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сегодня, 10:43
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Три человека пострадали в ДТП на улице Полиграфической

Причиной аварии стал выезд на встречную полосу.

В утреннем ДТП на улице Полиграфической участвовали четыре автомобиля: «Мерседес», две «Лады» и «Хонда», уточнили в УМВД России по Липецкой области.

— По предварительны данным, авария произошла из-за выезда на встречную полосу. К настоящей моменту известно о трёх пострадавших, которые обратились в медицинскую организацию: 65-летнем водителе «Лады Весты» , 48-летнем водителе «Лады Гранты» и 55-летнем водителе «Хонды». Окончательные причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, — дополнили в полиции.

Напомним, что в аварии были повреждены автомобили, стоявшие в очереди на АЗС.
массовое ДТП
АЗС
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Комментарии (13)

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Сначала новые
Пенсионер
40 минут назад
Пострадавшим скорейшего выздоровления. Раньше большинство людей общественным транспортом пользовались и ничего, все живые. Да, ездил. Без аварий. Много лет. Но всегда опасался, что пошлёт на дороге бог какого-нибудь идиота
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Диваный икъсьпердъ
44 минуты назад
А мерседес был на автопилоте?
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Тупой
сегодня, 13:19
Очень тупым, чем стоять километровые очереди и нервничать, лучше уж на общественный транспорт ножками.
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Алькаш
сегодня, 12:49
Чем больше очередей,тем больше недовольных.Эй!Начальник!Начните думать.
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Иван да Марья
сегодня, 12:41
Единственное не понятно почему евро 3 гонят по цене евро 5???)))ценник на эту бодягу должен быть в районе 30-40 рублей!!! Видно нас опять обучают из туфлей в лапти)))
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Портработнику
сегодня, 12:01
А что конкретно не так, поясните
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Партработник
сегодня, 11:23
Ер пять лет созидания и загнивания.
Ответить
Да
сегодня, 11:02
А можно властям Липецка включиться, организовать очереди на заправках! Доставку бензина 95 в Липецк, нормально! Скоро очереди будут километровые!
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Светлана
сегодня, 11:59
Очереди уже и так километровые. И к обеду все заправки пустые. И вот итог всех решений и оптимизаций от администрации. Хорошо, что хотя бы живы все
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Нет
сегодня, 11:24
Вы адекватны или в погребе сидите все время?! Каким образом Вам должны организовать очереди или повлиять на доставку топлива???? Народ тупеет день ото дня!!!
Ответить
Да
сегодня, 13:06
Вы адекватны или в погребе сидите все время?! Каким образом Вам должны организовать очереди или повлиять на доставку топлива???? Народ тупеет день ото дня!!! Чет-нечет не соблюдают, народ массово ломится не в свой день и создает очереди, пусть вводят тогда по талонам
Ответить
Не тупым
сегодня, 12:26
Вы адекватны или в погребе сидите все время?! Каким образом Вам должны организовать очереди или повлиять на доставку топлива???? Народ тупеет день ото дня!!! Организовывать доставку топлива в область- это прямая обязанность власти.
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Виктор
сегодня, 13:14
Организовывать доставку топлива в область- это прямая обязанность власти. Власть занята выборами Остальное для власти не имеет значения
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