в очереди на АЗС.
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