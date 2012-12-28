Хрипунков устроил подопечным разнос, Чернухин считает, что «Металлург» всё равно будет вверху таблицы

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

В вашем браузере отключен JavaScript





Элементарная ошибка на чужой половине, где нужно было мяч остановить дальней ногой, но игрок технически неправильно выполнил действие. Получили контратаку и залетел очередной рикошет, уже пятый, по–моему (за сезон, прим.). Вроде бы гол невзрачный, но вытек он из–за наших неправильных действий.





– С чем связана замена Скворцова в перерыве?





– У него травма голеностопа, он практически всю неделю не тренировался. Вроде бы в последние два дня стало легче, было желание играть, но в конце тайма он или оступился или что–то ещё, почувствовал дискомфорт. Не стал терпеть, может быть, правильно, потому что неизвестно, что за травма.

Потапов неплохо вошёл в игру. Понятно, он не нападающий и это не его позиция, но в целом выдержал. Более того, сыграл так, что мы подумаем и над его включением в стартовый состав в ближайших играх.









Вроде бы и Подзолков и неплохие матчи выдавал, Маркарян может один в один обыграть, они коренастые, стоят на ногах крепко. На тренировках они короли, всё получается: и обыгрывают, и забивают один в один, а в игре.… У нас есть неплохие футболисты с неплохими качествами, но всё–таки они немножко не дотягивают до стартового состава по тем или иным качествам.





– В Хабаровске из–за дисквалификации не сыграет капитан команды Дмитрий Пахомов. Есть надежда, что Агалаков или кто–то из травмированных подойдёт?





– Из травмированных у нас на данный момент один Агалаков. Скворцов только получил травму, мы не знаем, что с ним. Данилов тренируется в полную силу, сегодня был в заявке. Веденеев летит с нами, поэтому здесь как раз здесь нет проблемы. Центральные хавы все в строю, все здоровые, плюс есть молодые футболисты. А отдельный, конкретно взятый матч, мы должны провести и без капитана, хотя он, безусловно, добавляет команде характера.

– Очень рады, что смогли на таком тяжёлом выезде заработать три очка. Мы понимали, что «Металлург» очень хорошо играет в атаке, много забивает, очень хорошо взаимодействует, играет в короткий–средний пас, проводит интересные розыгрыши, в каждой игре больше соперника владеет мячом. Мы готовились, что в любом случае нам придётся надёжно сыграть в обороне. Естественно, хотели больше атаковать и владеть мячом, но понимали, что игра может сложиться по–разному.





Хорошо, что смогли первыми забить, в таких играх это очень важно. Соперник большими силами атаковал, мы старались организованно обороняться, имели свои выходы, перспективные отборы в центре поля, которые не получалось довести до опасного момента. Несмотря на то, что «Металлург» атаковал большими силами, стопроцентных моментов до концовки игры, мы ему не позволили создать. Только когда соперник экстремально большим количеством игроков начал доставлять мяч в нашу штрафную, пару ситуаций они нашли, в которых где–то нам улыбнулась удача.





– Что скажете про «Металлург»?





– Команда, которая в каждой игре имеет моменты и забивает по два гола, в любом случае будет вверху таблицы. По игре в атаке «Металлург» одна из самых опасных команд лиги. Так что повторю: мы очень довольны, что смогли сегодня сыграть на ноль.





В вашем браузере отключен JavaScript



После домашнего поражения от «Шумбрата» в раздевалке «Металлурга» кипели страсти, проводящий свой первый сезон на тренерском мостике команды Сергей Хрипунков устроил своим подопечным выволочку, равных которой ещё никогда не было.Затем наставник попытался успокоиться, но всё равно на пресс–конференции были слышны отголоски разговора на повышенных тонах.– Входит уже в дурную традицию, но я второй раз подряд вынужден принести извинения болельщикам за такой невзрачный матч (Хрипунков извинялся и после проигрыша в минувшем туре в Тамбове – 1:3, прим.). Сейчас жёстко поговорили в раздевалке, напомнил ребятам, что в начале и в середине сезона мы если и теряли очки, то почти всегда переигрывали соперника и создавали по 5–10 голевых моментов. А сегодня очень редко угрожали воротам! Плюс опять нас переиграли в борьбе, хотя соперник в принципе отдал инициативу, позволял всё делать.Пока мы в гонке за третье место, будем стараться достать этот караван, который недалеко ушёл.Как бы мы ни хотели создать команду, которая бы не зависела от футболистов, была бы целостная, сейчас приходится констатировать тот факт, что уход Савина и травма Агалакова, двух наших основных крайних нападающих, обескровил нашу атаку.Главный тренер «Шумбрата» Дмитрий Чернухин поделился своим видением: